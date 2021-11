Tennisforbund er bekymret for forsvundet kinesisk spiller

Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai har ikke givet lyd fra sig, siden hun for snart to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb. Det skete på det sociale medie Weibo, men blot en halv time senere blev tennisspillerens besked fjernet fra platformen.

Ingen har siden hørt fra den 35-årige kineser, og det har de seneste dage skabt bekymring flere steder i det internationale tennismiljø. Søndag reagerer tennisforbundet WTA også på sagen omkring den tilsyneladende forsvundne Peng Shuai.

»De seneste begivenheder i Kina omkring WTA-spilleren Peng Shuai er en stor bekymring. Peng Shuai og andre kvinder fortjener at blive hørt, ikke censureret. Hendes anklage omkring et seksuelt overgreb begået af en tidligere kinesisk leder fortjener at blive behandlet med alvor«, siger WTA-formand Steve Simon til forbundets hjemmeside.

»Vi støtter Peng Shuai for sit bemærkelsesværdige mod og styrke til at stå frem. Vi forventer, at denne sag bliver behandlet ordentligt, hvilket vil sige, at beskyldningerne bliver undersøgt fuldt ud, på fair vis og med transparens uden censur«, fortsætter tennisformanden.

Presset til sex

Peng Shuai fremkom med beskyldninger mod et tidligere medlem fra den absolutte top af kommunistpartiet i Kina 2. november. Tennisspilleren fortalte, at hun blev presset til sex, men ikke havde nogen beviser for påstanden. Kort efter var opslaget fjernet igen.

Flere nuværende og tidligere tennisspillere har på Twitter udtrykt deres bekymring for, hvad der er hændt Peng Shuai.

»Jeg har kendt Peng, siden hun var 14 år. Vi bør alle være bekymrede. Det er alvorligt. Hvor er hun? Er hun i sikkerhed? Enhver information er værdsat«, skrev den tidligere amerikanske topspiller Chris Evert søndag på Twitter.

Peng Shuai blev i 2014 den første kineser til at nå en topplacering på verdensranglisten, da hun en overgang lå nummer et på doubleranglisten.

ritzau