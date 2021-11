Antonsens comeback fuldender perfekt dansk dag i Indonesien

Badminton. Alle seks kampe med dansk deltagelse gav sejr ved Indonesia Open, hvor der er danskere i alle fredagens fire kvartfinaler i herresingle, der ydermere bliver uden topseedede Kento Momota, da den japanske verdensetter tabte 21-19 i tredje sæt til Loh Kean Yew fra Singapore (nr. 26 i verden). Rasmus Gemke var kun i aktion i et sæt i 2. runde, da hans modstander, Shesar Rhustavito fra Indonesien, opgav efter at danskeren havde vundet første sæt 21-12. Noget mere dramatisk var det, da 3.-seedede Anders Antonsen var på banen på Bali. Danskeren var nede med et sæt og bagud 8-11, inden han fik vendt opgøret mod Wang Tzu-Wei fra Taiwan og vandt 18-21, 21-13, 21-14. Også Hans-Kristian Vittinghus leverede et comeback mod Kanta Tsuneyama fra Japan, da han vandt 10-21, 21-18, 21-13, mens 2.-seedede Viktor Axelsen uden problemer slog indiske Kidambi Srikanth 21-14, 21-18.

Øvrige danske resultater: Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen (seedet 7)-Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota, Japan 21-11, 21-14, Mathias Christiansen/Alexandra Bøje-Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Japan (seedet 2) 23-21, 21-14.

Golf. Marcus Helligkilde var på noget af en rutsjebanetur, da han debuterede som fast European Tour-spiller ved Joburg Open, hvor han er eneste dansker i den nye sæsons første turnering. Efter en dobbeltbogey på 2. hul lavede den 25-årige Smørumspiller en eagle på 4. hul. Det blev desuden til to bogeys og en birdie og dermed en runde i 1 slag over par, der placerer ham på en 68.-plads. Efter at være startet kl. 6.30 i dag skal Marcus Helligkilde først på banen kl. 11.30 til anden runde. Føringen i 6 slag under par deles af spanieren Angel Hidalgo og sydafrikaneren Thristan Lawrence, der dog skal tidligt op og færdiggøre 1. runde, hvor han mangler ét hul.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand er meget mere end en fodboldtræner. Torsdag blev den 49-årige således kåret som ’Årets Leder’ - en pris, der uddeles af organisationen Lederne. Landstræneren har ifølge administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris, der sidder i juryen, vist sig som et forbillede. »Han formår at spille på hele ledelsesklaviaturet – fra den store vision, der sætter retningen, til den lille detalje, der kan gøre den store forskel. Og på den måde får han det allerbedste ud af alle sine medarbejdere. Og det er noget, som alle ledere kan lære af«, siger hun i meddelelsen.

Tidligere har blandt andre topchefer i Novo Nordisk, Lego og Nordea modtaget prisen, som Lederne har uddelt siden 2002. Hjulmand erklærer sig stolt over prisen. Æren tilfalder også spillerne og staben omkring landsholdet, lyder det fra landstræneren: »Den begejstring, entusiasme og opbakning, vi har omkring fodbold i øjeblikket, er helt fantastisk. Og jeg er bare den sidste lille brik, som er med til at forløse det«, siger Hjulmand, der onsdag blev kåret som Årets Verdensdansker af organisationen Danes Worldwide for at have gjort en særlig indsats for at markere Danmark og danske værdier i udlandet.

Curling. Danmarks mænd sluttede EM i Lillehammer med en sejr på 9-5 over bundholdet Holland og sluttede dermed som nummer 6. Kvinderne med Madeleine Dupont som skipper tabte 7-3 til Sverige slutter og nummer 8, hvilket giver endnu et år i den bedste division.

Kano&kajak. Dansk Kano og Kajak Forbund skifter ud i den sportslige ledelse. OL-sølvvinderen fra 2008 Kim Wraae bliver ny cheflandstræner som afløser for Zoltan Bako, der bliver landstræner. 44-årige Wraae har hidtil været cheftræner i Talentcenter Hovedstaden og var i efteråret supplerende landstræner op til VM på Bagsværd Sø.

Fodbold. FCK-midtbanespilleren Pep Biel er kåret som månedens profil i Superligaen i Tipsbladets afstemning, hvor Erik Sviatchenko fra FC Midtjylland og og Brøndby Superliga-topscorer, Mikael Uhre, bleb v nummer to og tre.

Cykling. Døde den tidligere Tour de France-vinder Marco Pantani af en overdosis eller stod der andet bag? Nye oplysninger om de sidste timer op til Marco Pantanis død i 2004 har set dagens lys og efterforskerne i Italien vil nu for tredje gang undersøge den folkekære pedalatlets død. Det skriver Ritzau med cyclingnews.com som kilde. Cykelrytterens mor, Tonina Pantani, har aldrig troet på, at hendes søn døde af en blanding af kokain og antidepressiv medicin.

Foto: Michael Steele/EMPICS Sport Marco Pantani - her på vej mod sejr på L'Alpe d'Huez - blev 34 år.

Marco Pantani - her på vej mod sejr på L'Alpe d'Huez - blev 34 år.

Narkohandleren, som solgte Pantani den sidste kokain, har angiveligt fremlagt nye beviser, og det har fået Tonina Pantani til at kræve sagen genåbnet. »Tonina ønsker, at de efterforsker en sidste gang, om hendes søn døde som følge af en blanding af kokain og antidepressiv medicin, eller om der var andre årsager«, siger advokaten Fiorenzo Alessi ifølge cyclingnews.com til avisen La Gazzetta dello Sport.

Basketball. Efter at have siddet ude med karantæne som følge af voldsom adfærd på banen, der kostede en modspiller otte sting i ansigtet, var superstjernen LeBron James tilbage i rollen som helten for LA Lakers i NBA. Med 39 point i udesejren på 124-116 over Indiana Pacers var James således den toneangivende spiller. En af NBA’s andre store profiler rundede en milepæl natten til torsdag. Brooklyn Nets’ Kevin Durant stod for 21 point i holdets sejr på 123-104 over Boston Celtics, og med præstationen kom Durant op på 24.388 point i sin karriere. Dermed overhalede han Allen Iverson og er nu nummer 25 på listen over NBA’s mest scorende spillere gennem tiden.

Fodbold. Det er lidt af en landsholdskarriere, der slutter senere i dag. Den 43-årige brasilianer Formiga indstiller aktiviteterne på landsholdsplan efter at have deltaget i syv VM-turneringer og syv olympiske lege. Formigas sidste kamp bliver mod Indien.

Amerikansk fodbold. Det er dyrt at flytte og for NFL-klubben Los Angeles Rams blev det ekstra dyrt. Rams rykkede i 2016 fra St. Louis til Los Angeles, og det var hverken St. Louis, det pågældende distrikt eller stadionindehaveren tilfreds med. Nu oplyser byen St. Louis i en meddelelse, at man er nået til enighed med Rams og NFL om en erstatning på 790 millioner dollar (ca. 5,2 milliarder kr.). Nyheden kommer på en dag, hvor alle amerikanere snakker football. Det er nemlig Thanksgiving – og en del af traditionen er at følge kampene i NFL, byder på følgende opgør: 18.30 Detroit-­Chicago, 22.30 Dallas-­Las Vegas og 2.20 New Orleans­-Buffalo.

Ishockey. Jonas Røndbjerg scorede sit andet mål i NHL, da han bidrog til Vegas Golden Knights sejr på 5-2 over Nashville Predators. Andetsteds i NHL kæmper Frederik Andersen og Carolina Hurricanes for tiden for førstepladsen, men i nattens kamp mod Seattle Kraken var der ingen point at hente. Den danske landsholdsmålmand reddede 20 af 22 forsøg i Carolinas nederlag på 1-2.

Bordtennis. Jonathan Groth er videre til 3. runde ved VM i Houston efter sikker sejr over brasilianeren Thiago Monteiro med 11-6, 11-3, 14-12, 11-7. Jonathan Groth skal nu møde 11.-seedede Liam Pitchford fra England. »Nu kender jeg ham (Pitchford, red.) jo godt, og han har trænet og spillet rigtig godt på det seneste«, siger Groth ifølge Ritzau.