Det danske kvindelandshold i ishockey skal spille VM på hjemmebane næste år

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Sønderjy.-Fredericia (m) 20.30 Håndbold: Holstebro-Aalborg (m) TV3 Sport 19.00 Håndbold: Flensburg-F. Berlin (m) 01.35 Ishockey: Philadelphia-Toronto Eurosport 1 12.00 Golf: European Tour (k) Eurosport 2 11.00/14.00 Motocross: VM-afdeling TV 2 Sport X 14.00/19.15 Tennis: ATP - Next Gen 02.00 Basketball: Chicago-Dallas



Ishockey. Danmark skal i august næste år være vært for kvindernes A-VM i ishockey, oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse. Valget er faldet på Danmark, efter at forbundet har besluttet, at A-VM fremover også skal afvikles i OL-år. Det har ikke tidligere været tilfældet. Det er endnu ikke afklaret, hvilke byer der skal være værter for turneringen. Danmark har senest været med ved A-VM i august i år, hvor det endte med nederlag i samtlige kampe. Danmark mødte Tjekkiet, Japan, Tyskland og Ungarn. Det var første gang i 29 år, at Danmark var med på første klasse. De svigtende resultater ville normalt have betydet, at Danmark var rykket ned til næstbedste klasse, men på grund af coronapandemien har de lavere VM-divisioner været aflyst, og derfor var der ingen nedrykkere ved årets VM.