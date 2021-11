Anders Antonsen trækker sig fra kvartfinale og misser dermed sæsonfinalen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 07.00 Badminton: Indonesia Open 21.30 Basketball: LA Clippers-Detroit TV3 Sport 09.00/13.00 Curling: EM (k) 19.00 Fodbold: AGF-Silkeborg 22.00 Ishockey: Anaheim-Ottawa 01.05 Ishockey: Columbus-Vancouver 04.35 Ishockey: San José-Toronto TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Mainz Eurosport 1 09.00/13.30 Curling: EM (m) 18.00 Curling: EM (k) Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Ath. Bilbao-Granada

Badminton. Anders Antonsen har trukket sig fra sin kvartfinale fredag i Indonesia Open med en skade. Det skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Antonsen har problemer med brystmusklen. Han har trukket sig efter lægelig rådgivning, lyder det. Danskeren skulle have spillet kvartfinale klokken 10 dansk tid mod Jonatan Christie fra Indonesien. Indonesia Open er en af sæsonens største turneringer, da den rangerer som Super 1000. Efterfølgende afsluttes badmintonåret med sæsonfinalen og VM. Ifølge TV 2 Sport går Antonsen nu glip af sæsonfinalen efter det tidlige exit i Indonesia Open. Han har ikke samlet nok point til at gå i top otte på ranglisten.

Olympisk. Carlos Arthur Nuzman, der var præsident for den komité, som organiserede de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016, er blevet idømt knap 31 års fængsel for blandt andet korruption og hvidvask af penge. Straffen til Nuzman kommer på grund af hans rolle i tildelingen af OL-værtskabet til Rio, der kom i hus ved hjælp af bestikkelse til stemmekøb. 79-årige Nuzman var i 22 år chef for Brasiliens olympiske komité.

Bordtennis. Tredje runde blev endestationen for Jonathan Groth ved VM i Houston, Texas. Danskeren vandt godt nok første sæt med 13-11 over Liam Pitchford, men det var en stakket frist, for den 11. seedede brite vandt opgøret 4-2. De efterfølgende sætcifre lød 11-13, 7-11, 7-11, 11-7 og 9-11.

Cykling. Tour de France-vinderen Tadej Pogacar har vundet prisen Velo d’Or som årets bedste cykelrytter i 2021. Det skriver cykelmediet Cyclingnews. Danske Kasper Asgreen var blandt de 12 nominerede til den prestigefyldte pris, som Velo Magazine og avisen L’Equipe står bag. UAE-kaptajnen Pogacar vandt prisen foran sidste års vinder, hans slovenske landsmand Primoz Roglic, og belgiske Wout van Aert.

Fodbold. Den engelske storklub Tottenham Hotspurs tabte torsdag 2-1 til det upåagtede slovenske hold NS Mura. Nederlaget har fået den forholdsvis nyudnævnte cheftræner Antonio Conte til at indse, at hans opgave ikke bliver så let endda. »Efter tre uger er jeg begyndt at forstå situationen. Det er ikke så lige til. I øjeblikket er niveauet for Tottenham ikke særlig højt«, siger italieneren ifølge nyhedsbureauet Reuters.