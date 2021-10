Brian Laudrups legendariske manager i Rangers er død

Direkte sport i tv Tirsdag 26. oktober DR1 18.00 Fodbold: Montenegro-Danmark (k) TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skive-Skjern (m) TV3 Sport 18.00 Fodbold: AC Horsens-Vejle 20.45 Fodbold: Chelsea-Southampton 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Tampa Bay TV3 Max 18.45 Håndbold: GOG-Riihimäen (m) 20.45 Fodold: Arsenal-Leeds Eurosport2 20.45 Fodbold: Queens Park Rangers-Sunderland TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 20.45 Fodbold: AC Milan-Torino 04.00 Basketball: Utah-Denver Vis mere





Fodbold. Den skotske manager, Walter Smith, er død 73 år gammel. Den legendariske skotte har gennem tiden stået i spidsen for Rangers i to succesfulde perioder fra 1991 til 1998 og igen fra 2007 til 2011 med i alt ti skotske mesterskaber samt Everton og Skotland. Walter Smith var blandt andet manager for Brian Laudrup, da danskeren vandt sine tre mesterskaber med Rangers. »Da jeg ankom til Glasgow og mødte Walter Smith, var jeg fuldstændig solgt. Både til klubben, men også til Walter som menneske. Han var en fantastisk leder, der efter få uger vidste, hvad ens kone hed, og hvor gamle ens børn var. Han spurgte altid ind til, hvordan man havde det derhjemme, for han vidste, man ikke kunne levere, hvis man ikke havde det godt«, fortæller Brian Laudrup til Ekstra Bladet.

Roning. Et tidligere medlem af ’Guldfireren’, Thor Juul Kristensen, overtager fra 1. november jobbet som sportschef i Dansk Forening for Rosport og afløser dermed Finn Trærup Hansen, der efter fire år havde opsagt sin stilling og stoppede i sidste måned. Thor Juul Kristensen vandt VM-guld i 2002 og 2003 samt OL-guld i 2004 i letvægtsfireren uden styrmand, der var dansk ronings flagskib i mange år. »Min motivation for at søge stillingen var, at jeg med min erfaring fra roningens verden kan bidrage til at videreudvikle elitearbejdet i dansk roning. Der er et stort potentiale og det vil jeg gerne bidrage til at udvikle yderligere i et åbent og konstruktivt samarbejde med atleter og klubber, som alle er drevet af en stor passion for roning«, siger Thor Juul Kristensen, der kommer fra en stilling som lektor på Nyborg Gymnasium i en pressemeddelelse.

Cykling. Storbritannien går ind i kampen om Tour de France-starten i 2026. Senest, verdens største cykelløb var forbi Storbritannien, var i 2014, hvor der var stor opbakning fra tilskuerne. Hvis det skulle lykkedes dem at score starten i 2026, ser de også gerne at der både bliver kørt i England, Skotland og Wales. »Vores bud kommer til at inkludere begivenheder, som finder sted over hele landet. Jeg håber, at alle får en chance for at heppe på deres sportshelte«, siger finansminister Rishi Sunak.

Counter-Strike. De to danske hold Astralis og Copenhagen Flames åbnede den første majorturnering i to år, og de tredobbelte majorvindere fra Astralis tabte ganske overraskende til Copenhagen Flames, der sensationelt kvalificerede sig til turneringen tidligere på året. Selv om Astralis tabte, kan de dog stadig nå at kvalificere sig til Legends-Runden, hvor 8 allerede kvalificerede hold venter.

Fodbold. Flere engelske medier, heriblandt Sky Sports, fortæller, at der, trods de seneste skuffende resultater, stadig er opbakning til Manchester United træneren, Ole Gunnar Solskjær, og at han forventes at fortsætte i rollen som cheftræner for den engelske klub. Der blev ellers berettet om krisemøde i United mandag aften, efter søndagens ydmygende 5-0-nederlag til Liverpool. The Guardian skrev, at United-direktøren Richard Arnold havde aflyst møder mandag aften for at diskutere Solskjærs situation med den amerikanske ejerfamilie, Glazer. Ingen ved præcis, om mødet har fundet sted, men støtten til Solskjær er der stadig.

Håndbold. Den 26-årige bagspiller Jacob Lassen har skrevet kontrakt med HSV Hamburg, og siger efter denne sæson farvel til Bjerringbro-Silkeborg. Han har spillet seks sæsoner i den midtjyske klub, og er glad for den tid, har han har fået i klubben. »Jeg har kun positive ting at sige om min tid i BSH. Der venter en helt anden udfordring. Bundesligaen er en hård liga at spille i med mange kampe. Men det er en opgave, jeg er klar til. Så jeg glæder mig til at prøve mig selv af i den bedste liga i verden«, siger Jacob Lassen.

Fodbold. Diego Maradonas advokat, Matias Morla, siger i sin vidneforklaring i efterforskningen af Maradonas død, at den medicinske behandling af Maradona var »meget dårlig«, og at et lægehold fejlede og var skyld i fodboldstjernens død 25. november sidste år. Ifølge nyhedsmediet AFP fortalte han i sit tre timers lange vidneudsagn, at »der blev begået mange fejl. Det var derfor, han døde. De pustede og pustede den stakkels mand op, indtil hans hjerte eksploderede«.

Fodbold. Mandag aften led AaB et nederlag af de større, da Viborg FF var på besøg i 3F Superligaen. Og selvom 5-2 nederlaget var et af de større, var der andre ting, der endte med at tage rampelyset efter slutfløjt. En af busserne med medrejsende Viborg-fans blev nemlig ramt af stenkast på vej mod Aalborg Portland Park forud for kampen. Hændelser, samtlige lejre tog kraftigt afstand fra efter kampen. Det tog AaB-målmand Jacob Rinne blandt andre afstand fra efter opgøret. »Det er aldrig acceptabelt, at nogen ødelægger noget. Om det er fans af FC København, Brøndby eller AaB. Det er ikke noget, som vi står inde for, hvis det er korrekt«, lød det fra AaB-målmand Jacob Rinne. Også Viborg-angriberen, Sebastian Grønning, var klar i mælet om episoden. »Vold og uroligheder hører ikke fodbold til. Mere kan jeg ikke sige om den sag«.

Fodbold. Endnu en engelsk fodboldklub kan være på vej i hænderne på en forretningsmand. Denne gang drejer det sig om Championship-klubben Derby som i dag er ledet af Manchester United-legenden Wayne Rooney. I et åbent brev bragt i lokalavisen Derby Telegraph har den 34-årige amerikaner Chris Kirchner luftet sin interesse for at købe klubben. Lige nu er Derby på sidstepladsen i The Championship, og er efter store økonomiske problemer blevet sat under administration – det betyder, at de for tiden er underlagt et transferforbud. Den 34-årige forretningsmand har stiftet logistiskplatformen Slync.io, og hans plan er at få Derby ud af administrationen. »På nuværende tidspunkt er administrationsprocessen kompleks. Men jeg har informeret administratorerne om, at jeg er villig til at overkomme disse udfordringer«, skriver Chris Kirchner.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand har endnu en gang gjort sig bemærket i NHL. For tredje gang i sæsonen noterede han sig for flere point i samme kamp, hvor danskeren både scorede og lavede et oplæg, da hans hold, Columbus Blue Jackets, vandt 4-1 over Dallas Stars. Efter kampen blev Bjorkstrand kåret til en af de tre bedste spillere.

Håndbold. Mandag vandt KIF Kolding deres blot anden ligasejr i sæsonen over Ribe-Esbjerg i mændenes bedste række. De gik til pause med en solid 20-12 føring, og selv om Ribe-Esbjerg kom tættere på, blev kampen aldrig rigtig tæt. Sejren betyder, at KIF Kolding netop bevæger sig over nedrykningsstregen med en 13.-plads, mens Ribe-Esbjerg ligger på en 11.-plads.

Tennis. Australian Opens’ opvarmnings-turnering, Kooyong Classic, er blevet aflyst på grund af corona-situationen, da man på grund af usikre regler, ikke kan nå den optimale forberedelse. De professionelle spillere afventer nemlig stadig den endelige afklaring på, om de skal være vaccinerede mod coronavirus, for at få lov til at rejse ind i Australien.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Jacob Rinne havde nok at se til i AaB-målet mandag aften, da Viborg FF besøget Aalborg Portland Park og vandt 5-2.

Fodbold. AaB’s 5-2-nederlag til Viborg FF satte en trist rekord for hjemmeholdet. Det er aldrig sket, at AaB har lukket så mange mål ind i en hjemmebanekamp siden Superligaens begyndelse i 1991. En af dem, der særligt led under Viborgs præcision, var AaB-målmand Jacob Rinne. »På svensk kalder man det at sætte støvlerne uden for banen og tro, at de gør arbejdet. Vi var børn, og de var voksne. Vi er et bedre hold end dem, så det må være det mentale. De var mere parate til at vinde. Det er helt sygt. Men det er sådan, at det ser ud«, siger Jacob Rinne.