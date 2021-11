Holger Rune nærmer sig top 100 og skal på jagt efter millioner

Tennis. Holger Rune er avanceret ni pladser til verdensranglistens 109. plads efter søndagens finalesejr i Challenger-turneringen i Bergamo. Den 18-årige skal i kamp igen tirsdag ved den såkaldte ATP Next Gen Finals i Milano, som er en turnering for de bedste otte spillere under 21 år. Her er Holger Rune i gruppe med amerikaneren Brandon Nakashima (nr. 63), argentineren Juan Manuel Cerundolo (nr. 85) og den topseedede spanier Carlos Alcaraz (nr. 32), som danskeren møder i den første gruppekamp. Der er over 8 millioner kroner i præmiepuljen i Milano.

Direkte sport i tv Mandag 8. november TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Helsingør-Fredericia 02.10 Am. fodbold: Pittsburgh-Chicago TV3 Max 01.05 Ishockey: Washington-Buffalo TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Tenerife-Girona 02.00 Basketball: Chicago-Brooklyn

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand er angiveligt et emne som ny manager i Premier League-klubben. Det skriver Sky Sports. Aston Villa, der har danske Johan Lange som sportsdirektør, fyrede søndag cheftræner Dean Smith efter en stime på fem nederlag i træk.

Fodbold. En spiller fra Vordingborg faldt efter slutfløjt i en danmarksseriekamp mod Nakskov om og måtte have hjertemassage. Det skriver Sjællandske Medier ifølge Ritzau. Vordingborg-spilleren blev stabiliseret i ambulancen, inden han blev kørt til hospitalet i Nykøbing Falster, hvor han stadig var indlagt søndag aften.

Håndbold. Silje Brøns Petersen, der i sidste uge blev tysk statsborger, debuterede søndag for det tyske landshold og scorede en enkelt gang i sejren på 28-27 mod Rusland. Playmakeren fra TuS Metzingen har spillet i den tyske Bundesliga siden 2016.

Fodbold. Derbyet i Milano søndag aften sluttede 1-1 mellem hjemmeholdet AC Milan og Inter efter en Inter-føring på straffespark og et udlignende selvmål. Milan måtte dermed se Napoli stryge til tops i Serie A efter 12. spillerunde. Milan-træner Stefano Pioli erklærer sig overordnet tilfreds med indsatsen af Simon Kjær og co. »Det var en kompliceret kamp. I sidste ende var det en positiv præstation mod et stærkt hold. Og vi viste, at vi også er stærke«, siger Pioli ifølge Ritzau til streamingtjenesten DAZN og tilføjer: »Vi var modige. Især i den defensive fase. Vi angreb med mange spillere i første halvleg og viste stor lyst til at hive et godt resultat hjem. Kun os og Napoli er stadig ubesejrede i de bedste europæiske ligaer«.

Tennis. Topseedede Novak Djokovic sejren i finalen i Paris Masters mod Daniil Medvedev med 4-6, 6-3, 6-3. Triumfen mod russeren var serberens 37. sejr i en Masters-finale, hvilket er rekord.

Motorsport. Max Verstappen (Red Bull) udbyggede sin føring i kampen om verdensmesterskabet i formel 1, da han søndag aften sejrede i det mexicanske grandprix. Verstappen startede ellers som nummer tre bagved Mercedes-duoen Valtteri Bottas og Lewis Hamilton, men hollænderen udviste præcision og nerver af stål, da han i det første sving bremsede sent og overhalede de to rivaler. »Den (gode start) lagde grund for mit løb, for derefter kunne jeg bare køre i mit eget tempo og kontrollere det«, siger Verstappen, der sejrede foran Hamilton og Red Bull-holdkammeraten Sergio Perez. Der resterer fire løb i 2021 og Verstappen fører med 312 point. Hamilton har 293.

Dødsfald. Den tidligere håndboldlandsholdsspiller Keld Andersen, der er far til Anja Andersen, er død i en alder af 75 år efter et langt sygdomsforløb med kræft. Det skriver Mark Andersen, søn af Keld Andersen, på Facebook.

E-sport. Natus Vincere er verdens bedste Counter-Strike-hold. Søndag kunne holdet lade sig hylder som vinder af årets majorturnering i Stockholm med finalesejr og G2. Natus Vinceres russiske og ukrainske spillere scorede en præmiecheck på ca. 6,5 millioner kroner.

Bordtennis. Roskilde er færdig i Champions League efter det indledende gruppespil. Michael Maze og co. lagde fredag ved turneringen i Saarbrücken i Tyskland ud med en sejr over franske Cergy Pontoise fredag, men derefter blev det til nederlag både lørdag og søndag til henholdsvis Saarbrücken og polske Dekorglas Dzialdowo.