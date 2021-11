Norges spillere får forbud mod at kramme modstanderne efter VM-kampe

Direkte sport i tv TV 2 14.00 Håndbold: Danmark-Ukraine (k) 16.10 Håndbold: Aalborg-GOG (m) TV 2 Sport 07.00/12.00 Badminton: Indonesia Open 16.15 Fodbold: Valencia-Rayo Vallecano 18.15 Fodbold: Almeria-Huesca 20.45 Fodbold: Venezia-Inter TV3+ 16.00 Fodbold: Liverpool-Southampton TV3 Sport 09.00 Curling: EM 12.45 Fodbold: Hvidovre-Fredericia 15.30 Fodbold: Köln-Gladbach 18.30 Fodbold: Bayern- Bielefeld 20.30 Fodbold: Holstein Kiel- Bremen 01.05 Ishockey: Los Angeles-Ottawa 04.05 Ishockey: Calgary-Winnipeg TV3 Max 09.00 Nordisk kombineret: World Cup 10.10 Langrend: World Cup - 10 km 13.30 Fodbold: Arsenal-Newcastle 18.30 Fodbold: Brighton-Leeds Xee 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Dortmund Eurosport 1 08.55 Curling: EM (m) 11.40 Skiskydning: World Cup (k) 13.45/16.45 Snooker: UK Championship 14.50 Skiskydning: World Cup (m) 20.00 Snooker: UK Championship Eurosport 2 10.00/16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 11.35 Skiskydning: World Cup (k) 14.50 Skiskydning: World Cup (m) 18.00 Fodbold: Juventus-Atalanta 21.00 Fodbold: Villarreal-Barcelona 00.00 Basket: Philadelphia-Minnesota

Håndbold. Spillerne på det norske kvindelandshold har fået forbud mod at kramme modstanderne efter kampene ved det kommende VM i Spanien, skriver VG. Det sker for at undgå at blive smittet med corona. Der er ellers tradition for, at give de spillere, som har en klubhverdag sammen, et kram, men det bliver altså ikke ved VM. På banen kan spillerne dog ikke undgå at komme i nærkontakt med hinanden. Tilbage i oktober blev 10 spillere smittet efter en landskamp mod Slovenien, og det må ikke gentage sig under VM, er den norske devise. Alle spillere, der stiller op ved slutrunden, skal være vaccinerede, men den norske lejr vil kvikteste spillerne her anden dag.

Badminton. Mixeddoublen Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte semifinalen ved Super 1000-turneringen Indonesia Open. Det formstærke japanske par Yuta Watanabe og Arisa Higashino skruede trods en god dansk start på opgøret bissen på og vandt i to sæt med cifrene 21-16, 21-12.

Basketball. Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James har fået en bøde på 15.000 dollar - knap 99.000 kroner - for »uanstændig opførsel« under en kamp mod Indiana Pacers onsdag. Samtidig har han fået en advarsel for at bande under det efterfølgende pressemøde. Det oplyser NBA fredag ifølge Ritzau. På videoer af hændelsen i kampen mod Indiana Pacers kan man se LeBron James lade som om, at han tager fat om sine ædlere dele, efter at han har lavet en scoring til tre point.

Ishockey. Rødovre Mighty Bulls skraber bunden i Metal Ligaen, men fredag aften fik holdet en tiltrængt sejr. Således blev Frederikshavn White Hawks slået med 3-0 af bundproppen. Rødovre er trods sejren seks point efter Odense Bulldogs, der ligger næstsidst. I den anden kamp fredag vandt Herning Blue Fox 4-3 over Esbjerg Energy. Efter kampen er Blue Fox toer i ligaen, mens Esbjerg Energy er på 5.-pladsen. Aalborg Pirates topper den bedste danske ishockeyliga.