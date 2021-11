Endnu en Zlatan-klassiker til samlingen: Sådan noget gør du fucking ikke

Fodbold. Den svenske veteran Zlatan Ibrahimovic har gennem en lang karriere været garant for en kvik eller sågar dumsmart bemærkning eller to. Nu fortæller AC Milan-angriberen, at han for nylig bevidst sendte en modspiller i jorden i en kamp. Det gik i Sveriges VM-kvalifikationskamp mod Spanien i sidste uge ud over César Azpilicueta, der fik en hård tackling med overkroppen af Ibrahimovic. »Den anden dag med landsholdet tacklede jeg Azpilicueta. Jeg gjorde det med vilje, og jeg skammer mig ikke over at sige det, for han gjorde noget dumt mod en af mine holdkammerater. Han var stor i slaget«, siger den svenske angriber ifølge Ritzau i et interview med The Guardian.

»Det var en dum ting, men jeg ville gøre det igen for at få ham til at forstå, at ’sådan noget gør du fucking ikke’«, uddyber Ibrahimovic, der fik et gult kort for forseelsen og derfor afsoner karantæne, når Sverige skal spilles den første playoffkamp om at komme til VM i Qatar til næste år.

Fodbold. Myndighederne i Portugal har mandag foretaget en razzia hos storklubben FC Porto. Det skriver nyhedsbureauet AP. Myndighederne mistænker klubben for at have fiflet i forbindelse med en lang række af køb og salg af spillere. Der er beslaglagt materiale, som myndighederne skal bruge i forbindelse med et forsøg på at rejse tiltale for blandt andet skatteunddragelse og hvidvaskning af penge. FC Porto meddeler, at man samarbejder med myndighederne i sagen. FC Porto møder onsdag Liverpool i Champions League.

Badminton. Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Gemke er videre til 2. runde i Indonesia Open. Rasmus Gemke skulle bruge tre hårde sæt til at slå All England-mesteren Lee Zii Jia fra Malaysia 13-21, 25-23, 21-16, mens Hans-Kristian Vittinghus vandt 21-18, 21-12 over thailandske Kantaphon Wangcharoen. Anders Antonsen og Viktor Axelsen skal i aktion onsdag.

Cykling. Tour de France-sensationen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) får snart sin fremtidige rolle på storholdet defineret i forhold til den slovenske stjerne Primoz Roglic. Det fortæller sportsdirektør, Merijn Zeeman, ifølge Ritzau i et interview med Cyclingnews. »Vi arbejder stadig med det, men alle ved, at Tour de France er det vigtigste løb for Jumbo-Visma. Det betyder, at vi planlægger at stille et så stærkt hold som muligt«, siger Merijn Zeeman og tilføjer:

»Jeg siger ikke, at Primoz og Jonas kommer til at lede holdet i Tour de France, men for alle, der følger cykling, vil et sådant valg ikke være nogen kæmpe overraskelse. Men vi har ikke taget den endelige beslutning endnu«. Vingegaard indledte sommerens Tour de France som hjælperytter, men endte på podiet som 2’er efter Tadej Pogacar.

Årets Sportsnavn. Yderligere fem atleter og hold er nomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2021. Cykelrytteren Jonas Vingegaard, sejleren Anne-Marie Rindom, skytten Jesper Hansen, herrelandsholdet i håndbold samt banelandsholdet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb gør dressurrytteren Tobias Thorning Jørgensen, det mandlige fodboldlandshold, badmintonspilleren Viktor Axelsen, kajakroeren Emma Aastrand samt banecykelparret Julie Leth og Amalie Dideriksen selskab. Yderligere fem nomineringer venter i næste uge. Vinderen bliver udråbt ved gallaen Sport 2021 i Herning 8. januar.

Curling. Det mandlige landshold vandt mandag to kampe ved EM i Norge. Først slog holdet anført af skipper Mikkel Krause Finland med 9-3, og siden blev det til en 5-4-sejr over Tjekkiet. Holdet har dermed tre sejre og to nederlag . De danske kvinder tabte begge sine kampe mandag og står noteret for nul sejre og fem nederlag.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede til 3-2 for Columbus Blue Jackets i nattens 7-4-sejr over Buffalo Sabres i NHL. Målet var den 26-årige danskers sjette i denne sæson. Andetsteds i NHL fik Nikolaj Ehlers fik over 20 minutter på isen for Winnipeg Jets, som tabte 1-3 til Pittsburgh Penguins.

Basketball. LA Lakers må klare sig uden superstjernen LeBron James, når holdet natten til onsdag møder NY Knicks i NBA. Lakers-spilleren er blevet suspenderet i én kamp for at have ramt en modspiller i ansigtet. Detroit-spilleren Isaiah Stewart måtte efterfølgende syes med 8 sting i ansigtet.