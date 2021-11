Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) melder sig under klimakampens faner. I forbindelse med klimatopmødet COP26 i Glasgow har Fifa varslet, at organisationen frem mod 2030 vil reducere sin emission med 50 procent og allerede i 2040 være klimaneutral. »Det er en kritisk tid. Vejrforandringer har indflydelse på miljøet og den rige biodiversitet, madsikkerhed og adgangen til rent vand såvel som menneskers ve og vel«, siger Fifa-præsident Gianni Infantino, der ellers for nylig har barslet med planer om en VM-turnering hvert andet år og med flere hold – parametre som i sig selv kan føre til øget emission.

Direkte sport i tv Torsdag 4. november TV 2 Sport 18.45 Fodbold: Randers FC-Jablonec 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-FC Midtjylland TV 2 Charlie 18.15 Håndbold: Norge-Danmark (m) TV3+ 01.15 Am. fodbold: Indianapolis-NY Jets TV3 Sport 00.05 Ishockey: Florida-Washington 03.05 Ishockey: Seattle-Buffalo Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker:English Open Eurosport 2 11.00 Golf: European Tour (k) 20.00 Golf: Mayakoba Classic TV 2 Sport X 13.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.45 Fodbold: Brøndby-Rangers 21.00 Fodbold: Paok-FC København 00.30 Basketball: Miami-Boston Vis mere

Fodbold. Philip Billing scorede sit 6. sæsonmål, men måtte gå fra banen som taber for første gang i denne sæson i den næstbedste engelske række, da Bournemouth tabte 1-2 på hjemmebane til Preston. Sejrsmålet blev sat ind af Alistair McCann efter oplæg fra danske Emil Riis. Trods nederlaget fører Bournemouth rækken med 37 point foran Fulham, der har 35.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp kunne onsdag se sit hold vinde 2-0 over Atlético Madrid i Champions League og Liverpool er dermed et af fire hold i mesterligaen med maksimumpoint (12) samt billet til knockoutfasen. »Kampen forløb næsten perfekt. Det var lige, som vi ville have det«, siger Klopp til Uefas hjemmeside. Også Ajax, Juventus og Bayern München har vundet fire kampe i træk i Champions League og er klar til 1/8-finalerne.

Tennis. Holger Rune spillede sig sent onsdag videre i en Challenger-turnering i Bergamo i Italien. Det danske talent, der er seedet til at nå frem til semifinalen, vandt 6-3, 6-4 over Mathias Bourgue, der er nummer 223 på verdensranglisten. Rune er nummer 118. I næste runde møder danskeren slovakken Filip Horansky.

Cykling. Briten Alex Dowsetts forsøg på at erobre banecyklingens timerekord kiksede. Enkeltstartsspecialisten tilbagelagde i sit forsøg på Aguascalientes Velodrome i Mexico 54,555 kilometer på en time og glippede dermed den eksisterende rekord (55,089 km) med lige knap 500 meter.