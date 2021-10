Harder og co. møder Tyskland, Spanien og Finland i EM-slutrunden

Fodbold. Danmark skal næste sommer møde Tyskland, Spanien og Finland ved EM-slutrunden for kvinder, der afvikles i England fra 6. til 31. juli. Danmark var placeret i tredje seedningslag og skal altså møde de ottefoldige europamestre fra Tyskland, der vandt EM seks gange i træk fra 1995 til 2013, og Spanien, der aldrig har været længere end en semifinale ved EM, men har udviklet sig kolossalt de seneste år. I 2021 har Spanien eksempelvis vundet samtlige sine 10 landskampe med en samlet målscore på 52-0. Finland deltager ved EM for fjerde gang og opnåede det bedste resultat med en semifinale i 2005. Danmarks bedste EM-resultat er som finalist i 2017, da Holland blev europamester. Værtsnationen møder Østrig i åbningskampen på Old Trafford i Manchester 6. juli, mens Danmark møder Tyskland 8. juli i Milton Keyes, Finland 12. juli ligeledes i Milton Keynes samt Spanien 16. juli i Brentford. I kvartfinalerne mødes de to bedste i gruppe C over kryds med de to bedste i gruppe D.





Fodbold. Brøndby er for 26. gang i klubbens historie klar til en pokalkvartfinale efter en beskeden sejr på 3-0 over det nordjyske serie 1-hold fra Aalborg Freja, der blev hyldet som vindere efter kampen på Aalborg Stadion. Andrija Pavlovic scorede på et hovedstød efter et perfekt indlæg fra Blaz Riveros efter et kvarter, mens det var Jagvir Singh med et fladt langskud fra 21 meter og Oskar Fallenius på en friløber, der scorede efter pausen. Aalborg Freja er det lavest rangerede hold i en ottendedelsfinale siden AIK 65 Strøby fra serie 2, der i 2009 tabte 5-1 til FC Nordsjælland på Herfølge Stadion. Kolding IF fra 2. division og Hvidovre fra 1. division er i kvartfinalerne sammen med seks hold fra Superligaen, Randers FC, OB, SønderjyskE, Vejle, Brøndby samt FC Midtjylland eller AaB, der spiller senere i dag.

DBU Pokalen Ottendedelsfinaler Tirsdag 19. oktober Kolding IF - Nykøbing FC 8-7 (str.) Tirsdag 26. oktober AC Horsens - Vejle 1-3 efs

FC Fredericia - Hvidovre 1-2 Onsdag 27. oktober Middelfart - Randers FC 0-4

FC Nordsjælland - OB 1-4 efs

AGF - SønderjyskE 0-2 efs Torsdag 28. oktober Aalborg Freja - Brøndby 0-3 0-1 Andrija Pavlovic (15) 0-2 Jagvir Singh (51) 0-3 Oskar Fallenius (64) 19.45 FC Midtjylland - AaB Vis mere

Badminton. Rasmus Gemke har i fire forsøg aldrig besejret den japanske verdensetter Kento Momota, men verdens nummer 12 havde ellers muligheden ved French Open i Paris, hvor Gemke i første sæt førte 11-5 mod en tydeligt slidt Momota. Japaneren fik dog slidt sig igennem og vandt 21-19, 21-18 efter at have ført 20-13 i andet sæt og dermed misset fem matchbolde, indtil en returnering fra Gemke balancerede på netkanten - og faldt ned på den ’forkerte’ side. Dermed Mathias Christensen/Alexandra Bøje foreløbig eneste danske kvartfinalist, Line Kjærsfeldt tabte 21-9, 21-7 til den 4.-seedede koreaner, An Seyoung og tre danske doubler røg ligeledes ud. Line Christophersen spiller senere i dag.

Fodbold. Den tidligere Barcelona-spiller Sergi Barjuan er ansat som midlertidig træner for FC Barcelona efter fyringen af hollænderen Ronald Koeman. Den nu 49-årige Sergi spillede 382 kampe som venstre back for Barcelona i perioden 1993-2001 og derefter 98 kampe for Atlético Madrid, inden han indledte en trænerkarriere, der har foregået i Barcelonas ungdomsafdeling, Recreativo de Huelva, Almeria, Mallorca, kinesiske Zhejiang og senest som andetholdstræner i Barccelona.

Fodbold. I en alder af 34 år har Søren Rieks forlænget kontrakten med Malmö FF, så den også gælder for 2023-sæsonen. Søren Rieks kom til Malmö FF i 2018 fra IFK Göteborg og hat tidligere spillet i NEC Nijmegen og Esbjerg.

Fodbold. Kritikken af VM hvert andet år ser ud til at virke. Det har generalsekretæren af den internationale spillerforening Fifpro, Jonas Baer-Hoffmann, været ude at sige. Kritikken af Fifas plan om VM hvert andet år har siden begyndelsen høstet massiv kritik, og det pres er for stort til Fifa. »Der har været meget kritik. Det har de (Fifa, red.) indset. Det er tydeligt, at hvis man prøver at tvinge det igennem og går imod alle disse parters interesse og ikke har opbakning fra dem, så kommer planen nok ikke videre«, siger Jonas Baer-Hoffmann til nyhedsbureauet AFP. Fifa har planer om at afholde et stormøde den 20. december, hvor et bud på fremtidens fodboldkalender bliver præsenteret.

Direkte sport i tv Torsdag 28. oktober DR 2 18.00 Fodbold: Aalborg Freja-Brøndby TV 2 Sport 12.55/17.00 Badminton: French Open TV3+ 19.45 Fodbold: FC Midtjylland-AaB 02.15 Am. fodbold: Arizona-Green Bay TV3 Sport 18.45 Håndbold: Di. Bukarest-Veszprem 20.45 Håndbold: Flensburg - Motor (m) 01.05 Ishockey: Carolina-Boston Eurosport 1 17.00 Golf: Dubai Moonlight Classic (k) Eurosport 2 19.30 Golf: Bermuda Championship TV 2 Sport X 14.00/20.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 21.30 Fodbold: Levante-Atlético Madrid 04.00 Basketball: Philadelphia-Detroit Vis mere

Fodbold. Selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment har opjusteret forventningerne til regnskabsåret fra en forventning mellem 0 og 50 millioner kroner, til nu at blive mellem 75 og 100 millioner kroner. Udover FC København ejer PS&E også badelandskæden Lalandia.

Fodbold. Den tidligere Vejle-spiller Raphael Dwamena er i stabil tilstand, efter ghaneseren faldt om under en pokalkamp for østrigske Blaus Weiss. Han nåede kun at spille i Vejle fra august 2020 til februar i år, da han havde for høje grænseværdier i hjertet. »Hans defibrillator gav udslag, og lægerne kunne hurtigt få stabiliseret ham. Han er i stabil tilstand. Der gik ikke mange sekunder, før lægerne hjalp ham«, siger hans træner, Stefan Reiter, til Kronen Zeitung.

Fodbold. Nu melder de ti sydamerikanske lande i Conmebol sig ind i koret af lande, der ikke ønsker et VM hvert andet år. »Der er ingen grunde, fordele eller belæg til de ændringer, som Fifa promoverer. Derfor bekræfter de ti lande, der udgør Conmebol, at de ikke deltager i en VM-slutrunde, der afvikles hver andet år«, skriver Conmebol på sin hjemmeside.

Fodbold. I den engelske Liga Cup kunne West Ham juble, efter at have sendt Manchester City ud efter straffesparkskonkurrence. Der var ingen mål i den ordinære spilletid, og mens West Ham scorede på samtlige skud fra 11-meterpletten, brændte den engelske landsholdsspiller Phil Foden fra Manchester City som den eneste. Foruden West Ham spillede Tottenham, Brentford, Leicester og Liverpool sig også videre i den engelske Liga Cup.

Tennis. Holger Rune er ude af Challenger-turneringen i franske Brest. Rune tabte for anden gang i denne måned til schweizeren Henri Laaksonen med 6-4, 6-4.

Fodbold. Onsdag aften led Bayern München et uventet kollaps af de helt store i den tyske pokalturnering, og er for andet år i træk ude allerede efter anden runde. I år var det Mönchengladbach der overvandt de tyske mestre, og endda stærkt overbevisende med en sejr på hele 5-0. Af tyske storhold måtte Bayer Leverkusen også forlade turneringen, da de hjemme tabte 2-1 til Karlsruhe fra 2. Bundesliga.

Håndbold. Odense Håndbold var favorit med ni kampe og ni sejre, da de tog turen sydpå til Nykøbing Falster onsdag aften. Selv om hjemmeholdet var godt med i første halvleg, tog kvinderne fra Odense fat i anden halvleg, og endte med at tage retur til Fyn med en sejr på 31-22.

Fodbold. SønderjyskE fortsætter mod næste runde af Sydbankpokalen, og er tættere på endnu et år med en finaleplads efter udebanesejren over AGF. Kampen endte ud i forlænget spilletid, men der tog SønderjyskEs Kristófer Kristinsson affære. Han endte med at score de to mål, der blev de eneste i kampen, og som dermed sendte sønderjyderne videre i turneringen.