Kriseramt superligaklub har omsider ansat en sportsdirektør

Fodbold. Kriseramte Sønderjyske, der senest tabte 0-6 på eget græs i Superligaen til Silkeborg og derefter fyrede træneren Michael Boris, har omsider fået ansat en ny sportsdirektør. Det er den 40-årige tidligere superligaspiller Esben Hansen, der tiltræder i stillingen 1. december. »Jeg kender klubben, og jeg ved, hvad den står for, og vi skal være tro mod klubben og dens stærke værdier, men vi skal også være parate til at omstille os, hvis vi skal være med, hvor det er sjovt«, siger Esben Hansen, der efter karrieren uddannede sig til advokat.

Ishockey. Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) ledelse slår efter et møde i Zürich fast, at det kinesiske landshold forbliver en del af OL-turneringen i Beijing i februar 2022, men meddeler samtidigt, at man holder skarpt øje med det kinesiske landsholds sportslige niveau og udvikling. IIHF frygter, at det kinesiske hjemmehold bliver OL-turneringens store prygelknabe, da holdets sportslige niveau – Kina ligger ranglistemæssigt i bunden af den internationale 3. division – mildest talt er mangelfuldt sammenlignet med de øvrige OL-deltagere, herunder Danmark. »Vi vil fortsætte med at assistere det kinesiske forbund i deres bestræbelser på at forberede holdet så godt som muligt til de olympiske lege«, siger IIHF-præsidenten Luc Tardif til IIHF’s hjemmeside. I første omgang er det aftalt, at de bedste kinesiske spillere senere i denne måned skal sluses ind på Kunlun Red Star-holdet til to kampe i den russisk dominerede KHL-liga. Grundet pandemien har det kinesiske landshold ikke spillet kampe siden 2019.

Håndbold. 22-årige Mathilde Hylleberg gør comeback for Holstebro Håndbold. Den tidligere landsholdsfløj stoppede ellers karrieren sidste år, men vender nu tilbage til sin tidligere klub. Hun har fået en kontrakt gældende året ud.

Cykling. 41-årige Alejandro Valverde har underskrevet en ny etårig kontrakt med Movistar-holdet. På Twitter oplyses, at den nye kontrakt bliver Valverdes sidste.

Fodbold. Den nyrige engelske Premier League-klub Newcastle, der for nylig er blevet overtaget af en saudiarabisk investeringsfond, havde sat alt ind på at hyre Villarreals spanier Unai Emery som ny manager, men må nu finde en anden til jobbet. »Der har været interesse, men der er ikke noget tilbud til hverken mig eller klubben«, sagde Emery ifølge Ritzau til AFP tirsdag, inden han onsdag via Twitter lukkede forbindelse til Newcastle helt.»Villarreal er mit hjem og jeg er 100 procent engageret. Jeg er naturligvis taknemmelig for interessen fra en stor klub, men endnu mere taknemmelig for at være her«, tweeter træneren.

Svømning. OL-deltageren Helena Rosendahl Bach er videre til en EM-semifinale på kortbane i Kazan og er nu medaljekandidat efter at været blevet nummer to i det indledende heat i 200 meter butterfly. Med 2.06,49 min. var 21-årige Helena Rosendahl Bach tre tiendedele fra sin personlige rekord og et sekund efte