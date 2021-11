Yussuf Poulsen blev matchvinder i sin dårligste kamp

Fodbold. Yussuf Poulsen blev matchvinder for RB Leipzig, da han 29 minutter før tid scorede til 2-1 mod Borussia Dortmund. »Nu snakker vi altid om mål. Jeg spillede den dårligste kamp, jeg har spillet i Bundesligaen i denne sæson. Alligevel scorede jeg og blev matchvinder, og så siger alle, at det er superfedt. Sådan er det at være angriber«, siger Yussuf Poulsen til TV3 Sport om sit tredje ligamål i denne sæson. »Nogle gange får man ikke den ros, man skal have, fordi man ikke laver målene. Andre gange får man rosen, fordi man scorer, selv om man ikke spiller sin bedste kamp. Jeg er tilfreds og har vist, at træneren kan stole på, at jeg kan levere, når det skal være«, siger Yussuf Poulsen.

Fodbold. Den ukrainske angrebslegende Andriy Shevchenko har overtaget jobbet som cheftræner i Genoa, der ligger nummer 18 i Serie A, Shevchenko har senest været landstræner i Ukraine, men er nu tilbage i Italien, hvor han spillede for AC Milan i to perioder, fra 1999 til 2006 og fra 2008 til 2009.