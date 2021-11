Rideforbund går nye veje for at hente OL-medaljer, og det betyder, at succesfuld landstræner stopper

Ridning. Nathalie zu Sayn-Wittgenstein stopper som landstræner for de bedste danske dressurrytter. Det er konsekvensen af et nyt elitesetup i Dansk Rideforbund (DRF), der skal resultere i to medaljer ved de olympiske lege i Paris om tre år. Posten som landstræner erstattes fra årsskiftet af et ekspertteam af anerkendte profiler inden for international topdressur. Teamet vil blive tilknyttet landsholdsteamet på aktivitetsbasis, og skal fungere som rådgivere og sparringspartnere for rytterne og deres daglige trænere, skriver DRF på sin hjemmeside. Forbundet ville gerne have fortsat samarbejdet med Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ved at gøre hende til en gennemgående figur i det nye ekspertteam, men det tilbud har landstræneren valgt at takke nej til. Danmark fik to fjerdepladser i dressur ved sommerens OL i Tokyo.

Fodbold. To af landsholdets sponsorer, Arbejdernes Landsbank og Danske Spil, har stillet deres plads på spillertøjet til rådighed for til fordel for menneskerettighedsbudskaber frem mod VM næste år. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU). »DBU har længe været stærk kritisk overfor VM i Qatar, men nu intensiverer vi vores indsats og kritiske dialog yderligere, så vi udnytter det, at vi er kvalificeret, til at arbejde for flere forandringer i landet«, siger DBU’s administrerende direktør, Jakob Jensen, og tilføjer: »Det er et meget stærkt signal, når vores partnere også engagerer sig kampen for bedre forhold i Qatar«.

DBU har endvidere varslet, at kommercielle partneres aktiviteter i Qatar udelukkende vil være aktivistiske og en del af den kritiske dialog, og DBU deltager kun i aktiviteter i Qatar, der er relateret til det sportslige, eller når det kan bidrage politisk til at forbedre forholdene for migrantarbejdere. Desuden vil DBU holde snor i dialogen med fans og NGO’er om danske fans tilstedeværelse i Qatar, fortsætte den kritiske dialog med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og VM-arrangørerne i Qatar og vil i alle sammenhænge fortsat arbejde for, at migrantarbejderes rettigheder bliver forbedret og respekteret. Således vil DBU udelukkende benytte sig af hotel og andre services, hvor gældende arbejdstagerrettigheder respekteres.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, som DBU ligeledes er i tæt dialog med, kunne tirsdag oplyse, at mange af de tiltag, som myndighederne i Qatar under pres fra det internationale samfund har vedtaget for at forbedre arbejdsforholdene, slet ikke er blevet implementeret. Det har været et skridt frem – og to tilbage. »Myndighedernes tilsyneladende selvtilfredshed efterlader tusinder af migrantarbejdere i fortsat risiko for at blive udnyttet af skruppelløse arbejdsgivere«, siger Mark Dummet fra Amnesty.





Atletik. Rusland er fortsat udelukket fra at deltage i internationale konkurrencer som følge af den massive og statsstyrede doping, der blev afsløret af to whistleblowere og senere dokumenteret af den canadiske juraprofessor Richard McLaren. Verdensforbundet World Athletics har på sin kongres besluttet, at suspenderingen skal fortsætte efter at en rapport fra den nedsatte taskforce med fokus på Rusland blev fremlagt og konstaterede, at der stadig er folk i russisk atletik, som har svært ved at omfavne en ny, dopingfri kultur.

Fodbold. Formanden for Premier League, Gary Hoffman, træder tilbage efter blot halvandet år på posten. Flere engelske medier - deriblandt The Guardian - beretter ifølge Ritzau, at formanden har mistet sin opbakning, efter at Premier League for nylig tillod, at Newcastle blev overtaget af en saudiarabisk investeringsfond. I oktober stemte 18 af de 20 klubber i Premier League således imod ligaens godkendelse af den omstridte klubovertagelse. Gary Hoffman tiltrådte i april sidste år, og han har derfor siddet som formand under hele coronakrisen, der ramte den engelske topliga hårdt i begyndelsen af 2020.

Tennis. Stefanos Tsitsipas har trukket sig fra ATP-sæsonfinalen med en albueskade. Grækeren erstattet af reserven Cameron Norrie, der allerede skal i aktion senere onsdag mod Casper Ruud. I denne gruppe vandt verdensetteren Novak Djokovic over Andrej Rubljov i to sæt med cifrene 6-3, 6-2. Dermed er serberen godt på vej mod semifinalen efter at han tidligere i turneringen også slog Ruud.

Dart. Fallon Sherrock har gjort det igen. Den 27-årige brite, der som den første kvinde vandt en kamp ved VM, er klar til ottendedelsfinalerne ved Grand Slam of Dart i Wolverhampton. Efter et formidabelt comeback slog hun Gabriel Clemens 5-3, og er som den første kvinde i knockout-fasen i den store turnering. Tyskeren førte ellers 3-1 og skulle blot bruge endnu et sæt for at sende Sherrock ud af turneringen, men med 4 sæt i træk vandt den britiske kvinde kampen. Hun lukkede kampen på overbevisende manér med to triple 20 og en dart i bulls eye.

Olympisk. Transkønnede kvinder skal ikke længere tvinges til at sænke deres naturlige testosteronniveau for at kunne deltage i kvindesport. Sådan lyder den mest markante ændring i de nye vejledninger om inklusion af transkønnede fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC), skriver Ritzau. Retningslinjerne fastslår, at man ikke bør antage, at en transkønnet kvinde har en naturlig, unfair fordel i forhold til en konkurrent, der er født som kvinde. IOC’s retningslinjer skal efter planen udrulles efter vinter-OL i februar.

Foto: Andres Larrovere/Ritzau Scanpix Lionel Messi i aktion mod Brasilien.

Fodbold. Argentina er som det andet hold fra Sydamerika klar til VM i Qatar om et år. I klassikeren mod Brasilien måtte Lionel Messi og co. dog nøjes med 0-0, men det ene point kombineret med et nederlag til Chile mod Ecuador sikrede lige akkurat de tidligere dobbelte verdensmestre VM-billetten efter 13 af 18 kampe. Syv nationer kæmper om de sidste to direkte VM-billetter samt en playoffmulighed. Kun Venezuela er reelt ude af billedet. Hvis den argentinske anfører Lionel Messi kommer på banen i Qatar, bliver han medlem af en eksklusiv klub af spillere, der har spillet i 5 VM-slutrunder.

Cykling. Efter den første nat i Gents seksdagesløb ligger de danske VM- og OL-guldvindere i parløb Michael Mørkøv og Lasse Norman på tredjepladsen med 64 point en omgang efter den førende tysk-belgiske konstellation Roger Kluge-Jasper De Buyst med 41. Den danske duo vandt åbningsjagten og var siden hurtigst i 500 m på tid. Fire par har sat en omgang til, og på andenpladsen er belgierne Kenny De Ketele-Robbe Ghys noteret for 78 point. Matias Malmberg ligger med sin franske makker Morgan Kneisky nr. 8 med 22 point 4 omgange bagud, mens Marc Hester og belgieren Tuur Dens som nr. 12 og sidst har sat 12 runder til og scoret 28 point.

Badminton. Hans-Kristian Vittinghus og Anders Antonsen er klar til et rent dansk møde i ottendedelsfinalen i Indonesia Masters. Vittinghus slog Kashyap Parupalli fra Indien i 1. runde med 21-10, 21-19, mens Antonsen besejrede japanske Kenta Nishimoto 21-16, 21-16. Viktor Axelsen, der slog Cheuk Yiu Lee fra Hongkong 21-10, 21-14, samt Rasmus Gemke er ligeledes klar til næste runde. Se flere resultater her

Nomineringer. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har nomineret de første udøvere til prisen som Årets Sportsnavn anno 2021. Para-dressurrytteren Tobias Thorning Jørgensen, der hentede to gange guld ved PL, har fået selskab i første nomineringsrunde af det mandlige fodboldlandshold, badmintonspilleren Viktor Axelsen, kajakroeren Emma Aastrand og banecykelparret Julie Leth/Amalie Dideriksen. Yderligere ti skal nomineres og vinderen bliver udråbt ved sportsgallaen Sport 2021 i Herning 8. januar.

Fodbold. Den norske landstræner kalder det norske facit i VM-kvalifikationen for en fiasko. Norge tabte tirsdag 0-2 i Holland og må dermed følge slutrunden på tv. »Når vi bliver nummer tre, er det en fiasko. Sådan vil det altid være«, siger Ståle Solbakken til norsk TV2. Holland vandt gruppe G med 23 point foran Tyrkiet, som skal i playoff.

Fodbold. Playoff til VM i Qatar afvikles i slutningen marts med seks semifinaler og derefter tre finaler om tre VM-billetter. Portugal, Skotland, Italien, Rusland, Sverige og Wales er seedede og har hjemmebane i semifinalerne mod et af de useedede hold: Tyrkiet, Polen, Nordmakedonien og Ukraine samt Østrig og Tjekkiet, der er kommet gennem nåleøjet via deres tidligere resultater i Nations League. På forhånd ligger det fast , at Rusland og Ukraine af politiske årsager ikke kan mødes i semifinalerne, som der trækkes lod til 26. november.

Også i Afrika ligger det fast, hvilke nationer der skal i playoff om kontinentets fem VM-billetter. Cameroun, der er Afrikas hyppigste VM-deltager med foreløbigt syv optrædener, sendte tirsdag Elfenbenskysten ud i mørket med en 1-0-sejr. De øvrige ni nationer i playoff, der afvikles over to kampe i slutningen af marts, er Algeriet, DR Congo, Egypten, Ghana, Mali, Marokko, Nigeria, Senegal og Tunesien.

Tennis. 40-årige Roger Federer kommer ikke til start i Australian Open til januar. Til avisen Le Matin, oplyser schweizeren, at hans knæ har brug for ro efter flere operative indgreb. »Jeg er nødt til at være tålmodig og give mit knæ tid til at hele. De næste måneder bliver afgørende«, lyder det fra den seksdobbelte Australian Open-vinder, der også frygter et afbud til Wimbledon-turneringen.

Tennis. Ved WTA-slutspillet i Guadalajara i Mexico bliver det spanieren Garbine Muguruza og den formstærke ester Anett Kontaveit, der skal mødes i finalen natten til torsdag. Garbine Muguruza slog landsmanden Paula Badosa 6-3, 6-3, mens Anett Kontaveit besejrede grækeren Maria Sakkari 6-1, 3-6, 6-3. Muguruza og Kontaveit mødtes i det indledende gruppespil – med spansk sejr som udfald.

Tennis. Ved ATP Finals i Torino sejrede den andenseedede russer Daniil Medvedev tirsdag mod den tredjeseedede tysker 6-3, 6-7, 7-6. Dermed har Medvedev med sin anden sejr sat solid kurs mod semifinalerne efter sejre i begge sine første kampe. Italieneren Jannick Sinner, der erstattede den skadede landsmand Matteo Berrettini