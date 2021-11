Milan spiller 1-1 hjemme mod Porto og får svært ved at avancere i Champions League

Fodbold. AC Milan får svært ved at avancere fra gruppespillet i Champions League efter at den italienske storklub på hjemmebane måtte nøjes med 1-1 mod FC Porto. Portugiserne dominerede stort i 1. halvleg mod Milan, der havde Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic på bænken. Luis Diaz bragte gæsterne på 1-0, men Milan fik udlignet efter pausen, da Chancel Mbemba scorede i eget net. Zlatan Ibrahimovic kom på banen mod slutningen af kampen, mens Kjær forblev udenfor. Det var Milans første point i gruppespillet, og klubben ligger sidst. På to mål af Karim Benzema vandt Real Madrid i gruppe D hjemme 2-1 over Shakhtar Donetsk, og franskmanden skød dermed den spanske kongeklub et godt stykke mod knald eller fald-kampene.

Fodbold. Kriseramte Sønderjyske, der senest tabte 0-6 på eget græs i Superligaen til Silkeborg og derefter fyrede træneren Michael Boris, har omsider fået ansat en ny sportsdirektør. Det er den 40-årige tidligere superligaspiller Esben Hansen, der tiltræder i stillingen 1. december. »Jeg kender klubben, og jeg ved, hvad den står for, og vi skal være tro mod klubben og dens stærke værdier, men vi skal også være parate til at omstille os, hvis vi skal være med, hvor det er sjovt«, siger Esben Hansen, der efter karrieren uddannede sig til advokat.

Håndbold. Mia Rej har forlænget sin kontrakt med de danske mestre fra Odense, så den nu løber til sommeren 2024. Landsholdsplaymakeren skiftede til den fynske klub fra København i december 2020.

Cykling. Et stort flertal i byrådet i Vejle Kommune har onsdag vedtaget, at der kan bruges 100.000 kroner på en ansøgning om at blive værtsby for et World Tour-cykelløb. Det oplyser byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen (K), som er formand for kultur- og idrætsudvalget, til Ritzau.

Fodbold. De sidste 30 minutter af 1. divisionskampen mellem Vendsyssel og Lyngby skulle afvikles onsdag aften, efter at opgøret tilbage i september blev afbrudt, da Vendsyssels Wessam Abou Ali faldt om på banen. Da kampen blev afblæst, var stillingen 1-1, og sådan sluttede opgøret også