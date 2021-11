Dolberg får comeback for Nice efter at have været i Danmark af personlige årsager

Direkte sport i tv TV 2 14.15 Håndbold: Frankrig-Danmark (m) TV 2 Sport 12.55 Badminton: Hylo Open 16.45 Håndbold: Norge-Holland (m) 18.15 Badminton: Hylo Open 22.00 Basketball: Denver-Houston TV3+ 13.30 Fodbold: Man. United-Man. City 18.00 Formel 1: Mexicos GP, træning 21.00 Formel 1: Mexicos GP, kvalifikation TV3 Sport 09.40 Standardvogne: V8 13.00 Fodbold: AGF-Brøndby (k) 15.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Bielefeld 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Dortmund 23.00 Ishockey: Florida-Carolina TV3 Max 12.30 Fodbold: Sampdoria-Juventus (k) 14.25 MotoGP: Portugals VM-afd., kval. 16.00 Fodbold: Chelsea-Burnley 18.30 Fodbold: Brighton-Newcastle 20.30 Fodbold: Karlsruhe-Hamburger SV 01.00 Hestevæddeløb: Breeders’ Cup 03.05 Ishockey: Calgary-NY Rangers Xee 15.30 Fodbold: Bayern-Freiburg 6’eren 18.40 Banecykling: Champions League Eurosport 1 13.45 Snooker: English Open 16.00 Fodbold: King’s Lynn Town-Walsall 18.15 Fodbold: Banbury-Barrow 20.10 Snooker: English Open Eurosport 2 11.00 Golf: European Tour (k) 15.00 Motorsport: Endurance, Bahrain 20.30 Golf: Mayakoba Classic TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Espanyol-Granada 16.15 Fodbold: Celta Vigo-Barcelona 18.00 Fodbold: Juventus-Fiorentina 21.00 Fodbold: Real Madrid-Vallecano 23.15 Tennis: Paris Masters (m)

Fodbold. Kasper Dolberg er tilbage for Nice. Angriberen har på det seneste været ukampdygtig af personlige årsager, men han vil igen være at finde i holdets trup til søndagens kamp mod Montpellier. Det bekræfter Nice-træner Christophe Galtier på klubbens hjemmeside. Kasper Dolberg rejste i slutningen af oktober hjem til Danmark. Han deltog ikke i den uafgjorte kamp mod Marseille eller 2-1-sejren over Angers. Situationen betød samtidig, at landstræner Kasper Hjulmand ikke udtog Dolberg til VM-kvalifikationskampene mod Færøerne og Skotland tidligere på ugen.

Håndbold. Den tidligere landsholdsmålvogter Rikke Poulsen indstiller karrieren efter denne sæson, oplyser hendes klub Team Esbjerg i en pressemeddelelse. Nu 35-årige Rikke Poulsen har spillet 73 landskampe for Danmark og var med til at vinde VM-bronze i 2013.

Fodbold. FC Barcelona bekræfter, at klubbens tidligere storspiller, Xavi Hernandez, overtager posten som cheftræner. 41-årige Xavi, der i sin aktive karriere spillede 767 kampe for den catalanske storklub, har fået kontrakt til sommeren 2024.

Håndbold. Flensburg-spilleren Aaron Mensing, der i denne weekend er med det danske landshold til Golden League i Norge, fortæller i et interview med Ritzau, at der har været interesse i ham fra tysk side. »Da jeg blev udtaget for Danmark første gang før sommerferien, meldte Tyskland interesse, og jeg talte med deres landstræner. Jeg skulle lige mærke efter og gøre mig tanker om holdene og spilletid, men i sidste ende var det mavefornemmelsen. Jeg er født og opvokset i Danmark, så beslutningen var ikke så svær«, fortæller Aaron Mensing.

Motorsport. Coronapandemien har forhindret formel 1-grandprixer i Shanghai i båd