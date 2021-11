Norsk sensation blander sig mellem verdens bedste

Tennis. Med en sejr på 2-6, 7-5, 7-6 (7-5) over russeren Andrey Rublev er den 22-årige nordmand Casper Ruud overraskende videre til semifinalen ved ATP Finals i Torino, hvor der venter mere russisk modstand i skikkelse af Daniil Medvedev, der er nummer 2 i verden. Casper Ruud kom med i finalestævnet på yderste mandat, og det var i femte forsøg hans første sejr over Rublev. »Jeg må takke min arm for, ar jeg kunne vinde kampen med et servees, for jeg var så nervøs. I morgen bliver den største kamp i min karriere«, sagde Ruud i sit sejrsinterview. Den anden semifinale står mellem den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, og tyskeren Alexander Zverev.

Tennis. FN’s menneskerettighedskontor vil se beviser for, at den 35-årige kinesiske tennisstjerne Peng Shuai, der ikke har givet lyd fra sig siden 2. november, er i god behold. »Det er vigtigt at få beviser på, hvor hun er, og hvordan hun har det. Vi anmoder kraftigt om, at der igangsættes en transparent efterforskning af hendes anklager om seksuelle overgreb«, siger FN-talskvinden Liz Throssell ifølge Ritzau.

Kvindernes internationale tennisorganisation, WTA, har i jagten på dialog med kineserne meldt sig klar til at aflyse alle turneringer i Kina, såfremt der ikke snart kommer information fra de kinesiske myndigheder vedrørende Peng Shuai, der for mere end to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb. »Vi er helt sikkert forberedte på at stoppe vores forretninger og håndtere alle de komplikationer, der vil følge med«, siger WTA-chefen Steve Simon til CNN. Kina er et af de mest besøgte lande på WTA Tour. Alene i 2021 var der planlagt 11 turneringer i Kina, men samtlige turneringer blev dog aflyst på grund af coronapandemien.

Eurosports kommentator, Michael Mortensen, siger til Ritzau, at udmeldingen fra WTA næppe vil gøre det store indtryk på kineserne. »Et eller andet sted tror jeg, at kineserne vil være ligeglade. De ved godt, at WTA har brug for deres turneringer, og at WTA har brug for pengene. Kinesisk tennis er en kæmpe magtfaktor rent økonomisk, og det er virkelig dem, der spytter i kassen«, siger Michael Mortensen.

Fodbold. Truppen til kvindernes VM-kvalifikationskamp mod Rusland 30. november er ramt af et par afbud. Forsvarsspilleren Simone Boye Sørensen fra Arsenal og angriberen Rikke Marie Madsen fra Vålerenga er ude, og landstræner Lars Søndergaard har i stedte udtaget to HB Køge-spillere, Isabella Obaze og Cecilie Fløe.

Fodbold. Danmark har overhalet Mexico og er nu nummer 9 på Fifa’s verdensrangliste, der fortsat toppes af Belgien foran Brasilien og Frankrig, mens Italiens europamestre er rykket 2 pladser baglæns til 6.-pladsen.

Fodbold. Manchester City må i de kommende 10 dage undvære belgieren Kevin De Bruyne, der er testet positiv for coronavirus.

Golf. Alle fire danskere er med i kampen om sejren i European Tours sæsonfinale i Dubai, selv om de alle fik at mærke, at banens sidste 9 huller er markant sværere end de første 9. Jeff Winter var således i en delt føring efter fem birdies på de første 7 huller, mens de tre andre på skift var oppe i top-5, men halvvejs i turneringen er Joachim B. Hansen bedste dansker som nummer 8 i 7 slag under par, mens Winther og Højgaard-tvillingerne Rasmus og Nicolai deler 13.-pladsen i 5 under par. Også den førende Rory McIlroy rutsjede baglæns, da han på det svære 18. hul slog sit tredjeslag i vandet og endte med en dobbeltbogey og en samlet score på 9 under par. Det efterlader ireren Shane Lowry, amerikaneren John Catlin og englænderen Sam Horsfield i en delt føring i 10 slag under par.

Den samlede stilling i DP World Tour Championship

Badminton. Anders Antonsen (seedet 3) er eneste tilbageværende danske spiller ved Indonesia Masters. I kvartfinalen mod den useedede thailænder Kunlavut Vitidsarn vandt Antonsen 21-11, 21-17. Antonsen skal i semifinalen nu møde Srikanth Kidambi fra Indien. Rasmus Gemke tabte til gengæld sin kvartfinale til den topseedede japaner Kento Momota, der sejrede 21-15, 21-5. Også herredoublen Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen måtte kaste håndklædet i ringen i kvartfinalen, men solgte sig dyrt mod Takuro Hoki/Yugo Kobayashi fra Japan, der vandt 19-21, 21-14, 21-19.

Håndbold. To trænere i mændenes bedste række har fredag forladt deres job. Ribe-Esbjergs træner Kristian Kristensen har valgt at sige op med øjeblikkelig virkning efter en skuffende sæsonstart, mens Jan Pytlick er blevet fyret i Sønderjyske, der er nummer 10 i ligaen med 9 point efter 12 kampe. En anden tidligere landstræner for kvinderne, Klavs Bruun Jørgensen, er med det samme tiltrådt som ny træner i Sønderjyske. Ribe-Esbjerg, der får assistenttræner Anders Thomsen ved roret i de næste kampe mod Aalborg og Skjern, ligger under nedrykningsstregen som nummer 14 med bare 6 point efter 10 kampe.

Håndbold. Stregspilleren Ida-Marie Dahl og Viborg HK har forlænget samarbejdet med endnu en sæson, så den nye kontrakt gælder til sommeren 2023.

Fodbold. Den engelske Premier League har indgået en ny seksårig aftale med tv-stationen NBC om rettighederne til det amerikanske marked fra sommeren 2022. Den nye aftale har kostet tv-stationen ca. 17,6 milliarder danske kroner, hvilket ifølge Ritzau er et godt stykke over det dobbelte af den eksisterende aftale.

Cykling. Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen forsvarede på den tredje aften i seksdagesløbet i Gent, den førsteplads, de havde erobret døgnet inden. De danske VM- og OL-guldvindere i parløb er med 212 point noteret for den højeste score på den belgiske velodrom, mens den tysk-belgiske duo Roger Kluge-Jasper de Buyst og den belgisk-britiske Iljo Keisse-Mark Cavendish på omgangshøjde har henholdsvis 156 og 145 point. En runde bagude følger danskernes formentlig værste konkurrenter, belgierne Kenny de Ketele-Robbe Ghys, på fjerdepladsen med 187. Matias Malmberg med franskmanden Morgan Kneisky er 18 omgange efter som nr. 9 med 48 point, mens Marc Hester med sin unge belgiske makker Tuur Dens har sat 34 omgange til som nr. 12 og sidst med 77 point.

Håndbold. GOG har solgt den svenske stregspiller Oscar Bergendahl til en unavngiven tysk klub. Bergendahl stopper i GOG til sommer.

Fodbold. Med en 2-0-sejr torsdag aften på udebane over Real Madrid sikrede Paris SG sig som det andet hold avancement til kvartfinalerne i kvindernes Champions League. FC Barcelona kvalificerede sig onsdag til kvartfinalerne.

Golf. Nanna Koerstz Madsen er på en delt 19.-plads efter 1. runde af LPGA Tour Championship i Naples, Florida. Med en runde i 68 slag er hun fire slag efter den førende sydkoreaner, Jeon-Geun Lee.

Fodbold. FC Barcelona får 1. januar tilgang af den 38-årige brasilianske veteran Dani Alves, men Alves, der har en lang gylden karriere bag sig, spiller næppe for pengenes skyld. Han kunne nemlig tjene langt mere i eksempelvis den danske Superliga. Ifølge flere spanske medier vil Alves i Barcelona blot blive honoreret med den af La Liga fastsatte mindsteløn på 155.000 euro, ca. 1,15 millioner kroner, årligt. FC Barcelona er hårdt ramt på økonomien, og flere af klubbens etablerede spillere er frivilligt gået ned i løn.

Fodbold. Problemerne hober sig op for en af Tysklands største stjerner. Bayern München-profilen Joshua Kimmich har foreløbigt afvist at blive coronavaccineret, og nu står han ifølge tv-stationen ARD foran en karantæne, da han er nærkontakt til en person, der er testet positiv. Det betyder i første omgang, at han næppe er med i aften mod Augsburg.

Olympisk. Man skal ikke forvente at se toppolitikere fra den amerikanske regering på lægterne i forbindelse med vinter-OL i Beijing til februar. Det officielle USA overvejer ifølge præsident Joe Biden nemlig at boykotte de diplomatiske aktiviteter ved OL. Joe Bidens udmelding kom ved et pressemøde i forbindelse med et møde med Canadas premierminister, Justin Trudeau. Natten til tirsdag dansk tid holdt Biden et virtuelt topmøde med den kinesiske præsident, Xi Jinping. En anonym kilde i Bidens administration sagde efterfølgende, at USA’s præsident på mødet kom ind på menneskerettighedskrænkelser i Kina og masseundertrykkelser af uighurerne.

Ishockey. Herning og Frederikshavn er udpeget som de to værtsbyer, når Danmark i august og september 2022 skal afvikle A-VM for kvinder. Det danske landshold, som i søndags sensationelt kvalificerede sig til OL i Beijing, får hjemmebane i Frederikshavn, hvor modstanderne er Japan, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn. Den anden gruppe i Herning består af USA, Canada, Finland, Rusland og Schweiz. Isstadion i Herning skal desuden huse kvartfinaler, semifinaler og bronzekamp og finale.

Håndbold. René Antonsen fra Aalborgs mesterhold bejler til en plads i den danske EM-trup, men måske står den kommende tid på en pause. Stregspilleren pådrog sit en uheldig skade, da Aalborg torsdag tabte i Champions League til Kiel. »Jeg frygter, der er et eller andet, der er brækket. Min fysioterapeut siger dog, der ikke er brækket noget, men vi skal have taget et røntgenbillede for at være sikre«, siger Antonsen til TV2 Sport.

Tennis. 2.-seedede Holger Rune er videre fra 2. runde af Challenger-turneringen i franske Pau. 18-årige Rune (nr. 106 på verdensranglisten) besejrede tyske Sebastian Fanselow (nr. 402 på verdensranglisten) 6-2, 6-2 og møder fredag aften amerikaneren Maxime Cressy (nr. 142) i kvartfinalen.

Ishockey. Målmanden Frederik Andersen fra Carolina Hurricanes blev natten til fredag kåret som banens bedste spiller, da han med sit hold besejrede Anaheim Ducks med 2-1 på udebane. Andersen reddede 31 ud af Anaheims 32 skudforsøg og hjalp sit hold til den 13. sejr i sæsonens første 15 kampe. Også Nikolaj Ehlers markerede sig i nattens kampe med Winnipeg Jets enlige scoring i 1-2-nederlaget til Edmonton Oilers. Oliver Bjorkstrand blev noteret for en assist i Columbus Blue Jackets’ 5-4-sejr over Arizona Coyotes.

Atletik. Den Internationale Olympiske Komités (IOC) nye retningslinjer for medicinering af kvindelige atleter med et for højt naturligt testosteronniveau kommer ikke til at gælde i atletikkens verden. Det siger chefen for World Athletics, Sebastian Coe, ifølge Ritzau til AFP. World Athletics har i flere år haft regler, der betyder, at blandt andet kvindelige mellemdistanceløbere kun må have et vist niveau af testosteron i kroppen. Ellers skal de nedbringe mængden medicinsk for at konkurrere på lige fo