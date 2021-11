OL-guldvinderne holder sig fremme på en knaldhård aften

Direkte sport i tv Lørdag 20. november TV 2 16.10 Håndbold: Holstebro-Skjern (m) TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Masters 13.00/18.30 Tennis: ATP Finals (m) TV3+ 11.55 Formel 1: GP Qatar, træning 15.00 Formel 1: GP Qatar, kvalifikation 18.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal TV3 Sport 09.05 Standardvogne: V8 12.45 Fodbold: Fremad Amager-FC Helsingør 15.30 Fodbold: Dortmund-VfB Stuttgart 18.30 Fodbold: Union Berlin-Hertha Berlin 20.30 Fodbold: Werder Bremen-Schalke 04 22.25 Ishockey: Tampa Bay-New Jersey 01.05 Ishockey: Toronto-Pittsburgh 04.05 Ishockey: Vegas-Columbus TV3 Max 13.30 Fodbold: Leicester-Chelsea 16.00 Fodbold: Watford-Manchester United 18.00 Håndbold: Kristiansand-Odense (k) 20.30 Håndbold: Hannover-Flensburg (m) 22.15 Dart: Grand Slam Xee 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Leipzig Eurosport 1 07.30 Rally: VM-afdeling 11.30 Freestyle: World Cup 19.00 Svømning: International Swim League 21.55 Ridebanespringning: Champions Tour Eurosport 2 07.20/8.50 Superbike: VM-afdeling 11.00 Rally: VM-afdeling 13.35/14.55 Cykelcross: Superprestige 19.00 Golf: RSM Classic TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Celta Vigo-Villarreal 16.15 Fodbold: Sevilla-Alavés 18.30 Fodbold: Atlético Madrid-Osasuna 21.00 Fodbold: Barcelona-Espanyol 23.00 Basketball: NY Knicks-HoustonQL><QL> Vis mere

Cykling. I en knaldhård jagt i det fjerde døgn af seksdagesløbet i Gent, hvor de svageste par mistede op til 13 omgange, blev der for alvor skabt markant udskilning også i toppen, og alt tyder nu på, at de eneste, som kan true OL- og VM-guldvinderne Michael Mørkøvs og Lasse Norman Hansens endelige sejr, er belgierne Kenny de Ketele og Robbe Ghys. De to konstellationer er på omgangshøjde med henholdsvis 263 og 252 point, og selv om også den tysk-belgiske duo Roger Kluge-Jasper de Buyst er med i front med 204 point, forekommer den ikke som et reelt bud på triumfen. Hjemmebanefavoritten Iljo Keisse er med sin britiske makker Mark Cavendish 3 omgange efter på fjerdepladsen med 178 point. Matias Malmberg med franskmanden Morgan Kneisky er 29 omgange bagud med 58 point, mens Marc Hester med belgieren Tuur Dens som makker er kørt 46 runder agterud med 113 point.

Golf. Selv om Nanna Koerstz Madsen brugte et slag mere end på 1. runde betød 69 slag, at hun avancerede 6 pladser ved sæsonfinalen på LPGA Tour i Naples, Florida. Efter tre birdies og to bogeys på de første seks huller spillede den danske OL-deltager de næste 10 huller i par, hvorefter hun lavede eagle på 17. hul. Med 7 slag under par er Nanna Koerstz Madsen 3 slag fra andenpladsen, men i spidsen er franske Celine Boutier efter to runder i 65 slag stukket af med 14 under par og et forspring på 4 slag til en trio.

Håndbold. Team Esbjerg har netop forlænget kontrakten med Mette Tranborg til sommeren 2025, men må til gengæld til sommer tage afsked med 36-årige norske stregspiller Marit Malm Frafjord, som stopper karrieren efter to gange OL-guld, et VM-guld og fem EM-guld.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede et pragtmål, da han i et kontraangreb med ryggen til mål liggende fik sendt pucken op i det ene målhjørne. Ehlers femte mål i denne NHL-sæson betød, at Winnipeg reducerede til 2-1, men hjemmeholdet Vancouve Canucks endte med at vinde 3-2.