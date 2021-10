Dansk håndboldstjerne båret fra banen efter han lige var kommet tilbage fra skade

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.55 Badminton: French Open, kvartfin. TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-Helsingør 21.15 Fodbold: QPR-Nottingham Forest 01.05 Ishockey: NY Rangers-Columbus TV3 Max 18.30 Fodbold: Heidenheim-Schalke 04 Eurosport 1 17.00 Golf: Dubai Moonlight Classic (k) Eurosport 2 19.30 Golf: Bermuda Championship TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 04.00 Basketball: Denver-Dallas Vis mere

Håndbold. Rasmus Lauge fik for nylig comeback, men nu venter formentlig en ny pause. Torsdag aften måtte den danske landsholdsspiller bæres fra banen, da han med sin ungarske klub, Veszprem, spillede Champions League i Bukarest. Syv minutter inde i anden halvleg forsøgte han et gennembrud, men den ene ankel kunne ikke holde til den fodfinte, playmakeren satte ind. Rasmus Lauge smed sig i smerte efter et vrid i anklen, og kort efter måtte den danske landsholdsspiller bæres fra banen af to holdkammerater. Veszprem har endnu ikke kommenteret skaden, så det vides ikke, hvor slem den er. Rasmus Lauge missede både VM og OL tidligere i år på grund af en knæskade.

Motorsport. Christian Rasmussen, der er på vej op gennem rækkerne i amerikansk motorsport og senest vandt løbsserien Indy Pro 2000, tester i denne weekend for Andretti Autosport i Indy Lights. Klassen svarer til den europæiske formel 2 og er sidste skridt inden IndyCar, som er det højeste niveau. En anden dansker, Benjamin Pedersen, tester ved samme lejlighed for Global Racing Group.