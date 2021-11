Efter afkøling var superstjernen tilbage i sin vante rolle

Basketball. Efter at have siddet ude med karantæne som følge af voldsom adfærd på banen, der kostede en modspiller otte sting i ansigtet, var superstjernen LeBron James tilbage i rollen som helten for LA Lakers i NBA. Med 39 point i udesejren på 124-116 over Indiana Pacers var James således den toneangivende spiller. En af NBA’s andre store profiler rundede en milepæl natten til torsdag. Brooklyn Nets’ Kevin Durant stod for 21 point i holdets sejr på 123-104 over Boston Celtics, og med præstationen kom Durant op på 24.388 point i sin karriere. Dermed overhalede han Allen Iverson og er nu nummer 25 på listen over NBA’s mest scorende spillere gennem tiden.

Direkte sport i tv Torsdag 25. november DR 1 13.00 Fodbold: Bosnien­H.-­Danmark (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Indonesia Open 18.45 Fodbold: Lincoln-­FC København 21.00 Fodbold: Randers FC-­Cluj TV3+ 18.30 Am. fodbold: Detroit-­Chicago 22.30 Am. fodbold: Dallas-­Las Vegas 2.20 Am. fodbold: New Orleans­-Buffalo TV3 Sport 16.00/20.00 Curling: EM-­semifinale (k) TV3 Max 18.45 Håndbold: Bukarest­-Flensburg (m) 20.45 Håndbold: Porto-­Paris SG (m) Eurosport 1 12.00 Curling: EM (m) 15.00/20.00 Snooker – UK Championship Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 18.45 Fodbold: FC Midtjylland-­Braga 21.00 Fodbold: Brøndby­-Lyon Vis mere

Amerikansk fodbold. Det er dyrt at flytte og for NFL-klubben Los Angeles Rams blev det ekstra dyrt. Rams rykkede i 2016 fra St. Louis til Los Angeles, og det var hverken St. Louis, det pågældende distrikt eller stadionindehaveren tilfreds med. Nu oplyser byen St. Louis i en meddelelse, at man er nået til enighed med Rams og NFL om en erstatning på 790 millioner dollar, ca. 5,2 milliarder kroner. Nyheden kommer på en dag, hvor alle amerikanere snakker football. Det er nemlig Thanksgiving – og en del af traditionen er at følge kampene i NFL, byder på følgende opgør: 18.30 Detroit-­Chicago, 22.30 Dallas-­Las Vegas og 2.20 New Orleans­-Buffalo.

Ishockey. Jonas Røndbjerg scorede sit andet mål i NHL, da han bidrog til Vegas Golden Knights sejr på 5-2 over Nashville Predators. Andetsteds i NHL kæmper Frederik Andersen og Carolina Hurricanes for tiden for førstepladsen, men i nattens kamp mod Seattle Kraken var der ingen point at hente. Den danske landsholdsmålmand reddede 20 af 22 forsøg i Carolinas nederlag på 1-2.

Bordtennis. Jonathan Groth er videre til 3. runde ved VM i Houston efter sikker sejr over brasilianeren Thiago Monteiro med 11-6, 11-3, 14-12, 11-7. Jonathan Groth skal nu møde 11.-seedede Liam Pitchford fra England. »Nu kender jeg ham (Pitchford, red.) jo godt, og han har trænet og spillet rigtig godt på det seneste«, siger Groth ifølge Ritzau.