Svømmeunion henter sin ny sportschef fra forbund med OL-succes

Svømning. Dansk Svømmeunion har per 1. december ansat Lars Robl som ny sportschef efter Lars Green Bach, der tidligere i år skiftede til Dansk Skytteunion. 61-årige Lars Robl har siden 2018 været sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund, der blandt andet kom hjem fra OL med to medaljer, begge vundet af Emma Aastrand Jørgensen. Lars Robl har en baggrund i forsvaret og var i 20 år tilknyttet Jægerkorpset, som han forlod i 2009. Siden har han været tilknyttet både FC Midtjylland og e-sportsholdet Astralis i som sportspsykolog.

Håndbold. Hokuspokus Mikkel Hansen i fokus. Søndag scorede danskeren et spektakulært sejrsmål i sidste sekund, da Paris Saint-Germain besejrede Montpellier. Stillingen var 33-33, da PSG i sidste angreb fik frikast med bare tre sekunder tilbage. Og hvem andre end Hansen skulle tage sig af det? Han tog bolden i hånden og affyrede så et missil, der strøg ind i modsatte hjørne. Først og fremmest var det livekommentatorerne på fransk tv, der brød ud i en jubel. I de franske medier og på sociale medier, bliver Hansen også hyldet for målet med ord som »incroyable« - som kan oversættes til utroligt og »magnifique«. Hansens drømmemål er fanget i slutningen af nedenstående video.





Tennis. Ifølge en lækket mail fra WTA, de kvindelige spilleres organisation, kan uvaccinerede spillere deltage i næste års Australian Open. Det kræver dog, at de isolerer sig i 14 dage. I sidste slog Australiens immigrations minister, Alex Hawke, ellers fast at kun vaccinerede spillere vil få lov til at rejse til Melbourne. Men i den lækkede mail skriver WTA, at udsagnet fra ministeren ikke er korrekt: »Vi føler et behov for at nå ud til jer alle for at opklare falsk og vildledende information, som for nylig er blevet spredt om betingelserne for næste års Australian Open«, skriver organisationen i mailen.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil de samme regler gælde de mandlige spillere. Novak Djokovic har ikke fortalt, hvorvidt han er vaccineret eller ej. Tidligere har han sagt, at hans deltagelse ved Australian Open er tvivlsom: »Jeg ved ikke, om jeg skal til Australien, for jeg ved ikke, hvad der sker. For nuværende ser situationen ikke lys ud«, har han sagt til den serbiske avis Blic.

Fodbold. FC Barcelonas cheftræner Ronald Koeman mærkede for alvor tilhængernes utilfredshed efter nederlaget på 1-2 til ærkerivalen Real Madrid. For da han ville forlade stadion, blev hans bil omringet af tilhængere, der gjorde det tæt på umuligt for ham at komme væk fra stedet. FC Barcelona har skrevet ud, at de fordømmer handlingerne. Klubben har også meddelt, at de vil tage sikkerhedsmæssige og disciplinære foranstaltninger, så den slags hændelser ikke sker igen.

Amerikansk fodbold. Tom Brady kastede fire gange til en touchdown i sejr og bliver den første i NFL til at kaste 600 touchdowns. Milepælen blev nået, da NFL-legenden med sit hold Tampa Bay Buccaneers hentede en storsejr på 38-3 mod Chicago Bears. I kampen fandt han en medspiller 20 gange på 36 forsøg for i alt 236 yards og fire touchdowns. Det historiske nummer 600 af slagsen var et kast på ni yards til Mike Evans kort før afslutningen på første quarter.

Formel 1. Lewis Hamilton erkender, at han får svært ved at vinde sin ottende Formel 1-titel, efter at Max Verstappen søndag vandt det amerikanske grandprix i Austin, Texas. Med sejren fører den 24-årige Red Bull-kører med 12 point ned til sin britiske rival i VM-stillingen. Der er fem løb tilbage i sæsonen, og de næste to løb afvikles i Mexico og Brasilien, der de seneste par år har været gode ved Red Bull, hvorfor Max Verstappen nu er favorit.

Atletik. Der var ventet 30.000 deltagere ved næste søndags maraton i Beijing, men den begivenhed er nu udskudt på ubestemt tid på grund af coronasmitte i Kina. I den forgangne weekend var der planlagt et maraton i Wuhan, men det blev også aflyst på grund af opblussen af smittetilfælde.