Massiv kritik om VM hvert andet år giver pote

Fodbold. Kritikken af VM hvert andet år ser ud til at virke. Det har generalsekretæren af den internationale spillerforening Fifpro, Jonas Baer-Hoffmann, været ude at sige. Kritikken af Fifas plan om VM hvert andet år har siden begyndelsen høstet massiv kritik, og det pres er for stort til Fifa. »Der har været meget kritik. Det har de (Fifa, red.) indset. Det er tydeligt, at hvis man prøver at tvinge det igennem og går imod alle disse parters interesse og ikke har opbakning fra dem, så kommer planen nok ikke videre«, siger Jonas Baer-Hoffmann til nyhedsbureauet AFP. Fifa har planer om at afholde et stormøde den 20. december, hvor et bud på fremtidens fodboldkalender bliver præsenteret.

Fobdold. I den engelske Liga Cup kunne West Ham juble, efter at have sendt Manchester City ud efter straffesparkskonkurrence. Der var ingen mål i den ordinære spilletid, og mens West Ham scorede på samtlige skud fra 11-meterpletten, brændte den engelske landsholdsspiller Phil Foden fra Manchester City som den eneste. Foruden West Ham spillede Tottenham, Brentford, Leicester og Liverpool sig også videre i den engelske Liga Cup.

Tennis. Den danske tennisspiller Holger Rune er ude af Challenger-turneringen i franske Brest. Han tabte for anden gang i denne måned til den schweiziske tennisspiller Henri Laaksonen med 4-6 og 4-6.

Fodbold. Onsdag aften led Bayern München et uventet kollaps af de helt store i den tyske pokalturnering, og er for andet år i træk ude allerede efter anden runde. I år var det Mönchengladbach der overvandt de tyske mestre, og endda stærkt overbevisende med en sejr på hele 5-0. Af tyske storhold måtte Bayer Leverkusen også forlade turneringen, da de hjemme tabte 1-2 til Karlsruhe fra 2. Bundesliga.

Håndbold. Odense Håndbold var favorit med ni kampe og ni sejre, da de tog turen sydpå til Nykøbing Falster onsdag aften. Selvom hjemmeholdet var godt med i første halvleg, tog kvinderne fra Odense fat i anden halvleg, og endte med at tage retur til Fyn med en sejr på 31-22.

Fodbold. SønderjyskE fortsætter mod næste runde af Sydbankpokalen, og er tættere på endnu et år med en finaleplads efter udebanesejren over AGF. Kampen endte ud i forlænget spilletid, men der tog SønderjyskEs Kristófer Kristinsson affære. Han endte med at score de to mål, der blev de eneste i kampen, og som dermed sendte sønderjyderne videre i turneringen.