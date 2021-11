Braithwaite får en stor rolle under nye træner

Fodbold. Den skadede Barcelona-angriber Martin Braithwaite ser frem til at arbejde med den nye træner Xavi. »Nu handler det om at komme tilbage, men jeg får en rigtig, rigtig stor rolle«, siger den danske landsholdsspiller i et interview med Viaplay. Braithwaites første møder med legendariske Xavi har gjort stort indtryk. »Han har styr på, hvad han gerne vil gøre og gerne vil ændre. Han ved 100 procent, hvordan han gerne vil spille, og det gør, at der er en sindssyg klarhed over tingene. Det bliver meget spændende«, siger Martin Braithwaite.

Direkte sport i tv Onsdag 24. november TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Open TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester City­-Paris SG TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Inter-­Shakh. Donetsk 16.00 Fodbold: U19, Manchester City­-PSG 18.45 Håndbold: Aalborg­-Kiel (m) 21.00 Fodbold: Liverpool-­Porto 01.05 Ishockey: Washington­-Montreal 04.05 Ishockey: Seattle-­Carolina TV3 Max 18.45 Fodbold: Besiktas­-Ajax 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-­Milan Eurosport 1 15.00+20.00 Billard: Snooker, UK Champ. TV 2 Sport X 16.30 Fodbold: Spartak Moskva-­Napoli 01.25 Basketball: NY Knicks­-LA Lakers 04.00 Basketball: Golden State-­Philadelp. Vis mere

Fodbold. Den tyske Bundsliga-klub har siden 2. november haft mulighed for at sanktionere spillere, der ikke er vaccineret mod corona. Klubbens daglige leder, Fredi Bobic, oplyser til avisen Bild, at spillere, der er i coronakarantæne ikke længere er berettiget til at få udbetalt løn.

Boksning. Oliver Møllenberg har været involveret i en alvorlig bilulykke, men er udenfor livsfare. Det skriver lokalmediet Netavisen Gribskov ifølge Ritzau. Også bokserens bror sad i bilen. »Tobias er den, som er værst tilredt med en række brud på ryg og nakke samt brudlæsioner i ansigtet, mens Oliver umiddelbart er sluppet med mindre skader og muligvis et lille brud i ryggen«, siger brødrenes far, Thomas Møllenberg, til Netavisen Gribskov.