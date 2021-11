Topscoreren er klar til et klubskifte, men først når der ligger en flybillet klar

Fodbold. Med to scoringer i Herning mod FC Midtjylland viste Brøndbys superligatopscorer Mikael Uhre i 2-1-sejren, at han er brandvarm i øjeblikket.

Og så er han angiveligt et navn, der figurerer på indkøbsblokken i flere klubber i udlandet. Avisen B.T. mener således at vide, at Brøndby skulle være villige til at slippe angriberen for 10 millioner kroner, og at begge parter er indstillet på et salg. Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, vil dog gerne beholde sin topscorer, der har kontrakt til udgangen af 2022 - og Uhre tager rygterne med ro. »Lige nu er jeg i Brøndby, og det er det, jeg fokuserer på. Jeg lader min agent om alt det med transfers. Rygterne er bare støj og larm, og vi er stadig i november. Jeg prøver at slappe af, og jeg vil kun høre om noget, hvis jeg nærmest skal sætte mig på en flyver«, siger 27-årige Mikael Uhre til Ritzau.

Fodbold. Den franske Ligue 1 har i denne sæson været plaget af flere voldsomme uroligheder på tribunerne og søndag aften var den gal igen, da klassikeren mellem Lyon og Marseille blev afviklet.

Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix Dimitri Payet blev ramt af en vandflaske.

Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix

Opgøret i Lyon blev således ikke spillet færdigt, da dommeren endegyldigt sendte de to hold i omklædningsrummet efter en fem kvarter lang afbrydelse. Forinden var Marseilles stjerne Dimitri Payet blevet ramt i hovedet af en vandflaske og måtte have behandling på banen. »Dimitri er psykisk påvirket – det er ikke normalt«, siger Marseilles præsident, Pablo Longoria, til Amazon Prime ifølge nyhedsbureauet AFP. En tilskuer er efterfølgende blevet anholdt efter at være blevet identificeret som gerningsmand via billeder fra overvågningskameraer, oplyser politiet ifølge Ritzau til AFP.

Fodbold. Mesterholdet Inter meldte sig søndag aften tilbage i titelkampen i den italienske Serie A med en 3-2-sejr over topholdet Napoli. Gæsterne fra Napoli ellers kom foran, men måtte se Inter sejre. Det var Napolis første nederlag i denne sæson, hvor holdet dog fortsat topper tabellen med 32 point på bedre målscore end AC Milan. Inter er 3’er med 28 point.

Golf. Nanna Koerstz Madsen sluttede søndag som delt nummer 12 i sæsonfinalen på den amerikanske LPGA Tour, der blev spillet i Florida. Her vandt sydkoreaneren Jin Young Ko turneringen og en pengepræmie på knap 10 millioner kroner.