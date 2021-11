Perlemål sikrer CL-sejre til Wolfsburg og Chelsea

Fodbold. I 55 minutter holdt Malmö FF stand mod Chelsea og Andreas Christensen, men så udspillede Premier League-topholdet det svenske mesterhold med et pragtfuldt opspil og en perfekt aflevering fra Callum Hudson-Odoi til Hakim Ziyech, der blev matchvinder med en nem scoring til 1-0. Lasse Nielsen spillede hele kampen som anfører for Malmö FF, der havde Søren Rieks på banen i 57 minutter. Også i Tyskland blev der scoret et flot sejrsmål, da Lukas Nmecha tæmmede en høj aflevering og bankede Wolfsburgs sejrsmål mod FC Salzburg ind til 2-1. Den 18-årige tidligere Lyngbyspiller Maurits Kjærsgaard fik sin Champions League-debut for Salzburg. Rasmus Nissen Kristensen havde en nærgående afslutning mod slutningen, da Salzburg forsøgte at forhindre sæsonens første nederlag i Champions League.

Fodbold. Topholdet i 3. division, FC Roskilde, skal have ny træner inden efterårets tre sidste kampe, da Michael Jørgensen med øjeblikkelig virkning har opsagt den stilling, han har haft siden starten af året. Mike Mortensen, Lasse Sørensen og Mark Leth Pedersen overtager træningen, indtil en permanent afløser er på plads.

Svømning. Julie Kepp Jensen blev første danske finalist ved EM på kortbane i Kazan, da OL-deltageren i semifinalen i 50 meter fri blev nummer 6 ved at tangere sin personlige rekord fra det indledende heat på 24,08 sek. Også 19-årige Elisabeth Sabroe Ebbesen svømmede nøjagtig samme tid i semifinalen som om formiddagen og blev nummer 15 i 24,61 sek. Også 18-årige Rasmus Nickelsen blev nummer 15, da han i semifinalen i 100 meter butterfly med 51,07 sek. var et kvart sekund fra sin danske rekord.

Badminton. Som verdensranglistens nummer 13 er Rasmus Gemke er 5.-seedet i HYLO Open i Saarbrücken og han vandt da også i 1. runde med 21-14, 19-21, 21-16 over inderen Ajay Jayaram (nr. 60 i verden). I anden runde venter den 20-årige japaner Kodai Naraoka (nr. 53). Fire danske doubler vandt alle deres kampe, blandt andre Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby, der overlevede en sætbold i første sæt og besejrede 4.-seedede Chan Peng Soon/Goh Liu Ying fra Malaysia 22-20, 15-21, 21-16. Victor Svendsen (nr. 64) overlevede to matchbolde i andet sæt og kom foran 6-2 i tredje, men så vandt thailænderen Kunlavut Vitidsarn (nr. 24) syv point i træk og senere kampen 21-8, 26-28, 21-16.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget sin sidste trup i 2021. Landsholdets sidste opgaver er VM-kvalifikationskampene mod Færøerne i Parken 12. november samt udemødet med Skotland 15. november.

»Det har været et voldsomt år for det danske landshold«, siger Kasper Hjulmand med henvisning til, at holdet har spillet 18 kampe, når VM-kvalifikationen er afsluttet i Skotland.

»Vi er dybt opsatte på, at slutte året godt. Vores udgangspunkt er, at vi vil vinde alle kampe«, siger Hjulmand, der med to sejre mod Færøerne og Skotland kan fuldbyrde en perfekt kvalifikation med 30 point for 10 kampe. Kan landsholdet ydermere vinde og holde modstanderne fra at score, så er den danske kvalifikation til Qatar 2022 den måske mest suveræne i verden nogensinde.

Årets sidste kampe bliver uden de to stærke offensive kort Mikkel Damsgaard og Kasper Dolberg. I stedet er Robert Skov og Jens Jønsson udtaget. Damsgaard og Dolberg sidder ude med skader – Damsgaard har sågar været på hospitalet.

»Han blev indlagt i Genova med et knæ, som var varmt. De fandt ud af, at der var en eller anden form for bakterie«, siger Hjulmand, som understreger, at Sampdoria-spilleren er i bedring og tilføjer: »Det er klart, at vi skal finde nye løsninger, når ’Dams’ ikke er med. Det giver os nogle overvejelser«.

Fodbold. Den schweiziske anklagemyndighed har rejst tiltale for bedrageri mod de tidligere præsidenter for Fifa og Uefa, Sepp Blatter og Michel Platini, der siden 2015 har været udelukket for al fodbold. Sagen handler om en honorar på 2 mio. schweizerfranc, som Platini i 2011 modtog fra Blatter for konsulentarbejde, der skulle være udført fra 1999 til 2002. Platini har hele tiden hævdet, at sagen var et komplot mod ham og har planer om at vende tilbage til fodboldverden, da hans karantæne allerede er udløbet.

Håndbold. Aalborg har forlænget med den svenske højreback Lukas Sandell, så hans kontrakt nu løber til 2003.

Håndbold. Landstræner Jesper Jensen har udtaget sin trup til VM i Spanien fra 1. december.

Træneren satser på succes med fløjspillet ved at tage fire fløjspillere med i stedet for tre stregspillere. Det siger han i en meddelelse fra Dansk Håndbold Forbund. »Det har vi valgt, fordi vi gennem det sidste halvandet års tid er blevet rigtig gode til at spille mere ud over fløjene, og det vil vi gerne udnytte ved at tilføre ekstra kvalitet på den position«, lyder det fra landstræneren, der samler landsholdet i Frederikshavn 22. november. Holdet tester formen før VM med to kampe mod Ukraine.

Fodbold. Det tog kun den engelske Premier League-klub Tottenham et lille døgn at hyre en ny træner efter mandagens fyring af Nuno Espírito Santo. Italieneren Antonio Conte, der som Chelsea-boss vandt det engelske mesterskab i 2017 og FA Cuppen i 2018, vender således tilbage til Premier League. Antonio Conte ragede i maj uklar med ledelsen i Inter, som han ellers førte til det første mesterskab i 11 år. Antonio Contes kontrakt med danske Pierre-Emile Højbjergs klub løber til udgangen af sæsonen 2022/2023. Den 52-årige Antonio Conte var allerede i sommerpausen i dialog med Tottenham, men følte sig så kort tid efter bruddet med Inter ikke klar til en ny udfordring. Conte står i spidsen for Tottenham første gang på torsdag mod Vitesse Arnhem i Conference League.

Fodbold. Paris SG må klare sig uden Lionel Messi i onsdagens udekamp i Champions League mod Leipzig. Argentineren, som i weekenden blev udskiftet med en mindre muskelskade, er ikke udtaget. PSG oplyser, at Messi oplever ubehag i sit venstre baglår og har smerter i det ene knæ.

I kampene i Champions League i aften kan flere hold spillere sig videre til knockoutfasen. I gruppe E skal Bayern München blot have et point i hjemmekampen mod Benfica for at gå videre, mens Red Bull Salzburg med gevinst i Wolfsburg i gruppe G vil følge trop. I gruppe H kan Juventus avancere til 1/8-finalerne med bare et point i hjemmekampen mod Zenit.

Fodbold. U21-landstræner Jesper Sørensen har udtaget sin trup til EM-kvalifikationskampen 16. november mod Tyrkiet, som er årets sidste modstander. A-landstræner Kasper Hjulmand åbnede på tirsdagens pressemøde op for, at Mohamed Daramy muligvis vil blive rykket fra A-holdet til U21-holdet.

Svømning. Tre af fem startende danskere kvalificerede sig til eftermiddagens semifinaler, da EM på kortbane blev indledt i Kazan. Bedst var Julie Kepp Jensen, der med 24,08 sek. satte en lille personlig rekord og var 4.-hurtigst i 50 meter fri, hvor Elisabeth Sabroe Ebbesen forbedrede sin bedste tid med 4/10 sekund og avancerede med 15.-bedste tid. Rasmus Nickelsen var i 100 meter butterfly med 51,36 sek. et halvt sekund fra sin egen danske rekord, men 18.-pladsen gav en plads i semifinalen, fordi der var flere end to russere og italienere foran ham. Mikkel Gadgaard satte personlig rekord med et sekund, men 3.42,85 min. rakte til en 10.-plads i 400 meter fri, hvor de 8 bedste gik direkte til finalen. Clara Rybak-Andersen blev nummer 29 i 100 meter brystsvømning.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) undrer sig over, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tilsyneladende har set gennem fingrene med en racismesag. Da det svenske U21-landshold i sidste måned spillede mod Italien i EM-kvalifikationen, fik svenskernes mørke Manchester United-spiller Anthony Elanga angiveligt en racistisk kommentar med på vejen af en italiensk spiller. Men Uefa har valgt ikke at lade sagen komme for disciplinærudvalget, hvilket SvFF-chefjuristen Tobias Tibell kalder beklageligt. »Der er ingen tvivl om, hvordan spilleren (Elanga, red.) opfattede situationen«, siger Tobias Tibell, der nu har appelleret sagen. »Jeg er særdeles skuffet, for jeg ved, hvad jeg hørte og hvad der skete«, uddyber Anthony Elanga.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. november TV 2 Sport 18.00 Håndbold: Ajax-Ringkøbing (k) 20.00 Håndbold: København-Nyk. F. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Atalanta-Man. United TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Atalanta-Man. United 16.00 Fodbold: U19 Bayern-Benfica 18.45 Fodbold: Wolfsburg-RB Salzburg 21.00 Fodbold: Dinamo Kijev-Barcelona 00.05 Ishockey: Toronto-Vegas 3.05 Ishockey: Vancouver-NY Rangers TV3 Max 18.45 Fodbold: Malmö FF-Chelsea 21.00 Fodbold: Bayern München-Benfica Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open TV 2 Sport X 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m) 00.30 Basketball: Dallas-Miami Vis mere

Cykling. Byrådet i V