Dansk olympisk mester er indstillet til prisen som den bedste i verden

Sejlsport. Anne Marie Rindom er på vej mod mere hæder i et år, der allerede har budt på olympisk guld og Dansk Sejlunions pris for årets sejlsportspræstation. Den olympiske mester i Laser Radial er nemlig en af 5 nominerede til prisen som årets kvindelige sejler i verden. Det er en pris, som Rindom også vandt i 2019, og da den ikke blev uddelt i 2020, kan hun altså vinde den for anden gang i træk. De øvrige nominerede til prisen i år er Clarisse Cremer, Daniela Moroz og duoerne Martine Grael og Kahena Kunze samt Hannah Mills og Eilidh McIntyre.

Fodbold. Kampdommeren og videodommeren fra kampen i VM-kvalifikationen mellem Argentina og Brasilien natten til onsdag er blevet suspenderet på ubestemt tid af Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol. Årsagen er, at de ikke handlede på en tilsyneladende alt for voldsom handling fra den argentinske stopper Nicolás Otamendi, som stødte sin albue bagud og ind i brasilianeren Raphinha. Conmebol begrunder suspenderingerne med alvorlige fejl i kampen og henviser til flere fejlkendelser.

Direkte sport i tv Torsdag 18. november TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Masters 20.00 Håndbold: Nordsjælland-Sønderjyske (m) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Atlanta-New England TV3 Sport 18.45 Håndbold: Kiel-Aalborg (m) 20.45 Håndbold: Barcelona-Kielce (m) 22.30 Dart: Grand Slam 01.05 Ishockey: Toronto-NY Rangers Eurosport 1 19.00 Svømning: International League Eurosport 2 19.00 Golf: RSM Classic TV 2 Sport X 11.30/18.30 Tennis: ATP Finals (m) 03.00 Basketball: Denver-Philadelphia Vis mere

Håndbold. Den 34-årige franske højre back Alexandre Lacrabere stopper på landsholdet, skriver handnews.fr. Lacrabere har vundet guld ved både EM, VM og OL med det franske landshold.

Fodbold. Premier League sender nu penge længere ned i det engelske fodboldsystem for at hjælpe klubberne med at hele de økonomiske sår ovenpå coronakrisen. Næste sæson giver engelsk fodbolds bedste række således i alt 20 millioner pund (cirka 177 millioner kroner) til klubber i League One og League Two, anden- og tredjebedste række. Derudover får klubberne i rækkerne under League Two - National League samt National League North og National League South - frem mod 2025, hvad der svarer til 44 millioner kroner.

Tennis. Alexander Zverev er klar til semifinalen ved ATP-sæsonfinalen i Torino, hvor han støder ind i verdensetteren Novak Djokovic. Zverev slog Hubert Hurkacz i to sæt med cifrene 6-2, 6-4, og han avancerer videre i turneringen sammen med Daniil Medmedev. I sin semifinale skal Medvedev møde enten russiske Andrey Rublev eller Casper Ruud fra Norge.

Fodbold. FC København har forlænget kontrakten med med den 18-årige forsvarsspiller Victor Kristiansen. Aftalen løber nu frem til 2025, skriver FCK i en pressemeddelelse.

Vægtløftning. I verdens mest beskidte sport er 13 europæiske udøvere røget i dopingfedtefadet efter at Det Internationale Testagentur har testet gamle prøver fra EM 2012 ved hjælp nye og mere afslørende metoder. Blandt de 13 navne finder man blandt andet den russiske OL-guldvinder fra London 2012, Oxana Slivenko. 11 af de 13 nu suspenderede vægtløftere vandt medaljer ved EM 2012, og Oxana Slivenko har afsonet dopingkarantæne for andre forhold fra 2018-2020.

Golf. Sprængfyldt af selvtillid fra weekendens triumf ved Dubai Championship fortsætter Joachim B. Hansen himmelfærten i De Forenede Arabiske Emirater, hvor han er en del af en tre mand stor forfølgergruppe, der deler andenpladsen ved European Tour-sæsonfinalen, som ligeledes afvikles i Dubai. Det blev til seks birdies og en enkelt bogey på de første 18 huller for Joachim B. Hansen og dermed en runde i 67 slag – to efter den førende nordirer Rory McIlroy. Nicolai Højgaard gik sin runde i 68 slag og er delt 5’er, mens Jeff Winther og Rasmus Højgaard sluttede dagen i 70 slag på en delt 20.-plads i turneringen, der har en samlet præmiesum på 60 millioner kroner.

Fodbold. Den skade, som landsholdsangriberen Yussuf Poulsen pådrog sig i forbindelse med landsholdssamlingen, kommer til at holde ham ude i mindst tre uger. Det oplyser Poulsens tyske klub, RB Leipzig. Træner Jesse Marsch forklarer ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at der er tale om en skade i læggen.

Badminton. OL-guldvinderen Viktor Axelsen (seedet 2) formøblede føringer i både andet og tredje sæt i 2. runde af Indonesia Masters, hvor han kom til kort mod inderen Prannoy Kumar, der vandt 14-21, 21-19, 21-16 mod den danske stjerne, som i duellen var plaget af hoste og snue. Danmark er i herresingle således kun repræsenteret af to spillere ved fredagens kvartfinaler. Anders Antonsen (seedet 3) vandt i 2. runde 21-16, 21-17 over Hans Kristian Vittinghus, mens Rasmus Gemke besejrede franskmanden Toma Popov 21-15, 21-16. Rasmus Gemke skal nu møde den topseedede japaner Kento Momota, mens Anders Antonsen skal møde den useedede thailænder Kunlavut Vitidsarn.

Fodbold. Brøndbys klubkasse oplever en sjælden jubelstund i tredje kvartal af 2021. Brøndby fastholder således forventningerne til årets resultat, som lyder på et overskud på mellem 65 og 95 millioner kroner. Det er primært gevinsten af mesterskabet samt salget af profilen Jesper Lindstrøm til tyske Eintracht Frankfurt, der får de gode tal frem på bundlinjen, oplyser klubben, der dog understreger, at forventningerne til årets resultat fortsat er behæftet med usikkerhed.

Fodbold. Billeder af Chelsea-målmanden Edouard Mendy og hans fætter Ferland Mendy fra Real Madrid er af medier i blandt andet England og Frankrig blevet brugt til at illustrere historier om den fængslede Manchester City-spiller Benjamin Mendy, som er tiltalt for flere voldtægter. Edouard Mendy skriver på Instagram, at han har svært ved at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, når nu klubtrøjerne gør det nemt at adskille de tre Mendy’er.

Edouard Mendy (Chelsea)

Ferland Mendy fra Real Madrid.

Den vodtægtstiltalte Benjamin Mendy fra Manchester City.

»Det er trist at se i 2021 i både Frankrig og England, at for nogle har sorte mennesker hverken fornavne eller særskilte ansigter«, skriver Chelsea-målmanden, der mener at forvekslingerne har stor symbolsk værdi.

Cykling. OL- og VM-guldvinderne i parløb Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen har efter den anden nat i den 80. udgave af seksdagesløbet i Gent lagt sig i spidsen med 147 point, mens den belgiske duo Kenny de Ketele-Robbe Ghys som nr. 2 på omgangshøjde er noteret for 132. Fire par følger én runde bagude med den belgisk-britiske konstellation Iljo Keisse-Mark Cavendish på tredjepladsen med 98 point. Danskerne sejrede for anden aften i træk i 500 m på tid og vandt ligeledes parudskilningsløbet. Matias Malmberg er med sin franske makker Morgen Kneisky nr. 9 med et minus på 8 omgange og 35 point, mens Marc Hester med belgieren Tuur Dens slutter feltet på 12. pladsen 22 omgange efter med 51 point.

Fodbold. Tilskueruroligheder og racisme er hverdagskost på lægterne, når det ungarske landshold spiller på hjemmebane, men trods adskillige veldokumenterede episoder i de senere år, så synes ungarerne at slippe af sted med unoderne. Senest har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) halveret den straf, som Ungarn oprindeligt fik for uroligheder under EM. Holdet skal nu kun spille én kamp bag lukkede døre, når Nations League-turneringen indledes i juni næste år.

Foto: Ulises Ruiz/Ritzau Scanpix Sejr og trofæ til Muguruza.

Sejr og trofæ til Muguruza. Foto: Ulises Ruiz/Ritzau Scanpix

Tennis. Spanske Garbiñe Muguruza er årets vinder af WTA Finals i mexicanske Guadalajara, hvor hun finalebesejrede den ellers så formstærke ester Anett Kontaveit i to sæt med 6-3 og 7-5. Det er Muguruzas første gevinst i WTA-slutspillet, og hun blev samtidigt den første spanier til at vinde turneringen.