»Det er fuldstændig formidabelt«: Ishockeykvinder leverer sensationen og er OL-klar

Det gik relativt ubemærket hen, at det danske kvindelandshold i ishockey i 2019 formåede at rykke op i VM-hierarkiets A-gruppe ved at besætte andenpladsen i den næstbedste internationale række. Debuten i A-gruppen i 2020 blev spoleret af pandemien, så det var først i august i år, at de danske kvinder fik mulighed for at måle sig med verdens bedste nationer.

Der blev ved VM i Canada for bare to en halv måned siden betalt dyre lærepenge, og det danske landshold sluttede sidste blandt de 10 deltagere med nul point som følge af fire nederlag på stribe til Tjekkiet, Japan, Ungarn og Tyskland.

Men den rå og alt andet end hjertelige A-debut er nu afløst af succes og med billet til de olympiske vinterlege i Beijing fra 4. februar næste år som udbytte.

Ved OL-kvalifikationsstævnet i Füssen i Tyskland leverede de kølige danske kvinder en stor sensation i den afgørende kamp mod de tyske værter, som kom foran 2-0, men måtte nøjes med en sejr på 3-2 efter straffeslag, hvilket lige akkurat sikrede danskerne det ene point, der holdt rivalerne bag sig i kvalifikationsræset.

Tyskerne åbnede scoringen i 2. periode, inden det gyldne danske comeback blev iværksat via en scoring af Malene Frandsen kort før periodens udløb. I 3. periode fik Silke Glud udlignet på Malene Frandsens oplæg, da uret stod på 47.58, inden tyskerne hentede en for dem nytteløs 3-2-gevinst efter straffeslag.