Coronasmitte holder fem tyskere væk fra VM-kampe

Fodbold. Landstræner Hansi Flick må se bort fra fem spillere til de forestående VM-kvalifikationskampe mod Liechtenstein og Armenien, men Tyskland er allerede sikret deltagelse i VM-slutrunden. Niklas Süle er testet positiv, og hans holdkammerater i Bayern München, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, samt Karim Adeyemi fra Red Bull Salzburg er i karantæne, fordi de har været nære kontakter.

Golf. European Tour skifter næste år navn til DP World Tour, efter at have indgået en titelsponsoraftale med havnefirmaet DP World fra Dubai. Aftalen indebærer blandt andet en markant stigning i præmiepuljernes minimumsbeløb til alle sæsonens 47 turneringer i 27 forskellige lande. En anden nyskabelse er tre turneringer i samarbejde med den amerikanske PGA Tour i Skotland og USA.

Golf. Lige nu har jeg bare lyst til at tage hjem, slappe af og begynde forberedelserne på at vende stærkt tilbage næste sæson, sagde Lucas Bjerregaard til V Golf Danmark, da han i søndags med andenpladsen i Portugal Masters havde sikret sit kort til European Tour. Men Lucas Bjerregaard deltager alligevel i denne uges Dubai Championship, hvor han har selskab af landsmændene Joachim B. Hansen, Jeff Winther, Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen og Benjamin Poke.

Fodbold. Landsholdet er ramt af endnu et afbud til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Færøerne på fredag på og Skotland på mandag. Tottenham-spilleren Pierre-Emile Højbjerg er skadet efter at have været involveret i en voldsom duel med Evertons Mason Holgate i en klubkamp i weekenden. Landstræner Kasper Hjulmand har i stedet indkaldt Eintracht Frankfurt-spilleren Jesper Lindstrøm. Mathias Jensen, Robert Skov og Kasper Dolberg er heller ikke til rådighed i årets to sidste kampe.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand afviser at kommentere engelske presserygter om, at den store Premier League-klub Aston Villa er interesseret i at hyre ham. »Jeg siger ikke noget til rygterne. Jeg fortæller ikke, hvem jeg taler med, og hvem jeg ikke taler med. Det er helt naturligt. Sådan er det. Det foregår jo hele tiden. Noget kommer frem, noget kommer ikke frem. Noget af det er bare rygter«, siger Hjulmand ifølge Ritzau og tilføjer: »Jeg er super glad for at være dansk landstræner, og jeg skal ikke nogle steder lige nu«. Hjulmand har kontrakt som landstræner til og med sommeren 2024.

Fodbold. Efter i sidste uge at have ophævet sin kontrakt med LKS Lodz, fordi den polske klub ikke havde udbetalt løn, træner Mikkel Rygaard med i sin tidligere klub FC Nordsjælland. Mikkel Rygaard træner med som ’en ven af huset’, skriver FC Nordsjælland, der i den kommende tid har syv spillere udtaget til ungdomslandshold i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Fodbold. West Ham må i resten af sæsonen se bort fra Angelo Ogbonna, der i lørdagens 3-2-sejr over Liverpool pådrog sig en korsbåndsskade.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) er klar til at tjekke coronapas på fredag, når der er udsolgt i Parken til VM-kvalifikationskampen mod Færøerne. »Vi ønsker naturligvis at bidrage til at bekæmpe spredningen af coronasmitte. Derfor er vi klar til at afvikle landskampen med krav om coronapas for de fremmødte. Vi opfordrer fans til at komme i god tid, så der er tid til at blive tjekket – og så kan alle få en god landskampsoplevelse i Parken«, siger DBU’s administrerende direktør Jakob Jensen og tilføjer:

»Fredagens landskamp i Parken afslutter et historisk godt år for Herrelandsholdet med EM-eventyr og VM-kvalifikation. Vi glæder os til fuldt hus til kampen mod Færøerne, så vi kan hylde vores trænere og spillere. Det skal selvfølgelig ske på en sikker måde«.

Cykling. Giro d’Italia-arrangørernes utraditionelle præsentation af ruten for næste års rundtur med offentliggørelsen af etaperne fordelt på fem forskellige seancer, fortsatte med afsløringen af, at styrkeprøven fra 6. til 29. maj vil indeholde seks kuperede udfordringer, men hvornår de helt nøjagtigt kommer til at ligge, bevares endnu som en hemmelighed. Tidligere er det bekendtgjort, at løbet starter med tre etaper i Ungarn, samt at det vil rumme i alt syv sprinteretaper. To af disse køres som 1. og 3. etape i Ungarn, ligesom en enkelt finder sted på Sicilien, men ellers indgår de øvrige som brikker i det puslespil over de tre ugers strabadser, der først falder endeligt på plads med den sidste præsentation på torsdag. De seks kuperede etaper slutter i henholdsvis Potenza, Napoli, Jesi, Genova, Torino og Santuario di Castelmonte, og specielt den sidste, hvis finalestigning på 7,1 km har en gennemsnitlig procent på 7,8, kunne sagtens være anbragt i en endnu skrappere kategori.

Krimi. Oscar Pistorius – paraatleten, der i 2013 skuddræbte sin kæreste Reva Steenkamp – kan muligvis snart blive prøveløsladt. Det skriver AP. Den 34-årige har afsonet halvdelen af sin straf på 13 år og fem måneder for drabet og han er i henhold til sydafrikansk lov dermed berettiget til prøveløsladelse. Inden en eventuel høring om prøveløsladelse kan finde sted, er det dog et krav, at han mødes ansigt til ansigt med Reva Steenkamps nærmeste, forældrene Barry og June Steenkamp. Det møde, som forældrene ønsker for at stille Pistorius en række detaljerede spørgsmål omkring drabet, er dog endnu ikke faciliteret. »De er Reevas stemme og de føler, det er noget, de skylder deres datter«, siger advokaten Tania Koen til AP.

Kælk. Om 87 dage indledes vinter-OL i Beijing og omegn og fra Kina rapporteres der om problemer i iskanalen i Yanqing, som er rammen om kælk, skeleton og bobslæde. Den tyske tv-station ARTD meddeler således, at den polske kælker Mateusz Sochowicz forulykkede under træning, da han ved et sporskifte med ca. 60 km/timen kørte ind i en afspærring, der ikke var blevet flyttet rettidigt. Mateusz Sochowicz er på hospitalet og har angiveligt flækket knæskallen.

Ishockey. Landsholdet spiller torsdag, fredag og lørdag tre testkampe i Esbjerg og Vojens mod Letland (2) og Norge som led i OL-forberedelsesfasen. Truppen består primært at spillere fra den danske liga – kun fire udlandsprofessionelle er således med. »Vores gode og lange forberedelse til OL-kvalifikationen gav pote, og vi gearer yderligere op ved at spille på hjemmebane og hente to så gode nationer til Danmark. Vi glæder os over muligheden for at møde Letland og Norge«, siger landsholdets manager Kim Pedersen til ishockey.dk.

Direkte sport i tv Tirsdag 9. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: København-Odense (k) TV3 Sport 01.05 Ishockey: Tampa Bay-­Carolina 04.05 Ishockey: Vancouver­-Anaheim TV 2 Sport X 14.00/19.30 Tennis: ATP ­ Next Gen 01.30 Basket: Philadelphia-­Milwaukee



Ishockey. Russeren Aleksandr Ovetjkin fra NHL-klubben Washington scorede natten til tirsdag sit ligamål nummer 741 og kravlede dermed op til fjerdepladsen over alle tiders mest scorende i verdens bedste liga. Kun tre af spillets allerstørste navne ligger nu foran ham: Jaromir Jagr (766 mål), Gordie Howe (801) og manden den i Nordamerika bare kalder ’The Great One’, Wayne Gretzky (894). Med Lars Eller på isen i knap 18 minutter vandt Washington 5-3

Fodbold. Coronaen har også taget fat om spillet i Tyskland. Mandag måtte kampen i 3. Bundesliga mellem Würzburg og Braunschweig aflyses, da der over en periode over fire uger har været kontinuerlig smitte blandt Würzburg-spillerne.

Tennis. Holger Runes første kamp ved ATP Next Gen-turneringen i Milano mod spanieren Carlos Alcaraz er programsat til kl. 16.

Fodbold. Coronapassets genkomst tages med nogenlunde ophøjet ro hos Divisionsforeningen, der varetager de professionelle klubbers interesser. Når coronapasset kommer tilbage, vil det gælde for udendørs idrætsarrangementer med mere end 2.000 tilskuere, hvilket vil sige alle kampe i Superligaen og ved en del kampe i 1. division. »Så hvis det er nødvendigt med coronapas, så bakker vi op om det. Men når det så er sagt, så er det jo både dyrt og vanskeligt, men vi skal nok håndtere det, siger direktør Claus Thomsen«, der er direktør i Divisionsforeningen, mens direktøren i Divisionsforeningen Håndbold, Thomas Christensen, kalder en mulig indføring af coronapas som det bedste af de onder, der kunne være kommet.

Ishockey. Det blev til det 13. nederlag i træk for Rødovre Mighty Bulls mandag, men bundproppen i Metal Ligaen kan trods alt glæde sig over at have taget topholdet Aalborg Pirates ud i forlænget spilletid. Der gik dog kun 13 sekunder af den, før Julian Jakobsen afgjorde kampen til Aalborgs fordel, så det endte med en nordjysk sejr på 2-1.