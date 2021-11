Uimponeret Zlatan tordner sit ligamål nummer 400 i nettet direkte på frispark

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Fodbold: Rayo Vallecano-Celta Vigo 21.00 Fodbold: Levante-Granada TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-AGF 01.10 Am. fodbold: Kansas City-NY Giants TV3 Max 21.00 Fodbold: Wolverhampton-Everton 00.05 Ishockey: Tampa Bay-Washington Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker:- English Open Eurosport 2 13.40 Cykelcross: Trofee Veldrijden TV 2 Sport X 15.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 01.00 Basketball: Memphis-Denver

Vis mere

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic fortsætter med at gøre det, han har gjort i sin over 20 år lange professionelle karriere: Scorer mål. Søndag sendte han et frispark direkte i netmaskerne, da hans klub AC Milan vandt 2-1 over Roma. Det var den nu 40-årige svenskers ligamål nummer 400 - de 150 scoret i Serie A. Derudover er de