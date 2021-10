AaB's 5-2 nederlag slog klub-rekord

Fodbold. AaB’s 5-2 nederlaget til Viborg FF slog en ærgerlig rekord for hjemmeholdet. Det er aldrig sket, at AaB har lukket så mange mål ind i en hjemmebanekamp siden Superligaens begyndelse i 1991. En af dem, der særligt led under Viborgs præcision var AaB-målmand Jacob Rinne, som nu står med den tunge rekord for at have lukket flest mål ind på hjemmebane i en Superliga-kamp. »På svensk kalder man det at sætte støvlerne uden for banen og tro, at de gør arbejdet. Vi var børn, og de var voksne. Vi er et bedre hold end dem, så det må være det mentale. De var mere parate til at vinde. Det er helt sygt. Men det er sådan, at det ser ud«, siger Jacob Rinne.

Fakta Direkte sport i tv DR1 18.00 Fodbold: Montenegro-Danmark (k) TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skive-Skjern (m) TV3 Sport 18.00 Fodbold: AC Horsens-Vejle 20.45 Fodbold: Chelsea-Southampton 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Tampa Bay TV3 Max 18.45 Håndbold: GOG-Riihimäen (m) 20.45 Fodold: Arsenal-Leeds Eurosport2 20.45 Fodbold: Queens Park Rangers-Sunderland TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 20.45 Fodbold: AC Milan-Torino 04.00 Basketball: Utah-Denver Vis mere

Fodbold. Fodbold. Diego Maradonas advokat, Matias Morla, siger i sin vidneforklaring i efterforskningen af Maradonas død, at den medicinske behandling af Maradona var ”meget dårlig”, og at et lægehold fejlede og var skyld i fodboldstjernens død 25. november sidste år. Ifølge nyhedsmediet AFP, fortalte han i sit tre timers lange vidneudsagn, at »Der blev begået mange fejl. Det var derfor, han døde. De pustede og pustede den stakkels mand op, indtil hans hjerte eksploderede«.

Fodbold. Mandag aften led AaB et nederlag af de større, da Viborg FF var på besøg i 3F Superligaen. Og selvom 5-2 nederlaget var et af de større, var der andre ting, der endte med at tage rampelyset efter slutfløjt. En af busserne med medrejsende Viborg-fans blev nemlig ramt af stenkast på vej mod Aalborg Portland Park forud for kampen. Hændelser, samtlige lejre tog kraftigt afstand fra efter kampen. Det tog AaB-målmand Jacob Rinne blandt andre afstand fra efter opgøret. »Det er aldrig acceptabelt, at nogen ødelægger noget. Om det er fans af FC København, Brøndby eller AaB. Det er ikke noget, som vi står inde for, hvis det er korrekt«, lød det fra AaB-målmand Jacob Rinne. Også Viborg-angriberen, Sebastian Grønning, var klar i mælet om episoden. »Vold og uroligheder hører ikke fodbold til. Mere kan jeg ikke sige om den sag«.

Fodbold. Endnu en engelsk fodboldklub kan være på vej i hænderne på en forretningsmand. Denne gang drejer det sig om Championship-klubben Derby som i dag er ledet af Manchester United Legenden Wayne Rooney. I et åbent brev bragt i lokalavisen Derby Telegraph har den 34-årige amerikaner Chris Kirchner luftet sin interesse for at købe klubben. Lige nu er Derby på sidstepladsen i The Championship, og er efter store økonomiske problemer blevet sat under administration – det betyder, at de for tiden er underlagt et tansferforbud. Den 34-årige forretningsmand har stiftet logistiskplatformen Slync.io, og hans plan er at få Derby ud af administrationen. »På nuværende tidspunkt er administrationsprocessen kompleks. Men jeg har informeret administratorerne om, at jeg er villig til at overkomme disse udfordringer, skriver amerikaneren«, siger Chris Kirchner.

Ishockey. Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand gjorde sig endnu en gang bemærket i den amerikanske ishockey-liga, NHL. For tredje gang i sæsonen noterede han sig for flere point i samme kamp, hvor han både scorede et mål og lavede et oplæg, da hans hold Columbus Blue Jackets vandt 4-1 over Dallas Stars i NHL. Efter kampen blev danskeren kåret til en af de tre bedste spillere.

Counter-Strike. Efter to års pause er det endnu en gang til major. Det danske hold Astralis er tredobbelt forsvarende majorvinder, men siden sidst er der sket meget på holde, og de anses ikke længere for at være favoritter ved majoren i Stockholm, men det vil det danske hold forsøge at udnytte. De seneste gange har vi været favoritter, men i år er forventningerne til os ikke helt de samme. Det tror jeg faktisk, vi kan bruge til vores fordel, mener Astralis-kaptajnen, Lukas ’Gla1ve’ Rossander.

Håndbold. Mandag vandt KIF Kolding deres blot anden liga-sejr i sæsonen over Ribe-Esbjerg i herrernes bedste håndboldrække. De gik til pause med en solid 20-12 føring, og selvom Ribe-Esbjerg kom tættere på, blev kampen aldrig rigtig tæt. Sejren betyder, at KIF Kolding netop bevæger sig over nedrykningsstregen med en 13. plads, mens Ribe-Esbjerg ligger på en 11. plads.

Tennis. Australian Opens’ opvarmnings-turnering, Kooyong Classic er blevet aflyst på grund af corona-situationen, da man på grund af usikre regler, ikke kan nå den optimale forberedelse. De professionelle spillere afventer nemlig stadig den endelige afklaring på, om de skal være vaccinerede mod coronavirus, for at få lov til at rejse ind i Australien.