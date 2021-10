Viktor Axelsen opgiver i stor turnering efter at have spillet en enkelt bold

Badminton. Efter at han spillet en enkelt bold mod Hee Heo Kwang fra Sydkorea trak Viktor Axelsen sig fra French Open. Det var Axelsens første nederlag i 23 kampe efter blandt andet olympisk guld og sejr i Denmark Open, men et hårdt program med 10 kampe på 16 dage kan have spillet ind. French Open er en såkaldt Super 750-turnering, og med det hurtige exit tyder alt på, at den danske stjerne udelukkende stillede op for at undgå en bøde, som han ville have indkasseret ved at afbud. Efter sejren i Denmark Open i søndags såede Axelsen stærk tvivl om sin deltagelse i Frankrig. »Jeg vil sige, lige nu... French Open på onsdag... Jeg skal i hvert fald lige hjem og slå benene op og måske have to tallerkner mad i aften (søndag red.), og så ser vi lige, hvordan jeg har det over de næste par dage«, sagde dengang til TV 2 Axelsen.

På twitter fortæller Axelsen, at han døjede med nogle mindre skader efter turneringen i Odense. »Efter at have snakket med mit hold besluttede jeg mig for at give det et skud i den sidste opvarmning i aften. Desværre mærkede jeg hurtigt, at jeg ikke er klar til at konkurrere i denne uge«, forklarer Axelsen. Han vil nu fokusere på at blive helt klar til de kommende opgaver i Bali og Indonesien.

Fodbold. Den australske A-League fodboldspiller Josh Cavello har på de sociale medier delt en video og en besked, hvor han fortæller, at han er homoseksuel.

Det gør ham til den – i øjeblikket – eneste aktive fodboldspiller på herresiden, som åbent har bekræftet sin homoseksualitet. Han fortæller i et opslag på Twitter, at han har kæmpet med sin seksualitet i seks år, og er glad for, at han endelig kan få ro. »Det har været en rejse at nå hertil i mit liv, og jeg kunne ikke være mere glad for min beslutning om at springe ud«. Han håber, at hans åbenhed kan være med til at hjælpe andre, der måtte kæmpe med deres seksualitet.

Tennis. Clara Tauson er klar til kvartfinalen i WTA-turneringen i italienske Courmayeur efter en sejr i to sæt over Giulia Gatto-Monticone, der var på hjemmebane. Sætcifrene i kampen, der varede 67 minutter, lød 6-4 og 6-1. Den 33-årige italienske veteran, der er placeret som nr. 193 på verdensranglisten, startede med at bryde Tausons to første servepartier, men i hvert tilfælde brød danskeren hurtigt tilbage. Derefter fulgtes spillerne til 4-4 inden Clara Tauson tog de to sidste partier og dermed første sæt. I andet sæt var Clara Tauson i fuld kontrol og vandt sikkert. Hun møder i kvartfinalen enten Magdalena Frich eller Ann Li.

Fodbold. Da USAs verdensmestre i en testkamp natten til onsdag dansk tid besejrede Sydkorea 6-0 spillede Carli Lloyd sin sidste kamp i den amerikanske trøje. 316 landskampe og 134 mål blev det til for Lloyd, der i sin enestående karriere vandt OL-guld to gange og verdensmesterskabet ligeledes to gange. To af de mange mål faldt i Tokyo i bronzematchen ved sommerens OL, som USA vandt 4-3 over Australien.

Fodbold. Randers er videre i pokalturneringen efter en sikker sejr på 4-0 ude over 2. divisionsholdet Middelfart. Oliver Bundgaard bragte kronjyderne foran i 1. halvleg og i kampens sidste halve time satte superliagholdet trumf på med yderligere tre scoringer ved Tosin Kehinde (straffespark), Jakob Ankersen og Stephen Odey. Med sejren er de forsvarende pokalvindere fra Randers klar til kvartfinalen.

Olympisk. Hvis østrigske skiløbere skal gøre sig håb om at blive udtaget til de olympiske vinterlege i Beijing næste år, skal de være vaccineret mod coronavirus. Det siger den nyvalgte formand for Østrigs Skiforbund, Roswitha Stadlober, til avisen Kurier. Avisen skriver, at omkring 90 procent af de atleter, der er på tale til olympisk deltagelse, har modtaget vaccinen. Det er ikke noget krav i Kina, at de olympiske deltagere var være vaccineret.

Cykling. Tredagesløbet i Ballerup Super Arena får deltagelse af den rutinerede stjernesprinter Mark Cavendish. Det oplyser Dansk Bicycle Club i en pressemeddelelse. 36-årige Cavendish stiller op sammen med belgiske Iljo Keisse. De skal blandt andre dyste mod par nummer syv, der består af Michael Mørkøv og Lasse Norman, samt et andet stærkt dansk par, Matias Malmberg og Frederik Rodenberg. Løbet afvikles 11-13. november.

Skisport. En arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andre den tidligere formel 1-promotor Bernie Ecclestone skal komme med forslag til, hvordan den alpine World Cup kan moderniseres og ikke mindst gøres mere økonomisk attraktiv. Eccelstone gjorde motorsportens formel 1 til en milliard-forretning og håbet er, at han kan gøre det samme med den alpine skisport.

Fodbold. Den tidligere Eintracht Frankfurt-angriber Bernd Nickel er død efter lægere tids sygdom i en alder af 72 år. Nickel, der på grund af sine frygtede skruede skud blev kaldt dr. Hammer, dannede sammen med 1974-verdensmestrene Bernd Hölzenbein og Jürgen Grabowski er stærk angrebstrio. Han scorede 141 gange i 426 bundesligakampe og er i Frankfurt kun overgået af Hölzenbein, der nettede 160 gange.

Svømning. Efter i to år ikke at have sat en personlig rekord har OL-deltageren Tobias B. Bjerg forladt elitecentret NTC i Bellahøj og er skiftet til Thisted, hvor han bliver genforenet med cheftræneren Mads Bjørn Hansen, som han kender fra deres tid sammen i AGF og den første tid på NTC. ’Mit mål med at tage til Thy er at komme tilbage til mit niveau fra 2019 og forbedre på det allerede i den kommende langbanesæson og helt frem til OL i Paris 2024,’ siger Tobias B. Bjerg i en pressemeddelelse. Tobias B. Bjerg er indehaver af de danske rekorder i 50 og 100 meter brystsvømning på både kort- og langbane og har en bronzemedalje i 4x50 m mixed medley ved kortbane-EM i 2019 som sit bedste internationale resultat. NTC må desuden tage afsked med en af centrets assistenttrænere, da Simon Winther per 1. december tiltræder som klubchef i Farum Svømmeklub.

Håndbold. Team Esbjerg må undvære veteranen Line Myers (tidl. Jørgensen) i den kommende tid på grund af en brækket finger, skriver JyskeVestkysten. Det fremgår ikke, hvor længe højrebacken, der er noteret for 130 landskampe, skal sidde udenfor.

OL. De 16 OL og PL-medaljer, der blev hentet hjem til Danmark under Tokyo 2020, bliver onsdag belønnet. Team Danmark udbetaler nemlig den kontante bonus på 2,1 millioner kroner skattefrit ved en reception onsdag i København. Det er på forhånd aftalt at en guldmedalje ved OL giver 100.000 kroner, en i sølv giver 75.000 kroner og en i bronze giver 50.000 kroner.

Fodbold. Den franske fodboldspiller Lucas Hernández skal alligevel ikke i fængsel. I 2017 blev han idømt 31 dages samfundstjeneste, efter han havde været i et voldsomt skænderi med sin kæreste, som endte på hospitalet. Dengang blev det til et polititilhold, som han endte med at bryde. En domstol beordrede ham derefter fængslet den 13. oktober, men den dom appellerede den franske fodboldspiller, og onsdag har han fået medhold, og fået gjort fængselsdommen betinget.

OL. En rapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada) kan ende med at udelukke Ukraine fra vinter-OL i Beijing. Ifølge rapporten har Ukraines nationale anti-dopingcenter (NADC) i flere år advaret egne atleter om, hvornår de ville blive udsat for en dopingtest, samtidig med at de ligeså har haft mulighed for selv at booke tider. Ifølge rapporten går problemerne helt tilbage til 2012, og så sent som i 2021 har Wada fundet beviser for, at nogle dopingtests er blevet indberettet forkert. Disse tests kan have haft afgørende betydning for Ukraines deltagelse ved OL i Tokyo 2020. En særlig komité undersøger nu sagen, og i sidste ende kan det betyde, at Ukraine bliver udelukket fra vinter-OL i Beijing.

Fakta Direkte sport i tv DR2 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-OB TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Aarhus Untd.-Esbjerg(k) 20.30 Håndbold: Nykøbing F.-Odense(k) 01.35 Fodbold: Atlanta-Inter Miami TV3+ 19.45 Fodbold: AGF-SønderjyskE TV3 Sport 18.45 Håndbold: Pick Szeged-Aalborg(m) 20.40 Håndbold: Vardar-Kiel(m) 01.05 Ishockey: Washington-Detroit TV3 Max 20.45 Fodbold: Gladbach-Bayern München 6’eren 12.00 Motocross: Italiens VM-afvikling 20.45 Fodbold: Preston-Liverpool Eurosport 1 20.45 Fodbold: Stoke-Brentford Eurosport 2 12.00 Motocross: VM-afdeling 20.45 Fodbold: West Ham-Manchester City TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open(m) 19.00 Fodbold: Rayo Vallecano-Barcelona 21.30 Fodbold: Real Madrid-Osasuna 04.30 Basketball: New Orleans-Atlanta Vis mere

Fodbold. AGF oplyser på deres hjemmeside, at de har vendt leje til køb, og skrevet en permanent kontrakt med den franske forsvarspiller Yann Bisseck frem til sommeren 2026.

OL. Om 100 dage løber vinter-OL i Beijing af stablen, men hvor mange danskere der skal med til Kina er endnu usikkert. I november bliver det første udstyr sendt afsted mod Beijing, men hvem og hvor meget der skal med står stadig hen i det uvisse. Det skyldes primært udsatte stævner og konkurrencer, som har forsinket kvalifikationerne. Den danske chef de mission, Mikkel Sansone Øhrgaard, fortæller, at de planlægger så godt, som de kan.

»Vi har egentlig taget forholdsreglerne, og så ruller vi bare baglæns, hvis det er. Vi er også i god kontakt med organisationskomitéen om, at der bliver skaffet lejligheder og sådan noget«.

Ishockey. Den danske NHL-målmand Frederik Andersen melder sig klar til at iklæde sig de rød/hvide farver, når de danske ishockeyherrer for første gang entrerer et OL til februar.



Tennis. Optakten til Australian Open har været præget af uvished om, hvorvidt ikke-vaccinerede ville blive lukket ind i landet. Onsdag nat meldte premierminister Scott Morrison ud, at man gerne måtte deltage uden vaccine, såfremt de pågældende spillere går i to ugers karantæne. Nu melder delstaten Victoria, som Australian Open bliver spillet i, sig på banen. De ønsker nemlig ikke at ansøge om den dispensation, det kræver, for at få uvaccinerede spillere ind i delstaten. Hvor sagen ender henne er endnu uvist.

Ishockey. Danske Nikolaj Ehlers kom for første gang på måltavlen i denne sæson, da han med to mål sikrede Winnipeg Jets en 4-3 sejr over Anaheim Ducks i NHL.

Fodbold. Danske Marcus Ingvartsen kom på banen i den tyske pokalturnering for sit hold Mainz og blev kampafgørende, da han i det 114. minut nettede for sit hold og sikrede Mainz en 3-2 sejr over Arminia Bielefeld og den videre færd i DFB Pokal.

Fodbold. Arsenal er videre i Liga Cuppen – særligt takket være et solidt indhop af forsvarsspilleren Calum Chambers. Han skulle nemlig kun bruge én boldberøring og 22 sekunder, før han havde headet bolden over mållinjen. Kampen endte 2-0 til Arsenal over Leeds.

Ishockey. Aalborg Pirates vendte en skidt start til en sejr, da de på hjemmebane i Gigantium havde besøg af Sønderjyske i Metal Ligaen tirsdag aften. En velspillende Martin Højbjerg lavede hattrick på under tre minutter, og Tobias Maximilian Ladehoff lukkede kampen ved 4-2. Aalborg Pirates ligger nu på en 2. plads, mens Sønderjyske må nøjes med en 4. plads i Metal Ligaen.