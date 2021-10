Fodboldspiller springer ud som homoseksuel og er den eneste aktive herrespiller på nuværende tidspunkt

Fodbold. Den australske A-League fodboldspiller Josh Cavello har på de sociale medier delt en video og en besked, hvor han fortæller, at han er homoseksuel.

Det gør ham til den – i øjeblikket – eneste aktive fodboldspiller på herresiden, som åbent har bekræftet sin homoseksualitet. Han fortæller i et opslag på Twitter, at han har kæmpet med sin seksualitet i seks år, og er glad for, at han endelig kan få ro. »Det har været en rejse at nå hertil i mit liv, og jeg kunne ikke være mere glad for min beslutning om at springe ud«. Han håber, at hans åbenhed kan være med til at hjælpe andre, der måtte kæmpe med deres seksualitet.