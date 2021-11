Viktor Axelsen kroner endnu en fin dansk dag i Indonesien

Direkte sport i tv TV 2 Sport 07.00 Badminton: Indonesia Open 21.30 Basketball: LA Clippers-Detroit TV3 Sport 09.00/13.00 Curling: EM (k) 19.00 Fodbold: AGF-Silkeborg 22.00 Ishockey: Anaheim-Ottawa 01.05 Ishockey: Columbus-Vancouver 04.35 Ishockey: San José-Toronto TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Mainz Eurosport 1 09.00/13.30 Curling: EM (m) 18.00 Curling: EM (k) Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Ath. Bilbao-Granada

Badminton. Der er dansk deltagelse i begge semifinalerne i herresingle ved Super 1000-turneringen Indonesia Open. Viktor Axelsen var knivskarp og nedlagde inderen Sai Praneeth på 36 minutter med 21-12, 21-8 og møder lørdag indoneseren Jonatan Christie, der kom videre uden kamp, fordi Anders Antonsen måtte trække sig. Rasmus Gemke vandt 21-18, 21-17 over japaneren Kenta Nichimoto og møder Kean Yew Loh fra Singapore, der havde let spil mod en meget modløs Hans-Kristian Vittinghus og vandt 21-9, 21-4. Også mixed doublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje er i semifinalen efter for tredje dag i træk at have besejret et indonesisk par, da det blev 14-21, 21-11, 21-18 over Hafiz Faizal og Gloria Emanuelle Widjaja. Kim Astrup og Anders Skaarup tabte derimod til de formstærke japanere Takuro Hori og Yugo Kobayashi, der vandt 14-21, 21-15, 21-14.