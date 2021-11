»Det er vores sports troværdighed, der er på spil«

Rusland er stadig ikke velkommen i atletikken.

Det fastslog det internationale atletikforbund, World Athletics, i en pressemeddelelse onsdag. Det store sportsforbund har siden 2015 udelukket Rusland fra alle sine konkurrencer som en konsekvens af, at der blev afsløret statsstyret doping i Rusland på et niveau, der næsten kunne lyde som en actionfilm – og at russerne fortsatte med at bryde diverse aftaler i kampen for at rydde op efter det medicinske fusk.