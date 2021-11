Amnesty i opråb: Skruppelløs udnyttelse af VM-arbejdere i Qatar

Fodbold. VM-værten Qatar er ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International for slap til at håndhæve nye love, der skal forbedre forhold for migrantarbejdere. I en ny rapport konkluderer Amnesty, at selv om Qatar har indført en række lovændringer, der på papiret forbedrer arbejdsforholdene, så er de tusindvis af migrantarbejdernes hverdag ofte ikke er blevet bedre. »Myndighedernes tilsyneladende selvtilfredshed efterlader tusinder af migrantarbejdere i fortsat risiko for at blive udnyttet af skruppelløse arbejdsgivere«, siger Mark Dummet fra Amnesty. I foråret kom det frem, at der har været ca. 6.500 dødsfald blandt de arbejdere, der bygger rammerne for den for længst skandaliserede VM-turnering, som Qatar tilbage i 2010 reelt bestak sig til at få værtskabet for.

Fodbold. Nettet strammes om den franske Manchester City-spiller Benjamin Mendy , er ifølge AFP er blevet tiltalt for yderligere to tilfælde af voldtægt. 27-årige Mendy er dermed oppe på at blive tiltalt for i alt seks tilfælde af voldtægt og et seksuelt overgreb. Forbrydelserne skulle være sket fra oktober 2020 til august 2021. Mendy, der blev verdensmester med Frankrig i 2018, har været varetægtsfængslet siden august, og sagerne skal for retten 24. januar.

Fodbold. Det gør ondt på den italienske selvforståelse, at de regerende europamestre nu skal i playoff for at komme med til VM i Qatar om et år.