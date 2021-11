Landsholdstruppen: Et voldsomt år skal lukkes med en rekord

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget sin sidste trup i 2021. Landsholdets sidste opgaver er VM-kvalifikationskampene mod Færøerne i Parken 12. november samt udemødet med Skotland 15. november.

»Det har været et voldsomt år for det danske landshold«, siger Kasper Hjulmand med henvisning til, at holdet har spillet 18 kampe, når VM-kvalifikationen er afsluttet i Skotland.

»Vi er dybt opsatte på, at slutte året godt. Vores udgangspunkt er, at vi vil vinde alle kampe«, siger Hjulmand, der med to sejre mod Færøerne og Skotland kan fuldbyrde en perfekt kvalifikation med 30 point for 10 kampe. Kan landsholdet ydermere vinde og holde modstanderne fra at score, så er den danske kvalifikation til Qatar 2022 den måske mest suveræne i verden nogensinde.

Årets sidste kampe bliver uden de to stærke offensive kort Mikkel Damsgaard og Kasper Dolberg. I stedte er Robert Skov og Jens Jønsson udtaget. Damsgaard og Dolberg sidder ude med skader – Damsgaard har sågar været på hospitalet.

»Han blev indlagt i Genova med et knæ, som var varmt. De fandt ud af, at der var en eller anden form for bakterie«, siger Hjulmand, som understreger, at Sampdoria-spilleren er i bedring og tilføjer: »Det er klart, at vi skal finde nye løsninger, når ’Dams’ ikke er med. Det giver os nogle overvejelser«.

Fodbold. U21-landstræner Jesper Sørensen har udtaget sin trup til EM-kvalifikationskampen 16. november mod Tyrkiet, som er årets sidste modstander. A-landstræner Kasper Hjulmand åbnede på tirsdagens pressemøde op for, at Mohamed Daramy muligvis vil blive rykket fra A-holdet til U21-holdet.

Fodbold. Paris SG må klare sig uden Lionel Messi i onsdagens udekamp i Champions League mod Leipzig. Argentineren, som i weekenden blev udskiftet med en mindre skade, er ikke udtaget.

Svømning. Tre af fem startende danskere kvalificerede sig til eftermiddagens semifinaler, da EM på kortbane blev indledt i Kazan. Bedst var Julie Kepp Jensen, der med 24,08 sek. satte en lille personlig rekord og var 4.-hurtigst i 50 meter fri, hvor Elisabeth Sabroe Ebbesen forbedrede sin bedste tid med 4/10 sekund og avancerede med 15.-bedste tid. Rasmus Nickelsen var i 100 meter butterfly med 51,36 sek. et halvt sekund fra sin egen danske rekord, men 18.-pladsen gav en plads i semifinalen, fordi der var flere end to russere og italienere foran ham. Mikkel Gadgaard satte personlig rekord med et sekund, men 3.42,85 min. rakte til en 10.-plads i 400 meter fri, hvor de 8 bedste gik direkte til finalen. Clara Rybak-Andersen blev nummer 29 i 100 meter brystsvømning.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) undrer sig over, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tilsyneladende har set gennem fingrene med en racismesag. Da det svenske U21-landshold i sidste måned spillede mod Italien i EM-kvalifikationen, fik svenskernes mørke Manchester United-spiller Anthony Elanga angiveligt en racistisk kommentar med på vejen af en italiensk spiller. Men Uefa har valgt ikke at lade sagen komme for disciplinærudvalget, hvilket SvFF-chefjuristen Tobias Tibell kalder beklageligt. »Der er ingen tvivl om, hvordan spilleren (Elanga, red.) opfattede situationen«, siger Tobias Tibell, der nu har appelleret sagen. »Jeg er særdeles skuffet, for jeg ved, hvad jeg hørte og hvad der skete«, uddyber Anthony Elanga.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. november TV 2 Sport 18.00 Håndbold: Ajax-Ringkøbing (k) 20.00 Håndbold: København-Nyk. F. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Atalanta-Man. United TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Atalanta-Man. United 16.00 Fodbold: U19 Bayern-Benfica 18.45 Fodbold: Wolfsburg-RB Salzburg 21.00 Fodbold: Dinamo Kijev-Barcelona 00.05 Ishockey: Toronto-Vegas 3.05 Ishockey: Vancouver-NY Rangers TV3 Max 18.45 Fodbold: Malmö FF-Chelsea 21.00 Fodbold: Bayern München-Benfica Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open TV 2 Sport X 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m) 00.30 Basketball: Dallas-Miami Vis mere

Cykling. Byrådet i Vejle skal onsdag aften stemme om, hvorvidt der skal bruges 100.000 kommunale kroner på konsulentbistand, så der kan udfærdiges en ansøgning til Den Internationale Cykelunion (UCI) med henblik på afvikling af et World Tour-løb i Vejle. Forslaget er allerede stemt igennem i kommunens økonomiudvalg. Ifølge Ritzau vil Vejle kommune få svar på en eventuel ansøgning i marts 2022, og derefter skal der så findes flertal for at bruge de 7,5 millioner kroner, som løbsafviklingen ifølge kommunalforvaltningen forventes at koste.

Klima. Sejleren Jonas Warrer og flere andre OL-deltagere opfordrer til handling ved klimatopmødet COP26 i skotske Glasgow. Også tennisspilleren Andy Murray, basketballspilleren Paul Gasol og løbestjernen Eliud Kipchoge er med i koret af sportsfolk, der forsøger at indgyde politikerne mod. »Vi gjorde vores ypperste i sommer, og vi ved, at når vi forsøger at gøre det bedste, vi kan, følger andre med«, lyder det blandt andet i videoen. »Nu har I en chance for at levere. Det her er et kapløb, vi skal vinde. Hvor hurtigt det går, afhænger af hver enkelt deltager«, lyder opfordringen fra atleterne.

Fodbold. Parkens græstæppe er på ny til debat. Fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Peter Møller siger til B.T, at det er et kæmpe problem, at banen ikke er bedre. »Den indbyder ikke til den fodbold, som vi gerne vil spille«, siger han forud for det mandlige landsholds sidste hjemmekamp i VM-kvalifikationen mod Færøerne 12. november.

Tennis. Rafael Nadal siger, at han er tilbage på banen igen i december. Hans første store mål efter skadespausen er Australian Open i januar. »Min plan er at spille i Abu Dhabi i december og i en turnering mere inden Australian Open. Det er mit mål. Vi arbejder hårdt for at få det til at ske«, siger spanieren ifølge Reuters.

Fodbold. Andreas Skov Olsen spillede de sidste fem minutter, da Bologna mandag aften vandt 2-0 på hjemmebane i den italienske Serie A mod bundproppen Cagliari. Bologna er nu nummer 10 i Serie A med 15 point efter 11 kampe.