AGF sparker Superligaen på vid gab med stor sejr over FC Midtjylland

Superligaen 15. runde Fredag Viborg-FC Nordsjælland 2-2 Søndag AaB-Randers FC 1-1 Vejle-SønderjyskE 3-1 AGF-FC Midtjylland 3-0 18.00 Brøndby-OB (3+) 20.00 Silkeborg-FCK (TV3 Sport)

AGF - FC Midtjylland 3-0

1-0 Patrick Mortensen (16) 2-0 Mikael Anderson (24) 3-0 Mustapha Bundu (41)

AGF overraskede søndag alt og alle, da de ellers trængte aarhusianere bankede Superligaens førerhold, FC Midtjylland, med 3-0 hjemme på Ceres Park.

I en særdeles effektiv første halvleg fik AGF sat kampens tre scoringer ind, og hjemmeholdet fik løst de scoringsproblemer, som har plaget klubben i denne sæson.

Det har særligt haltet for sidste sæsons AGF-topscorer, Patrick Mortensen, men angriberen fik brudt måltørken med sin første scoring i åbent spil i denne sæson.

AGF havde lært af sidste måneds 0-4-nederlag til selv samme FCM-hold, for David Nielsens mandskab fik lukket ned for midtjydernes altid stærke omstillinger med en kompakt defensiv.

Det er en tiltrængt skalp for AGF-mandskabet, som med den fortjente sejr holder sig til i kampen om top-6 på en øjeblikkelig syvendeplads med 19 point efter 15 kampe.

FCM besidder fortsat duksepladsen i toppen af Superligaen med 34 point.

FCM tog initiativet fra start, men midtjyderne havde svært ved at bryde igennem værternes tætte defensiv.

AGF sørgede for ikke at komme på bagkant af midtjydernes hurtige angribere og kunne nemt afvise gæsternes forsøg.

I stedet stak AGF kniven ind efter 16 minutter, hvor Patrick Mortensen hamrede sit blot andet sæsonmål ind.

AGF bragte særligt FCM på glatis, når hjemmeholdet kom bag om FCM’s wingbacks på kanterne. Først øgede den tidligere FCM-spiller Mikael Anderson til 2-0, mens Mustapha Bundu gjorde det til pausestillingen 3-0.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet. FCM var mest på bolden, mens det var aarhusianerne, som skabte flest chancer.

AGF lukkede godt ned for FCM, og det skabte store frustrationer hos gæsterne, som ikke kunne finde de offensive løsninger.

Små ti minutter før tid havde midtbanespilleren Albert Grønbæk alletiders chance for at sætte et ekstra søm i kisten, men en vild blokering forhindrede den unge AGF-spiller i at deltage i målscoringen.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle - SønderjyskE 3-1

1-0 Arbnor Mucolli (33) 2-0 Saeid Ezatolahi (59) 3-0 selvmål af Duplexe Tchamba 3! Emil Holm (89)

Sønderjyskes første kamp efter fyringen af holdets træner Michael Boris blev langt fra som ønsket

Søndag tabte holdet på udebane med 1-3 til bundproppen fra Vejle Boldklub i 15. runde af Superligaen.

Kampen vil ikke blive husket for flot spil, eftersom begge hold havde svært ved at sætte sammenhængende spil op. Begge hold begik mange tekniske fejl, og holdenes angreb var mest bygget op omkring lange bold og tilfældigheder.