Politiet er på bar bund i bizar overfaldssag

Fodbold. Fransk politi har torsdag løsladt Paris Saint-Germain-spilleren Aminata Diallo, der har været tilbageholdt i forbindelse med et voldeligt overfald på klubkammeraten Kheira Hamraoui i sidste uge. 26-årige Diallo er ikke blevet sigtet, bekræfter anklager i Versailles, Maryvonne Caillibotte, ifølge Ritzau over for nyhedsbureauet AFP. En tredje PSG-spiller, Sakina Karchaoui, er også blevet bedt om at give sin version af sagen, mens en mand, der er venner med Diallo, er blevet tilbageholdt og løsladt igen uden sigtelse af politiet i Lyon.

Diallo og Hamraoui, der spiller samme position på midtbanen og på den måde er rivaler, sad sammen i en bil, da maskerede gerningsmænd overfaldt Hamraoui og slog hende på benene med jernstænger, mens Diallo blev holdt fast af en gerningsmand og slap fra hændelsen uden skader. PSG har fordømt overfaldet, men forholder sig tavs om sagen. En planlagt presseseance fredag er aflyst af frygt for, at alle spørgsmål vil være om overfaldet.

Kælk. Polakken Mateusz Sochowicz, der tidligere i denne uge forulykke i den olympiske iskanal i kinesiske Yanqing og efterfølgende har gennemgået flere operationer, er blevet udskrevet fra hospitalet. Overfor det polske medie Onet anklager han kinesiske baneofficials for at være inkompetente i minutterne efter uheldet, som ifølge Mateusz Sochowicz »kunne have fået en tragisk udgang«.

Fodbold. Brasilien har som det fjerde hold efter værtsnation Qatar samt Tyskland og Danmark kvalificeret sig til VM i 2022.

Natten til fredag sejrede de femfoldige verdensmestre 1-0 over Colombia på hjemmebane i São Paulo. Midtbanespilleren Lucas Paqueta stod for den afgørende scoring, da han sendte bolden ind bag Colombias David Ospina efter en stikning fra Neymar i det 71. minut. Andetsteds i den sydamerikanske kvalifikation vandt Chile 1-0 i Paraguay og Peru sejrede sikkert 3-0 hjemme mod Bolivia.

Fodbold. Tidligere landstræner Morten Olsen har meldt sin ankomst i Parken i aften i forbindelse med VM-kvalifikationskampen mod Færøerne. Anfører Simon Kjær skal hyldes for at have spillet 100 landskampe, og Lasse Schöne skal hyldes efter at have stoppet landsholdskarrieren. Og det er Morten Olsen, som skal overrække blomster til de to spillere, han selv gav debut på landsholdet i 2009.

Håndbold. Efter 13 år i Herning-Ikast skal den snart 40-årige tyske målvogter Sabine Englert videre til en andne klub efter denne sæson. »Sabine kan ikke hyldes nok for sin indsats i klubben, hvor hun har været en uundværlig spiller igennem så mange år«, siger Herning-Ikasts direktør, Daniel Grønhøj og tilføjer: »Jeg tør ikke tænke på, hvor mange sejre og titler hun har været afgørende i at få til klubben, noget hun vil aldrig blive glemt for i Herning-Ikast«.

Tennis. Den topseedede hviderusser Aryna Sabalenka fik en skidt start på WTA Finals i Guadalajara i Mexico, da hun blev besejret af Paula Badosa fra Spanien med 6-4, 6-0. I den anden kamp i gruppe 2 sejrede grækeren Maria Sakkari over Iga Swiatek fra Polen 6-2, 6-4.

Direkte sport i tv Fredag 12. november TV 2 Sport 21.00 Tennis: WTA Finals TV3 Sport 16.30 Formel 1: Brasiliens GP træning 20.00 Formel 1: Brasiliens GP kval. 01.05 Ishockey: Columbus-Washington TV3 Max 20.00 Fodbold: Angola-Egypten 00.00 Fodbold: Uruguay-Argentina 03.00 Fodbold: USA-Mexico 6’eren 18.00 Fodbold: Moldova-Skotland Kanal5 20.45 Fodbold: Danmark-Færøerne Canal 9 20.45 Fodbold: England-Albanien Eurosport 1 14.00 Sambobrydning: VM 20.45 Fodbold: Italien-Schweiz Eurosport 2 12.00 Golf: European Tour (k) 19.00 Golf: Houston Open TV 2 Sport X 19.15/21.30 Tennis: ATP Next Gen 04.00 Basketball: Golden State-Chicago Vis mere

Ishockey. Lars Eller fik scoret sit første sæsonmål i NHL, da Washington Capitals-angriberen fandt vej til nettet i udesejren på 2-0 over Detroit Red Wings. Russiske Dmitri Orlov og Lars Eller scorede målene med bare ti sekunders mellemrum efter godt 12 minutters spil af 1. periode.

Ishockey. Danmarks ishockeykvinder tog torsdag et skridt mod OL i Beijing med en 4-0-sejr over Italien i tyske Füssen. Kampen var Danmarks første af tre i en kvalifikationsgruppe, der også tæller Østrig og Tyskland. Kun vinderen kvalificerer sig til OL. Fredag har Danmark hviledag, inden Østrig og Tyskland venter henholdsvis lørdag og søndag.