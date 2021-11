Joachim B. Hansen scorer sejren og knap to millioner kroner

Golf. Joachim B. Hansen kan fejre karrierens anden triumf på European Tour. Søndag strøg danskeren til tops i Dubai Championship i De Forenede Arabiske Emirater, da han med en finalerunde i 68 slag og dermed 265 slag samlet holdt samtlige rivaler bag sig. Joachim B. Hansen indledte dagen på en delt førsteplads og fik vind i sejlene med den første af fire birdier på første hul. I afgørelsens time var han et slag bedre end italieneren Francesco Laporta og østrigeren Bernd Wiesberger, der med en runde i 65 slag var dagens bedste blandt favoritterne og kom buldrende bagfra. Med sejren følger en check på 1,85 millioner kroner.

Direkte sport i tv Søndag 14. november TV 2 Sport 13.20/14.45 Cykelcross: World Cup 16.00 Fodbold: Ibiza-Almeria 21.00 Tennis: WTA Finals (k) TV3+ 18.00 Formel 1: Brasiliens Grand Prix 22.15 Am. fodbold: Seattle-Green Bay 02.20 Am. fodbold: Las Vegas-Kansas City TV3 Sport 06.40 Standardvogne: V8 14.00 Håndbold: Dortmund-Esbjerg (k) 16.00 Håndbold: Odense-Kristiansand (k) 18.45 Am. fodbold: Indianapolis-Cleveland 23.00 Ishockey: Ottawa-Calgary 02.05 Ishockey: Anaheim-Vancouver TV3 Max 12.30 Håndbold: Berlin-Magdeburg (m) 14.00 Håndbold: Kiel-Hannover (m) 16.00 Fodbold: Manchester C.-Chelsea (k) 20.00 Dart: Grand Slam 6’eren 15.00 Fodbold: Kroatien-Rusland 18.00 Fodbold: Armenien-Tyskland 20.45 Fodbold: Spanien-Sverige CANAL 9 20.45 Fodbold: Portugal-Serbien Eurosport 1 16.00 Alpint: World Cup (m) 18.00 Fodbold: Nordmakedonien-Island 20.45 Fodbold: Grækenland-Kosovo Eurosport 2 14.00 Sambobrydning: VM 19.00 Golf: Houston Open TV 2 Sport X 11.30 Tennis: ATP Finals, double (m) 14.00 Tennis: ATP Finals (m) 21.30 Basketball: LA Lakers-San Antonio 00.00 Basketball: Atlanta-Milwaukee Vis mere

Motorsport. Michael Christensen var sammen med holdkammeraterne Kevin Estre og Fred Makowiecki tæt på triumf, da de frem til sidste omgang førte 10-timers-løbet Petit Le Mans tidligt søndag dansk tid i Wisconsin i USA. Som følge af en teamordre måtte de tre Porsche-kørere, der kun var indsat til at køre dette løb i serien, lade sig overhale af teamets faste konstellation og nøjes med en andenplads. »Det er en svær en at sluge. Vi vandt reelt løbet, men i sidste ende var det ikke os, der kørte over målstregen som vindere. Det var en teambeslutning, at teamets anden bil skulle vinde, og nogle gange må man bare acceptere, at motorsport desværre lever af penge«, siger Michael Christensen i en pressemeddelelse og tilføjer: »Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er selvfølgelig en rigtig kedelig fornemmelse at stå med, efter vi har kørt et fantastisk løb«.

Boksning. Dina Thorslund forsvarede lørdag sin VM-titel i bantamvægt mod mexicaneren Zulina Muñus, som ved et stævne i Kolding blev stoppet på et teknisk knockout i syvende omgang. Thorslund trodsede dermed nogle hårde odds efter en omgang corona i oktober samt en forstuvning i den ene hånd. »Jeg tror faktisk, at det gjorde et eller andet godt for min mentalitet. Hvert slag skal være 100 procent til træning, og de sidste fem minutter af træningen er også 100 procent - det er ikke noget med, at jeg lige skal have en hviledag, fordi det er sparring dagen efter«, siger Dina Thorslund til TV2 Sport.

Cykling. Under øredøvende jubel i Ballerup Super Arena sikrede de danske OL- og VM-guldvindere i parløb Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen sig sejren i den anden udgave af Dansk Bicycle Clubs tredagesløb, som har afløst det traditionelle københavnske seksdagesløb. På omgangshøjde med par nr. 7 besatte den dansk-newzealandske duo Matias Malmberg-Aaron Gate og de hollandske europamestre Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip de to andre podiepladser. Den britiske landevejsstjerne og publikumsmagnet Mark Cavendish måtte sande, at karrierens 34 etapesejre i Tour de France ikke automatisk er ensbetydende med en blændende baneform. Cavendish endte sammen med sin belgiske makker Iljo Keisse på femtepladsen fire omgange efter de sejrende danskere.