Xavi bliver ny cheftræner i FC Barcelona

Fodbold. Klublegenden Xavi Hernandez bliver ny cheftræner i FC Barcelona. Det skriver hans nu tidligere fodboldklub Al Sadd fra Qatar på Twitter. Al Sadd har oplyst, at FC Barcelona har udløst en frikøbsklausul for at få Xavi tilbage til Spanien, for at blive ny cheftræner i storklubben. FC Barcelona har endnu ikke selv meldt noget ud om ansættelsen.

Svømning. Alle fire danskere svømmede sig videre til semifinalerne ved formiddagens indledende heats ved kortbane-EM i Kazan. Efter sin sølvmedalje i 200 meter butterfly kappede Helene Rosendahl Bach et halvt sekund af sin personlige rekord på den halve distance og kom med 59,00 sek. videre som nummer 14. Også Mikkel Gadgaard satte med over et sekund personlig rekord, da han med 1.44.58 min. blev nummer 12 i 200 meter fri, Elisabeth Sabroe Ebbesen blev nummer 11 i 200 meter medley med 2.10,86 min. og så slap Rasmus Nickelsen med en marginal på 4 hundrededele sekund videre i 50 meter butterfly med 23,03 sek. Dermed skal seks af de syv danske EM-svømmere i aktion i aften, hvor Clara Rybak-Andersen er finalist i 200 meter brystsvømning og Julie Kepp Jensen svømmer finale i 50 meter rygcrawl.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Mikkel Damsgaard har været på operationsbordet efter problemer med sit højre knæ. Der er foretaget et mindre indgreb, men hans italienske klub Sampdoria kan endnu ikke sige, hvornår han er klar til at spille igen. Netop på grund af knæproblemerne, er Mikkel Damsgaard ikke med i Kasper Hjulmands landsholdstrup mod Færøerne og Skotland

Cricket. For første gang i historien skulle Australien senere i november møde Afghanistan i en historisk cricketkamp. En cricketkamp, som lige nu er udskudt på ubestemt tid. Det skyldes, at Afghanistans nye magthavere fra den islamistiske talebanbevægelse har forbudt kvinder at dyrke sport. Med udskydelsen markerer Australiens cricketlandshold, at de ikke støtter udelukkelsen af kvinder i sport. »Vi er forpligtet til at støtte udbredelsen af cricket for kvinder og mænd i Afghanistan og rundt omkring i verden. På grund af den nuværende uvished mener vi, at det er nødvendigt at aflyse landskampen mod Afghanistan«, fortæller forbundet Cricket Australia i en erklæring.

Fodbold. Torsdag aften var der point til alle fire danske hold i de to Europæiske fodboldturneringer, Europa League og Europa Conference League. Brøndby og Randers sikrede sig et enkelt point mod henholdsvis Rangers og Jablonec, mens både FC København og FC Midtjylland kunne tage fra udebaneopgørene med en sejr i bagagen. For Conference League holdene betyder det, at FC København hoppede op på en 1. plads i deres gruppe F, mens Randers stadig holder sig på en 3. plads i gruppe D. For Europa League holdene havde særligt en sejr til Brøndby været tiltrængt, for de kæmper fortsat på en 4. plads, mens FC Midtjylland lige nu er på vej videre til Conference League på en 3. plads.

Fodbold. I en video, der er dukket op på de sociale medier, synger West Ham-fans en antisemitisk sang, da en jødisk mand går ned ad midtergangen om bord på et fly. En video som klubben tager stor afstand fra og fordømmer, og de forsikrer om at de pågældende fans er udelukket fra klubben på ubestemt tid.

Fodbold. Et andet sted i Conference League skulle den nye mand i front for Tottenham, italienske Antonio Conte, vise, om han var det rette valg. Efter en begivenhedsrig kamp med fem mål og to kampe, var det dog englænderne, der trak det længste strå, og Conte hev altså en sejr hjem i sin første kamp.

E-sport. Det danske Counter Strike-hold Heroic besejrede torsdag aften russiske Virtus Pro, og er dermed det eneste danske hold, der fortsat er med i majorturneringen i Stockholm. Lørdag skal de møde spanske G2 i semifinalen.

Ishockey. Der var kamp til stregen, da Aalborg Pirates og Odense Bulldogs mødtes i Metal Ligaen. Kampen bølgede frem og tilbage, og inden tredje periode blev sat i gang var stillingen helt lige. Det lykkedes dog Aalborg Pirates at finde et ekstra gear frem, og hev i sidste ende en 6-3 sejr hjem på udebane i Odense. Det betyder, at Aalborg Pirates er tilbage på første pladsen i Metal Ligaen