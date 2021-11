Spansk træner er klar til at drøfte tilbud fra Newcastle

Fodbold. Den nyrige engelske Premier League-klub Newcastle, der for nylig er blevet overtaget af en saudiarabisk investeringsfond, sætter tilsyneladende alt ind på at hyre spanieren Unai Emery som ny manager. Det bekræftede træneren efter sit Villarreal-holds 2-0-sejr over Young Boys i Champions League tirsdag aften. »Der har været interesse, men der er ikke noget tilbud til hverken mig eller klubben. Jeg fokuserer på Villarreal. Jeg er meget glad. Hvis der kom et tilbud, ville jeg snakke med præsidenten«, siger Emery ifølge Ritzau til AFP.

Direkte sport i tv Onsdag 3. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Odense-Viborg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Atlético Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold, U19: RB Leipzig-Paris SG 16.00 Fodbold, U19: Liverpool-Atletico Madrid 18.45 Fodbold: Milan-Porto 21.00 Fodbold: Dortmund-Ajax 02.05 Ishockey: Colorado-Columbus TV3 Max 18.45 Fodbold: Real Madrid-Shakhtar D. 21.00 Fodbold: RB Leipzig-Paris SG Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 21.15 Fodbold: Eibar-Real Oviedo 00.30 Basketball: Atlanta-Brooklyn

Håndbold. Jacob Bagersted skifter til Sønderjyske efter denne sæson. Jacob Bagersted spiller for den tyske bundesligaklub Frisch Auf Göppingen, men vender altså hjem til Danmark til sommer.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand er bekymret for Andreas Skov Olsens situation op til VM i Qatar. Danskerens italienske klub Bologna er begyndt at spille uden offensive kantspillere, og det resulterer i mindre spilletid til Andreas Skov Olsen. »Jeg er ikke så bekymret for de her to kampe. Men jeg er bekymret på den længere bane« siger Hjulmand til Ritzau med henvisning til de kommende landskampe mod Færøerne og Skotland.

Golf. Den 31-årige danske golfspiller Sebastian Cappelen stopper som fuldtidsprofessionel. I hans syv år lange karriere har han klaret cuttet i en turnering syv gange, og det bedste resultat er en sjetteplads. Til Golfavisen fortæller han, at han nu skal arbejde med ejendomsinvesteringer.

E-Sport. Det danske Counter-Strike-hold Copenhagen Flames er ude af majorturneringen i Stockholm efter nederlag til svenske Ninjas in Pyjamas.