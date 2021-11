Alle tiders våde chanceorgie ender uafgjort

Superliga 17. runde Fredag AGF-Silkeborg 1-1 Søndag 14.00 OB-FC Nordsjælland (Eurosport 2) 14.00 Viborg-SønderjyskE (TV3 Sport) 16.00 Brøndby-Randers (Canal 9) 18.00 AaB-FC København (3+) Mandag 19.00 Vejle-FC Midtjylland (TV3 Sport)



AGF - Silkeborg 1-1

1-0 Mustapha Bundu (17) 1-1 Rasmus Carstensen (70)

AGF missede fredag en vital mulighed for at spille sig endnu tættere på top-6, da aarhusianerne på hjemmebane snublede og spillede 1-1 mod Silkeborg IF i Superligaens 17. runde.

Kampen vil nok mest blive husket for sin chancerige første halvleg, hvor både AGF og SIF havde chancer til flere mål.

Her brillerede AGF-målmand Jesper Hansen især med en flot dobbeltredning.

Han kunne dog ikke gøre meget ved SIF’s udligning til 1-1, som Rasmus Carstensen stod for. Inden da havde Mustapha Bundu bragt AGF i front med 1-0.

Det uafgjorte resultat betyder, at AGF fortsat har fire point op til sjettepladsen, som netop Silkeborg IF indtager med 25 point. Der resterer fem kampe af grundspillet.

AGF kunne efter 17 minutter bringe sig i front med 1-0, da Mustapha Bundu efter en elegant førsteberøring spillede sig selv fri i Silkeborgs felt og udplacerede Nicolai Larsen i gæsternes mål.

Otte minutter senere kunne SIF’s angriber Nicklas Helenius have udlignet til 1-1, da han modtog et indlæg i AGF-feltet. Her fik en helt fri Helenius dog headet bolden forbi mål.

To minutter senere var AGF tæt på 2-0, da aarhusianernes belgiske back, Anthony D’Alberto, sendte en afslutning afsted efter et fladt indlæg. Men også her strøg forsøget tæt forbi mål.

Kavalkaden af chancer fortsatte halvlegen ud, men det til trods gik AGF til pause med en 1-0-føring.

Det kunne aarhusianerne især takke holdets målmand, Jesper Hansen, for, da han med en vanvittig dobbeltredning i første halvlegs tillægstid holdt SIF fra udligningen.

Anden halvleg var modsat første halvleg en mere kontrolleret affære med mere boldomgang og færre store chancer.

Det gav pote for gæsterne, da den offensive Silkeborg-back Rasmus Carstensen udlignede til 1-1 efter 71 minutter.

Efterfølgende prøvede begge hold og skabte flere store chancer uden at kunne score yderligere.