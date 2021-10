Ukraine risikerer udelukkelse fra vinter-OL i Beijing

OL. En rapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada), kan ende med at udelukke Ukraine fra vinter-OL i Beijing. Ifølge rapporten har Ukraines nationale anti-dopingcenter (NADC) i flere år advaret egne atleter om, hvornår de ville blive udsat for en dopingtest, samtidig med, at de ligeså har haft mulighed for selv at booke tider. Ifølge rapporten går problemerne helt tilbage til 2012, og så sent som i 2021 har Wada fundet beviser for, at nogle dopingtests er blevet indberettet forkert. Disse tests kan have haft afgørende betydning for Ukraines deltagelse ved OL i Tokyo 2020. En særlig komité undersøger nu sagen, og i sidste endte kan det betyde, at Ukraine bliver udelukket fra vinter-OL i Beijing.

OL. Om 100 dage løber vinter-OL i Beijing af stablen, men hvor mange danskere der skal med til Kina, er endnu usikkert. I november bliver det første udstyr sendt afsted mod Beijing, men hvem der skal have udstyr afsted, og hvor meget står stadig hen i det uvisse. Det skyldes primært udsatte stævner og konkurrencer, som har forsinket kvalifikationerne. Den danske chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard, fortæller, at de planlægger så godt, som de kan.» Vi har egentlig taget forholdsreglerne, og så ruller vi bare baglæns, hvis det er. Vi er også i god kontakt med organisationskomitéen om, at der bliver skaffet lejligheder og sådan noget«.