BrÃ¸ndby overhaler Randers FC med den sjette sejr i trÃ¦k

Superliga 17. runde Fredag AGF-Silkeborg 1-1 Søndag OB-FC Nordsjælland 2-0 Viborg-SønderjyskE 1-1 Brøndby-Randers FC 1-0 18.00 AaB-FC København (3+) Mandag 19.00 Vejle-FC Midtjylland (TV3 Sport)



Brøndby - Randers FC 1-0

1-0 Mikael Uhre

Superligatopscorer Mikael Uhre viste på ny skarpheden, da han sikrede Brøndby IF en 1-0-sejr i topdysten mod Randers FC med sin 11. sæsonscoring. Sejren er Brøndbys sjette i træk i Superligaen.

Uhres kasse afgjorde en tæt kamp, hvor Brøndby i store dele af kampen var bedst og farligst mod et Randers-hold, hvis offensiv længe led under et formationsskifte valgt til kampen.

Det levende og målsøgende spil, som Randers FC har vist over de seneste mange måneder, fungerede slet ikke i 3-5-2-formationen, som Randers havde valgt for at stække Brøndbys dybe løb.

Først da Randers gik tilbage til sin vante 4-4-2-opstilling mod slutningen af kampen fik gæsterne lagt et chanceskabende pres, men to flotte Brøndby-redninger betød, at Brøndby ganske fortjent tog sejren og de tre point.

Dermed er Brøndby nu nummer tre i Superligaen med to point ned til Randers på femtepladsen efter 17 runder, som er efterårets sidste runde.

Brøndby har lige så mange point som FC København og fire færre end FC Midtjylland, men de to topklubber har endnu ikke været i kamp i denne runde.

De to hold på Brøndby Stadion kom til kampen med et europæisk opgør i benene, og opgøret fik sig en afventende indledning, hvor det virkede til, at der var stor respekt holdene imellem.

Brøndby viste tænder et par gange med direkte bolde om bag Randers’ bagkæde og var bedst i indledningen, hvor Randers ikke kunne få noget til at fungere.

Efter 27 minutter slog Brøndby så til, da Marko Divkovic trykkede af fra distancen. Skuddet tog stolpen og faldt ud til Uhre, der stensikkert sendte 1-0-kassen i mål.

Føringen holdt til pausen, da Randers måtte se sit bedste fors