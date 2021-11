Europamestrenes VM-nedtur gør ondt

Fodbold. Det gør ondt på den italienske selvforståelse, at de regerende europamestre nu skal i playoff for at komme med til VM i Qatar om et år.

0-0 mod Nordirland var en streg i regningen for italienerne, som måtte se Schweiz løbe med den direkte kvalifikation fra gruppe C. »Vi har haft muligheder for at sikre kvalifikationen før denne kamp mod Nordirland. Den uafgjorte kamp mod Bulgarien blev afgørende. Det var i september, hvor spillerne ikke var rigtig klar«, lyder analysen fra Italiens landstræner Roberto Mancini, der tilføjer: »De to brændte straffespark mod Schweiz var heller ikke til vores fordel. Jeg er fortsat fortrøstningsfuld. Vi er nødt til at genvinde vores styrke«.

Fodbold. 7 af 10 hold, der er sluttet som gruppe 2’ere er klar til den europæiske VM-playoff: Portugal, Skotland, Italien, Rusland, Sverige, Polen og Nordmakedonien. Desuden er Østrig klar til playoff via deres tidligere resultater i Nations League. De tre sidste europæiske deltagere findes i slutningen af marts 2022, hvor der afvikles seks kvalifikationssemifinaler og derefter tre finaler om VM-billetter.