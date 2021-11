DBU skal tjekke coronapas i et udsolgt Parken på fredag

Direkte sport i tv Tirsdag 9. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: København-Odense (k) TV3 Sport 01.05 Ishockey: Tampa Bay-­Carolina 04.05 Ishockey: Vancouver­-Anaheim TV 2 Sport X 14.00/19.30 Tennis: ATP ­ Next Gen 01.30 Basket: Philadelphia-­Milwaukee



Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) er klar til at tjekke coronapas på fredag, når der er udsolgt i Parken til VM-kvalifikationskampen mod Færøerne. »Vi ønsker naturligvis at bidrage til at bekæmpe spredningen af coronasmitte. Derfor er vi klar til at afvikle landskampen med krav om coronapas for de fremmødte. Vi opfordrer fans til at komme i god tid, så der er tid til at blive tjekket – og så kan alle få en god landskampsoplevelse i Parken«, siger DBU’s administrerende direktør Jakob Jensen og tilføjer:

»Fredagens landskamp i Parken afslutter et historisk godt år for Herrelandsholdet med EM-eventyr og VM-kvalifikation. Vi glæder os til fuldt hus til kampen mod Færøerne, så vi kan hylde vores trænere og spillere. Det skal selvfølgelig ske på en sikker måde«.

Tennis. Holger Runes første kampe ved ATP Next Gen-turneringen i Milano mod spanieren Carlos Alcaraz er programsat til kl. 16.

Fodbold. Coronapassets genkomst tages med nogenlunde ophøjet ro hos Divisionsforeningen, der varetager de professionelle klubbers interesser. Når coronapasset kommer tilbage, vil det gælde for udendørs idrætsarrangementer med mere end 2.000 tilskuere, hvilket vil sige alle kampe i Superligaen og ved en del kampe i 1. division. »Så hvis det er nødvendigt med coronapas, så bakker vi op om det. Men når det så er sagt, så er det jo både dyrt og vanskeligt, men vi skal nok håndtere det, siger direktør Claus Thomsen«, der er direktør i Divisionsforeningen, mens direktøren i Divisionsforeningen Håndbold, Thomas Christensen, kalder en mulig indføring af coronapas som det bedste af de onder, der kunne være kommet.

Ishockey. Det blev til det 13. nederlag i træk for Rødovre Mighty Bulls mandag, men bundproppen i Metal Ligaen kan trods alt glæde sig over at have taget topholdet Aalborg Pirates ud i forlænget spilletid. Der gik dog kun 13 sekunder af den, før Julian Jakobsen afgjorde kampen til Aalborgs fordel, så det endte med en nordjysk sejr på 2-1.