De afrikanske nationer blåstempler ideen om fodbold-VM hvert andet år

Direkte sport i tv TV 2 Sport 07.00 Badminton: Indonesia Open 21.30 Basketball: LA Clippers-Detroit TV3 Sport 09.00/13.00 Curling: EM (k) 19.00 Fodbold: AGF-Silkeborg 22.00 Ishockey: Anaheim-Ottawa 01.05 Ishockey: Columbus-Vancouver 04.35 Ishockey: San José-Toronto TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Mainz Eurosport 1 09.00/13.30 Curling: EM (m) 18.00 Curling: EM (k) Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Ath. Bilbao-Granada

Fodbold. Hvis det står til medlemslandene i Det Afrikanske Fodboldforbund (Caf), skal muligheden for at afvikle VM-slutrunder hvert andet år i stedet for hvert fjerde år undersøges. Det står klart, efter at Caf fredag har gennemført en afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling i Egyptens hovedstad, Kairo, skriver AFP ifølge Ritzau. Caf er det første kontinentale fodboldforbund, der officielt bakker op om den plan, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) præsenterede tidligere på året. Både Europa (Uefa) og Sydamerika (Conmebol) har udtrykt modstand til ideen.

Badminton. Anders Antonsen har trukket sig fra sin kvartfinale fredag i Indonesia Open med en skade. Det skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Antonsen har problemer med brystmusklen. Han har trukket sig efter lægelig rådgivning, lyder det. Danskeren skulle have spillet kvartfinale klokken 10 dansk tid mod Jonatan Christie fra Indonesien. Indonesia Open er en af sæsonens største turneringer, da den rangerer som Super 1000. Efterfølgende afsluttes badmintonåret med sæsonfinalen og VM. Ifølge TV 2 Sport går Antonsen nu glip af sæsonfinalen efter det tidlige exit i Indonesia Open. Han har ikke samlet nok point til at gå i top otte på ranglisten.





Håndbold. Viborg har forlænget kontrakten med den norske landsholdsspiller Moa Högdahl til 2024.

Badminton. Danmark får tre herredoubler med til VM i december, og derfor er 24-årige Joel Eipe og 23-årige Rasmus Kjær udtaget til turneringen i spanske Huelva.

Fodbold. Vejle Boldklubs irakiske landsholdsspiller Ali Adnan har pådraget sig en korsbåndsskade under træningen og kommer dermed ikke i aktion mere i denne sæson. Han har været i klubben i blot tre uger.

Badminton. Rasmus Gemke er klar til semifinalen i Super 1000-turneringen Indonesia Open. Danskeren besejrede Kenta Nishimoto i to sæt med cifrene 21-18, 21-17. Hans-Kristian Vittinghus tabte sin kvartfinale mod Kean Yew Loh fra Singapore, der nu møder Gemke. Vittinghus tabte første sæt 21-9 og var tydeligvis meget langt fra sit no