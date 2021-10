Inter bogfører Christian Eriksens værdi til 136 millioner kroner

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.55 Badminton: French Open, kvartfin. TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-Helsingør 21.15 Fodbold: QPR-Nottingham Forest 01.05 Ishockey: NY Rangers-Columbus TV3 Max 18.30 Fodbold: Heidenheim-Schalke 04 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Hertha Berlin Eurosport 1 17.00 Golf: Dubai Moonlight Classic (k) Eurosport 2 19.30 Golf: Bermuda Championship TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 04.00 Basketball: Denver-Dallas Vis mere

Fodbold. Om Christian Eriksen nogensinde kommer til at spille en fodboldkamp på topplan efter at han i juni fik hjertestop og blev genoplivet på banen i EM-åbningskampen mod Finland er endnu uvist. Han kommer dog ikke til at spille for sin nuværende klub Inter eller en anden italiensk klub, for regler i landet forbyder atleter med en indopereret pacemaker at dyrke topidræt. Alligevel har Inter bogført Christian Eriksens værdi til 136 millioner kroner i klubbens regnskab, skriver flere italienske medier ifølge Ritzau. »Selv om spillerens nuværende omstændigheder ikke er af en sådan art, at de tillader sportsaktiviteter i Italien, kan det i stedet opnås i andre lande, hvor spilleren derfor kan genoptage konkurrencesport«, lyder det fra Inter. Klubben tager dog forbehold, ifald Eriksen stopper sin karriere.

»Hvis nye elementer eller beviser, som ikke hidtil har været kendt, skulle komme frem, så er det ikke udelukket, at der i fremtiden kan realiseres tab eller nedskrivninger for en væsentlig procentdel af den værdi, der aktuelt er registreret i regnskabet«, skriver klubben.

Håndbold. Kvindelandsholdet tester inden afrejsen til VM i Spanien formen med to kampe mod Ukraine. Kampene spilles 27. og 28. november i henholdsvis Thy Arena, Nykøbing Mors, og Arena Nord i Frederikshavn.