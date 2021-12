Et orkester kan ikke spille uden en dirigent.

Når taktstokkens bestemte bevægelser leder celloen i gang, skal violinerne have ordre om at klinge den første tone an. Sekundet efter skal den dybe klarinet have signal om at stemme i. Med ét flyder tonerne sammen og fremtryller magien i et storslået højdepunkt, der er blevet øvet i uendelige timer.