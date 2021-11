Forbund truer Kina med sanktioner efter tennisspillers mystiske forsvinden

Tennis. Kvindernes internationale organisation, WTA, er klar til at aflyse alle turneringer i Kina, såfremt der ikke snart foreligger svar fra de kinesiske myndigheder på anklager om overgreb på Peng Shuai. Tennisstjernen har været forsvundet, siden hun for mere end to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb. »Vi er helt sikkert forberedte på at stoppe vores forretninger og håndtere alle de komplikationer, der vil følge med«, siger WTA-chefen Steve Simon til CNN. Kina er et af de mest besøgte lande på WTA Tour. Alene i 2021 var der planlagt 11 turneringer i Kina, men samtlige turneringer blev dog aflyst på grund af coronapandemien.

Olympisk. Man skal ikke forvente at se toppolitikere fra den amerikanske regering på lægterne i forbindelse med vinter-OL i Beijing til februar. Det officielle USA overvejer ifølge præsident Joe Biden nemlig at boykotte de diplomatiske aktiviteter ved OL. Joe Bidens udmelding kom edved et pressemøde i forbindelse med et møde med Canadas premierminister, Justin Trudeau. Natten til tirsdag dansk tid holdt Biden et virtuelt topmøde med den kinesiske præsident, Xi Jinping. En anonym kilde i Bidens administration sagde efterfølgende, at USA’s præsident på mødet kom ind på menneskerettighedskrænkelser i Kina og masseundertrykkelser af uighurerne.

Ishockey. Herning og Frederikshavn er udpeget som de to værtsbyer, når Danmark i august og september 2022 skal afvikle A-VM for kvinder. Det danske landshold, som i søndags sensationelt kvalificerede sig til OL i Beijing, får hjemmebane i Frederikshavn, hvor modstanderne er Japan, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn. Den anden gruppe i Herning består af USA, Canada, Finland, Rusland og Schweiz. Isstadion i Herning skal desuden huse kvartfinaler, semifinaler og bronzekamp og finale.

Håndbold. René Antonsen fra Aalborgs mesterhold bejler til en plads i den danske EM-trup, men måske står den kommende tid på en pause. Stregspilleren pådrog sit en uheldig skade, da Aalborg torsdag tabte i Champions League til Kiel. »Jeg frygter, der er et eller andet, der er brækket. Min fysioterapeut siger dog, der ikke er brækket noget, men vi skal have taget et røntgenbillede for at være sikre«, siger Antonsen til TV2 Sport.

Tennis. Holger Rune er videre fra 2. runde af Challenger-turneringen i franske Pau. 18-årige Rune, der er seedet som nummer to, besejrede tyske Sebastian Fanselow 6-2, 6-2 og møder nu amerikaneren Maxime Cressy i kvartfinalen.

Ishockey. Målmanden Frederik Andersen fra Carolina Hurricanes blev natten til fredag kåret som banens bedste spiller, da han med sit hold besejrede Anaheim Ducks med 2-1 på udebane. Andersen reddede 31 ud af Anaheims 32 skudforsøg og hjalp sit hold til den 13. sejr i sæsonens første 15 kampe. Også Nikolaj Ehlers markerede sig i nattens kampe med Winnipeg Jets enlige scoring i 1-2-nederlaget til Edmonton Oilers. Oliver Bjorkstrand blev noteret for en assist i Columbus Blue Jackets’ 5-4-sejr over Arizona Coyotes.

Atletik. Den Internationale Olympiske Komités (IOC) nye retningslinjer for medicinering af kvindelige atleter med et for højt naturligt testosteronniveau kommer ikke til at gælde i atletikkens verden. Det siger chefen for World Athletics, Sebastian Coe, ifølge Ritzau til AFP. World Athletics har i flere år haft regler, der betyder, at blandt andet kvindelige mellemdistanceløbere kun må have et vist niveau af testosteron i kroppen. Ellers skal de nedbringe mængden medicinsk for at konkurrere på lige fod med andre kvinder.