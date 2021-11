Barcelonas nye træner kræver disciplin og strengere regler

Fodbold. Xavi Hernandez vil som ny cheftræner i FC Barcelona kræve mere disciplin og strengere regler, når han skal forsøge at hive sin tidligere klub ud af den nuværende krise. »Vi er nødt til at starte med nye regler, som vil være strenge. Det er ikke et spørgsmål om at være hård, det handler om at have normer«, sagde Xavi Hernandez på pressemødet, da han blev præsenteret i klubben. »Da vi havde normer i omklædningsrummet, var tingene gode. Når vi ikke havde, gik det dårligt. Så vi skal have orden. Og være professionelle«, sagde han videre.

Fodbold. Efter et års fravær er Pione Sisto tilbage i landsholdstruppen. Den 26-årige offensivspiller er blevet efterudtaget til Danmarks trup til VM-kvalifikationskampene mod Færøerne og Skotland. Også den tidligere FC Midtjylland-spiller Anders Dreyer, der nu er i Rubin Kazan, efter tilføjet truppen. Sisto og Dreyer afløser Brentfords Mathias Jensen, der er testet positiv for corona, og Robert Skov, der Hoffenheims Bundesligakamp mod Bochum udgik med en baglårsskade. »Robert Skov er sandsynligvis ude i flere måneder. Efter grundige test viser det sig, at den 25-årige har pådraget sig en alvorlig baglårskade i lørdagens kamp mod Bochum«, skriver Hoffenheim på Twitter.

Cykling. Kasper Asgreen er blandt de 12, der er nomineret til Velo d’Or-prisen som årets cykelrytter. 26-årige Asgreen er på baggrund af sine sejr i Flandesn Rundt i selskab med Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Richard Carapaz, Mark Cavendish, Sonny Colbrelli, Harrie Lavreysen, Primoz Roglic, der fik prisen i 20220, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel samt Annemiek van Vleuten som den eneste kvinde.

Fodbold. Newcastle har ansat Eddie Howe som ny manager i stedet for Steve Bruce, der blev fyret i oktober. 43-årige Howe er primært forbundet til AFC Bournemouth, hvor han selv spillede og i to omgange har været manager, senest i perioden fra 2012 til sommeren 2020, da Bournemouth efter fem sæsoner rykkede ud af Premier League.

Fodbold. Landsholdsspilleren Kasper Dolberg har fået konstateret type 1-diabetes. Det skriver Nice-angriberen på Instagram, hvor han forklarer, hvorfor han ikke har været på toppen de seneste uger. »Selvfølgelig kom nyheden som en overraskelse, men jeg er ærlig talt lettet over at have fundet årsagen til, at jeg har følt mig lidt ved siden af mig selv de seneste uger«.

»Jeg er rigtig glad for, at lægerne kan fortælle mig, at det med den rigtige behandling ikke vil få betydning for min fodboldkarriere«, skriver Dolberg, der fik comeback for sin klub søndag, men må følge de kommende landskampe på tv.

»Jeg har trænet hele ugen, og jeg har det allerede meget bedre. For at vende mig til den milde behandling besluttede jeg i samråd med Kasper Hjulmand, at jeg ikke skulle spille for landsholdet i denne uge«, meddeler Dolberg.

Direkte sport i tv Mandag 8. november TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Helsingør-Fredericia 02.10 Am. fodbold: Pittsburgh-Chicago TV3 Max 01.05 Ishockey: Washington-Buffalo TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Tenerife-Girona 02.00 Basketball: Chicago-Brooklyn

Fodbold. Fra årsskiftet kan engelske fans på prøvebasis se frem til at kunne købe billetter til ståpladser på udvalgte stadioner. Mandag offentliggjorde sportsminister Nigel Huddleston, at Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea og Cardiff er med i et pilotprojekt. Ståpladser har som følge af katastrofen på Hillsborough i 1989, der kostede 96 Liverpool-fans livet, været forbudt i de bedste engelske ligaer.

Tennis. Uden at have været i aktion er Clara Tauson rykket to pladser frem på verdensranglisten, hvor hun nu er nummer 44 – karrierens hidtil bedste placering for den 18-årige. Fremgangen skyldes, at to tidligere foranliggende spillere – Ajla Tomljanovic (Australien) og Bianca Andreescu (Canada) - har mistet point i forhold til regnskabet i de seneste 52 uger, som danner fundamenette for ranglisten.

Moderne femkamp. Det Internationale Femkampforbund (UIPM) vil nu tage atleterne med på råd, efter at ledelsen egenhændigt i sidste uge besluttede at fjerne ridning fra den traditionsrige femkamp efter OL i Paris i 2024. Atleterne føler sig ifølge nyhedsbureauet ikke hørt i sagen af forbundet. Cykling har været nævnt som erstatning for ridningen, der udløste en artig skandale ved OL i Tokyo, hvor dyr for åben skærm blev slået af flere ryttere og trænere. Femkamp består endvidere af fægtning, svømning, terrænløb og skydning.

Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix Den nye FC Barcelona-træner Xavi Hernandez blev mandag præsenteret på Camp Nou, hvor han i spillerkarrieren var konge og var med til at sikre Barcelona hele 25 titler.

Den nye FC Barcelona-træner Xavi Hernandez blev mandag præsenteret på Camp Nou, hvor han i spillerkarrieren var konge og var med til at sikre Barcelona hele 25 titler. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Golf. Med sin sejr i sæsonfinalen på Challenge Touren tordnede Marcus Helligkilde 43 pladser frem på verdensranglisten og er nu som nr. 87 Danmarks højeste rangerede mandlige spiller foran Rasmus Højgaard, der røg 6 pladser tilbage som nummer 103. Nicolai Højgaards 2.-plads i Portugal Masters sendte ham 25 pladser frem til nummer 133, der er hans hidtil bedste placering. Derefter følger Jeff Winther (nr. 162), Joachim B. Hansen (nr. 170), Nicklas Nørgaard Møller (nr. 293), Lasse Jensen (nr. 332), Lucas Bjerregaard (237 pladser frem til nr. 427), Nicolai Tinning (nr. 470) og Thorbjørn Olesen (nr. 488).

Fodbold. FC Midtjylland og den 20-årige midtbanespiller Raphael Onyedika har underskrevet en kontraktforlængelse, så parterne nu er bundet til hinanden frem til sommeren 2026. Raphael Onyedika kom til FCM fra det nigerianske akademi Ebedei i 2019.

Fodbold. Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, har i tredje kvartal af 2021 kan påvise et overskud på 191,7 millioner kroner. for tredje kvartal før skat mod et minus på 34,1 million i 2020. Fremgangen skyldes primært salg af feriehuse ved Lalandia i Søndervig samt transferindtægter i forbindelse med salg af primært Mohamed Daramy og Victor Nelsson til henholdsvis Ajax og Galatasaray. Der regnes med et overskud i hele 2021 på 75-100 millioner kroner.

Tennis. Holger Rune er avanceret ni pladser til verdensranglistens 109. plads efter søndagens finalesejr i Challenger-turneringen i Bergamo. Den 18-årige skal i kamp igen tirsdag ved den såkaldte ATP Next Gen Finals i Milano, som er en turnering for de bedste otte spillere under 21 år. Her er Holger Rune i gruppe med amerikaneren Brandon Nakashima (nr. 63), argentineren Juan Manuel Cerundolo (nr. 85) og den topseedede spanier Carlos Alcaraz (nr. 32), som danskeren møder i den første gruppekamp. Der er over 8 millioner kroner i præmiepuljen i Milano.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand er angiveligt et emne som ny manager i Premier League-klubben. Det skriver Sky Sports. Aston Villa, der har danske Johan Lange som sportsdirektør, fyrede søndag cheftræner Dean Smith efter en stime på fem nederlag i træk.

Fodbold. En spiller fra Vordingborg faldt efter slutfløjt i en danmarksseriekamp mod Nakskov om og måtte have hjertemassage. Det skriver Sjællandske Medier ifølge Ritzau. Vordingborg-spilleren blev stabiliseret i ambulancen, inden han blev kørt til hospitalet i Nykøbing Falster, hvor han stadig var indlagt søndag aften.

Håndbold. Silje Brøns Petersen, der i sidste uge blev tysk statsborger, debuterede søndag for det tyske landshold og scorede en enkelt gang i sejren på 28-27 mod Rusland. Playmakeren fra TuS Metzingen har spillet i den tyske Bundesliga siden 2016.

Fodbold. Derbyet i Milano søndag aften sluttede 1-1 mellem hjemmeholdet AC Milan og Inter efter en Inter-føring på straffespark og et udlignende selvmål. Milan måtte dermed se Napoli stryge til tops i Serie A efter 12. spillerunde. Milan-træner Stefano Pioli erklærer sig overordnet tilfreds med indsatsen af Simon Kjær og co. »Det var en kompliceret kamp. I sidste ende var det en positiv præstation mod et stærkt hold. Og vi viste, at vi også er stærke«, siger Pioli ifølge Ritzau til streamingtjenesten DAZN og tilføjer: »Vi var modige. Især i den defensive fase. Vi angreb med mange spillere i første halvleg og viste stor lyst til at hive et godt resultat hjem. Kun os og Napoli er stadig ubesejrede i de bedste europæiske ligaer«.

Tennis. Topseedede Novak Djokovic sejren i finalen i Paris Masters mod Daniil Medvedev med 4-6, 6-3, 6-3. Triumfen mod russeren var serberens 37. sejr i en Masters-finale, hvilket er rekord.

Motorsport. Max Verstappen (Red Bull) udbyggede sin føring i kampen om verdensmesterskabet i formel 1, da han søndag aften sejrede i det mexicanske grandprix. Verstappen startede ellers som nummer tre bagved Mercedes-duoen Valtteri Bottas og Lewis Hamilton, men hollænderen udviste præcision og nerver af stål, da han i det første sving bremsede sent og overhalede de to rivaler. »Den (gode start) lagde grund for mit løb, for derefter kunne jeg bare køre i mit eget tempo og kontrollere det«, siger Verstappen, der sejrede foran Hamilton og Red Bull-holdkammeraten Sergio Perez. Der resterer fire løb i 2021 og Verstappen fører med 312 point. Hamilton har 293.

Dødsfald. Den tidligere håndboldlandsholdsspiller Keld Andersen, der er far til Anja Andersen, er død i en alder af 75 år efter et langt sygdomsforløb med kræft. Det skriver Mark Andersen, søn af Keld Andersen, på Facebook.

E-sport. Natus Vincere er verdens bedste Counter-Strike-hold. Søndag kunne holdet lade sig hylder som vinder af årets majorturnering i Stockholm med finalesejr og G2. Natus Vinceres russiske og ukrainske spillere scorede en præmiecheck på ca. 6,5 millioner kroner.

Bordtennis. Roskilde er færdig i Champions League efter det indledende gruppespil. Michael Maze og co. lagde fredag ved turneringen i Saarbrücken i Tyskland ud med en sejr over franske Cergy Pontoise fredag, men derefter blev det til nederlag både lørdag og søndag til henholdsvis Saarbrücken og polske Dekorglas Dzialdowo.